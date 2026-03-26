ชาวเน็ต โพสต์ถล่ม พรรคภูมิใจไทย ทวงสัญญารวยไม่ไหวแล้ว ราคาน้ำมันพุ่ง 6 บาท
ชาวเน็ต โพสต์ถล่มเพจเฟซบุ๊ก พรรคภูมิใจไทย ทวงสัญญารวยไม่ไหวแล้ว หลังราคาน้ำมันพุ่งกลางดึก 6 บาท จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหา
จากที่มีรายงานเมื่อช่วงดึกของวันที่ 25 มี.ค. ว่าจะมีการน้ำมันขึ้น 6 บาท/ลิตร ตามกลไกราคาน้ำมัน รวมไปถึงผลกระทบของสงครามตะวันออกกลาง โดยมีผลแล้วในวันนี้ สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากนั้น
ล่าสุดในเพจเฟซบุ๊กของพรรคภูมิใจไทย ได้มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง โดยชาวเน็ตได้เข้าไปในโพสต์ในคลิปของพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นคลิปล่าสุดในเพจเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นคลิป “จุติ สรุปญัตติด่วน ชี้บทเรียนสงครามตะวันออกกลาง ไทย “อาหารมั่นคงแต่พลังงานเปราะบาง” เตือนวิกฤตลากยาวอีก 6 เดือน แนะ 4 ข้อ ใช้ภาษีลาภลอย ดัดหลังไอ้โม่งค้ากำไรเกินควร-กักตุนน้ำมันยามวิกฤต น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” สู้ภัยพลังงาน”
โดยประชาชนจำนวนหนึ่งได้หยิบยกคำว่า “รวยไม่ไหวแล้ว” ซึ่งเป็นประโยคที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีเคยกล่าวไว้ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังมีประชาชนโพสต์ภาพราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น และเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคาน้ำมันอย่างจริงจัง
ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าบางคลิปในเพจเฟซบุ๊กของพรรคภูมิใจไทยได้มีการจำกัดคอมเมนต์ ไม่สามารถให้ประชาชนแสดงความเห็นเพิ่มเติมได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ช็อก! เช็กราคาน้ำมันวันนี้ จากห้าปั๊มดัง หลังปรับขึ้นทีเดียว 6 บาท/ลิตร
- “พิพัฒน์” บ่นพวกท่านทำอะไรบ้าง สักแต่วิจารณ์ พร้อมรับฟังคำเสนอแนะ
- อนุทิน รับเลิกตรึงราคาดีเซล ไม่ตอบ ชาวบ้านต่อยแย่งน้ำมัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: