เปิดสาเหตุแท้จริง ปล่อยตัวปลัดอำเภออุ้มฆ่าลูกบ้าน ลูกสาวผวาหนักหวั่นไม่ปลอดภัย

เปิดสาเหตุแท้จริง กฎหมายเปิดช่อง ปล่อยตัวปลัดอำเภออุ้มฆ่าลูกบ้าน ลูกสาวผวาหนักหวั่นครอบครัวไม่ปลอดภัย
ย้อนกลับไปเมื่อกลางดึกวันที่ 26 ธันวาคม ปีที่ผ่านมา กลุ่มคนร้ายอุ้มตัว นายทรงพล ธารารักษ์ หายไปจากบ้านพักในพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาวันที่ 28 ธันวาคม มีชาวบ้านไปพบร่างนายทรงพลซุกซ่อนอยู่ในบ่อทิ้งขยะหลังบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลสมอทอง
ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสจนสามารถจับกุม นายวีรยุทธ สังข์สกุล ปลัดอำเภอท่าชนะ พร้อมพวกรวม 5 คน ตำรวจตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา กระทำทรมานอุ้มหาย ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปฝากขังที่ศาลจังหวัดไชยาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569
วันที่ 25 มีนาคม 2569 เรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชปล่อยตัวนายวีรยุทธกับพวกทั้ง 5 คนออกมาแล้ว นางสาวนรกมลลูกสาว รู้สึกหวาดกลัวอย่างมาก เกรงว่าครอบครัวจะไม่ได้รับความยุติธรรมพร้อมกับกลัวว่าผู้ต้องหาจะกลับมาทำอันตรายคนในครอบครัว ทำไมตำรวจกับอัยการถึงนำตัวผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการศาลไม่ทัน
สาเหตุที่เรือนจำต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีอุกฉกรรจ์
พันตำรวจเอก ณัฐชนน เกิดก่อ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกมาชี้แจงข้อกฎหมายให้สังคมเข้าใจ ตำรวจทำสำนวนคดีนี้แยกเป็น 2 สำนวน สำนวนแรกคือคดีฆ่าผู้อื่นกับความผิดต่อหน้าที่ สำนวนนี้อัยการสูงสุดต้องเป็นคนพิจารณาสั่งฟ้องต่อศาลอาญาทุจริต สำนวนที่สองคือคดีชันสูตรพลิกศพ สำนวนนี้อัยการจังหวัดไชยาต้องเป็นคนพิจารณาสั่งฟ้องต่อศาลจังหวัดไชยา
ตำรวจส่งสำนวนทั้ง 2 ส่วนให้อัยการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว อัยการนำสำนวนชันสูตรพลิกศพเสนอฟ้องต่อศาลจังหวัดไชยา ศาลกำหนดวันไต่สวนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ปัญหาสำคัญอยู่ตรงที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 129 ระบุว่า อัยการจะส่งฟ้องคดีฆ่าผู้อื่นไม่ได้ ถ้าคดีชันสูตรพลิกศพยังไม่ถึงที่สุด
เมื่อคดีชันสูตรต้องรอศาลไต่สวนในเดือนพฤษภาคม อัยการจึงไม่อาจส่งฟ้องคดีฆ่าผู้อื่นได้ทันภายในกำหนดฝากขัง 84 วัน เมื่อหมดเวลา 84 วัน ศาลจึงหมดอำนาจควบคุมตัว กฎหมายบังคับให้เรือนจำต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งหมดออกมาตามระเบียบ
พันตำรวจเอก ณัฐชนน ยืนยันว่าแม้ผู้ต้องหาจะออกมาใช้ชีวิตด้านนอก ตำรวจได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุทั้งหมด ตำรวจมีกระบวนการคุ้มครองพยานเพื่อดูแลความปลอดภัยให้ครอบครัวผู้เสียหาย ขอให้มั่นใจว่าคดีนี้ยังคงเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาลตามขั้นตอนต่อไป
