ข่าวอาชญากรรม

เปิดสาเหตุแท้จริง ปล่อยตัวปลัดอำเภออุ้มฆ่าลูกบ้าน ลูกสาวผวาหนักหวั่นไม่ปลอดภัย

Aindravudh เผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 19:10 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 17:19 น.
เปิดสาเหตุแท้จริง กฎหมายเปิดช่อง ปล่อยตัวปลัดอำเภออุ้มฆ่าลูกบ้าน ลูกสาวผวาหนักหวั่นครอบครัวไม่ปลอดภัย

ย้อนกลับไปเมื่อกลางดึกวันที่ 26 ธันวาคม ปีที่ผ่านมา กลุ่มคนร้ายอุ้มตัว นายทรงพล ธารารักษ์ หายไปจากบ้านพักในพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาวันที่ 28 ธันวาคม มีชาวบ้านไปพบร่างนายทรงพลซุกซ่อนอยู่ในบ่อทิ้งขยะหลังบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลสมอทอง

ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสจนสามารถจับกุม นายวีรยุทธ สังข์สกุล ปลัดอำเภอท่าชนะ พร้อมพวกรวม 5 คน ตำรวจตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา กระทำทรมานอุ้มหาย ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปฝากขังที่ศาลจังหวัดไชยาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569

วันที่ 25 มีนาคม 2569 เรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชปล่อยตัวนายวีรยุทธกับพวกทั้ง 5 คนออกมาแล้ว นางสาวนรกมลลูกสาว รู้สึกหวาดกลัวอย่างมาก เกรงว่าครอบครัวจะไม่ได้รับความยุติธรรมพร้อมกับกลัวว่าผู้ต้องหาจะกลับมาทำอันตรายคนในครอบครัว ทำไมตำรวจกับอัยการถึงนำตัวผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการศาลไม่ทัน

สาเหตุที่เรือนจำต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีอุกฉกรรจ์

พันตำรวจเอก ณัฐชนน เกิดก่อ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกมาชี้แจงข้อกฎหมายให้สังคมเข้าใจ ตำรวจทำสำนวนคดีนี้แยกเป็น 2 สำนวน สำนวนแรกคือคดีฆ่าผู้อื่นกับความผิดต่อหน้าที่ สำนวนนี้อัยการสูงสุดต้องเป็นคนพิจารณาสั่งฟ้องต่อศาลอาญาทุจริต สำนวนที่สองคือคดีชันสูตรพลิกศพ สำนวนนี้อัยการจังหวัดไชยาต้องเป็นคนพิจารณาสั่งฟ้องต่อศาลจังหวัดไชยา

ตำรวจส่งสำนวนทั้ง 2 ส่วนให้อัยการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว อัยการนำสำนวนชันสูตรพลิกศพเสนอฟ้องต่อศาลจังหวัดไชยา ศาลกำหนดวันไต่สวนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ปัญหาสำคัญอยู่ตรงที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 129 ระบุว่า อัยการจะส่งฟ้องคดีฆ่าผู้อื่นไม่ได้ ถ้าคดีชันสูตรพลิกศพยังไม่ถึงที่สุด

เมื่อคดีชันสูตรต้องรอศาลไต่สวนในเดือนพฤษภาคม อัยการจึงไม่อาจส่งฟ้องคดีฆ่าผู้อื่นได้ทันภายในกำหนดฝากขัง 84 วัน เมื่อหมดเวลา 84 วัน ศาลจึงหมดอำนาจควบคุมตัว กฎหมายบังคับให้เรือนจำต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งหมดออกมาตามระเบียบ

พันตำรวจเอก ณัฐชนน ยืนยันว่าแม้ผู้ต้องหาจะออกมาใช้ชีวิตด้านนอก ตำรวจได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุทั้งหมด ตำรวจมีกระบวนการคุ้มครองพยานเพื่อดูแลความปลอดภัยให้ครอบครัวผู้เสียหาย ขอให้มั่นใจว่าคดีนี้ยังคงเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาลตามขั้นตอนต่อไป

ข่าวล่าสุด
คลิปคู่รักทำอนาจารในสุสานจีนที่มาเลเซีย ข่าวต่างประเทศ

คลิปว่อน คู่รักเล่นเสียวหน้าหลุมบรรพบุรุษ ไม่แคร์คนมอง เจอแซะแรง ไร้ยางอาย

11 วินาที ที่แล้ว
NASA ลุยสร้างฐานทัพนิวเคลียร์ บนดวงจันทร์ สกัดดาวรุ่งจีน ข่าวต่างประเทศ

NASA ลุยสร้างฐานทัพนิวเคลียร์ บนดวงจันทร์ สกัดดาวรุ่งจีน

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดสาเหตุแท้จริง ปล่อยตัวปลัดอำเภออุ้มฆ่าลูกบ้าน ลูกสาวผวาหนักหวั่นไม่ปลอดภัย

50 นาที ที่แล้ว
หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันที่ 25 ย้อนหลัง 10 งวด รับงวด 25 มี.ค. 69 ตรงฤกษ์ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย

60 นาที ที่แล้ว
เปิดรับสมัครพาร์ตไทม์ ค่าจ้าง 26,000 บาท เฝ้าโลงศพ 3 คืน แต่มีกฎเหล็ก 6 ข้อ ข่าวต่างประเทศ

เปิดรับสมัครพาร์ตไทม์ ค่าจ้าง 26,000 บาท เฝ้าโลงศพ 3 คืน แต่มีกฎเหล็ก 6 ข้อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 25 มีนาคม 2569 หวยลาว

หวยลาว 6 ตัววันนี้ 25 มี.ค. 69 ตรวจสลาก 5/45 ลุ้นโชคท้ายเดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/4/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/4/69 ฟันเลขเด่นตรงกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลพนมเปญ ฟันคุก 2 ปี สาวโรงงาน โพสต์เดือดซัด &quot;ตระกูลฮุน&quot; ปมพื้นที่ทับซ้อนชายแดน ข่าว

ศาลพนมเปญ ฟันคุก 2 ปี สาวโรงงาน โพสต์เดือดซัด “ตระกูลฮุน” ปมพื้นที่ทับซ้อนชายแดน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 25 มี.ค. 69 รอเปิดตลาด สรุปราคาปิดวานนี้บวก 1,400 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 25 มี.ค. 69 สรุปราคาปิดเย็น ทองแท่งขายออก 70,500 บาท เพิ่มจากเมื่อวาน 2,200 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงจรปิดเผยภาพสุดท้าย น้องแรม เดินเข้าห้องพร้อม ไอ้ต้อม 2 ชม. ก่อนถูกฆ่าหั่นศพ ข่าว

วงจรปิดเผยภาพสุดท้าย น้องแรม เดินเข้าห้องพร้อม ไอ้ต้อม 2 ชม. ก่อนถูกฆ่าหั่นศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางงามกัมพูชาแต่งกายคล้ายแม่การะเกด บุพเพสันนิวาส บันเทิง

คุ้นมาก นางงามเขมรสวมชุดไทย คล้ายแม่การะเกด ตัวละครบุพเพสันนิวาส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบบสอบถาม โรคซึมเศร้า ข่าว

สลด ผู้พิพากษาศาลเยาวชน จบชีวิตตัวเองในคอนโด ด้วยโรคซึมเศร้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนผู้ใช้รถ! 31 มี.ค. สิ้นสุดมาตรการ &quot;เตือนก่อนปรับ&quot; เริ่มกวดขัน ดีเดย์ 10 เม.ย.นี้ ข่าว

เตือนผู้ใช้รถ! 31 มี.ค. สิ้นสุดมาตรการ “เตือนก่อนปรับ” เริ่มกวดขัน ดีเดย์ 10 เม.ย.นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลชันสูตร น้องแรม เหยื่อ ไอ้ต้อม หึงโหด ฆ่าหั่นศพ นิติวิทย์ เผย อวัยวะภายใน-ซี่โครง หาย ข่าว

เปิดผลชันสูตร น้องแรม เหยื่อ ไอ้ต้อม หึงโหด ฆ่าหั่นศพ นิติวิทย์ เผย อวัยวะภายใน-ซี่โครง หาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก๊งวัยรุ่นจีนรุมกระทืบเด็ก 14 ตำรวจลงโทษแค่ปรับ ชาวเมืองนับพันประท้วง ข่าวต่างประเทศ

แก๊งวัยรุ่นจีนรุมกระทืบเด็ก 14 ตำรวจลงโทษแค่ปรับ ชาวเมืองนับพันประท้วง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดิว อริสรา เคลียร์ชัดปมหนี้ เมย์ วาสนา ยืนยันจ่ายตรงตามกำหนดสัญญา ข่าวดารา

ดิว อริสรา เคลียร์หนี้ เมย์ วาสนา มั่นใจไม่เคยผิดสัญญา ทำหน้าที่ลูกหนี้ดีที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;น้ำ นิชนันท์&quot; จี้ &quot;สุริยา&quot; สส.งูเห่า ลาออกพรรคประชาชน หลังโผล่นั่งร่วมภูมิใจไทย ข่าวการเมือง

“น้ำ นิชนันท์” จี้ “สุริยา” สส.งูเห่า ลาออกพรรคประชาชน หลังโผล่นั่งร่วมภูมิใจไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คูเวต ประกาศลดผลิตน้ำมัน ชี้อิหร่านปิด ช่องแคบฮอร์มุซ ทำต้นทุนปุ๋ย-อาหารพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

คูเวต ลดกำลังผลิตน้ำมัน ชี้อิหร่านปิด ช่องแคบฮอร์มุซ ทำต้นทุนปุ๋ย-อาหารพุ่ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ แหม่ม ลิษา สุดทรมาน รักษามะเร็งเข็ม 9 ตุ่มแดงขึ้นเต็มหัว อาหารกินแล้วอาเจียน บันเทิง

ส่งกำลังใจ แหม่ม ลิษา สุดทรมาน รักษามะเร็งเข็ม 9 ตุ่มแดงขึ้นเต็มหัว อาหารกินแล้วอาเจียน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุริยา นั่งเฝ้า ภูมิใจไทย มติพรรคประชาชนงัดไม้เด็ด ใช้มาตรการ &quot;ดองงูเห่า&quot; แก้เผ็ดงูเห่า ข่าว

สุริยา นั่งเฝ้า ภูมิใจไทย พรรคประชาชนงัดไม้เด็ด ใช้มาตรการ “ดองงูเห่า” แก้เผ็ดงูเห่า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่ชายสาวลาว แฉพิรุธ &quot;ไอ้ต้อม&quot; ฆ่าหั่นศพน้องสาว ทำตัวใจเย็นก่อนเผ่นหนีหนองคาย ข่าว

พี่ชายสาวลาว แฉพิรุธ “ไอ้ต้อม” ฆ่าหั่นศพน้องสาว ทำตัวใจเย็นก่อนเผ่นหนีหนองคาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดเศร้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต สูญเสียครูที่รักยิ่ง 2 ท่านติดในรอบ 4 วัน ข่าว

สุดเศร้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต สูญเสียครูที่รักยิ่ง 2 ท่านติดในรอบ 4 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก พูดแล้ว หลัง แม่เกตุ เปิดตัวแฟนใหม่ รับห่วงแม่ อยากให้เจอรักที่ดี บันเทิง

เจนนี่ รัชนก พูดแล้ว หลัง แม่เกตุ เปิดตัวแฟนใหม่ รับห่วงแม่ อยากให้เจอรักที่ดี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

หาดูยาก พิ้งกี้ สาวิกา เผยโฉมคุณพ่อวัย 88 ที่มาเชื้อสาย 5 ชาติ แคปชั่นน้ำตาซึม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนเขมรหงอย รัฐบาลสั่งห้าม เล่นสาดน้ำ สงกรานต์ 69 ฝ่าฝืนลงโทษหนัก ข่าวต่างประเทศ

คนเขมรหงอย รัฐบาลสั่งห้าม เล่นสาดน้ำ สงกรานต์ 69 ฝ่าฝืนลงโทษหนัก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลิปคู่รักทำอนาจารในสุสานจีนที่มาเลเซีย

คลิปว่อน คู่รักเล่นเสียวหน้าหลุมบรรพบุรุษ ไม่แคร์คนมอง เจอแซะแรง ไร้ยางอาย

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569
NASA ลุยสร้างฐานทัพนิวเคลียร์ บนดวงจันทร์ สกัดดาวรุ่งจีน

NASA ลุยสร้างฐานทัพนิวเคลียร์ บนดวงจันทร์ สกัดดาวรุ่งจีน

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569

สถิติหวยลาวออกวันที่ 25 ย้อนหลัง 10 งวด รับงวด 25 มี.ค. 69 ตรงฤกษ์ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569
เปิดรับสมัครพาร์ตไทม์ ค่าจ้าง 26,000 บาท เฝ้าโลงศพ 3 คืน แต่มีกฎเหล็ก 6 ข้อ

เปิดรับสมัครพาร์ตไทม์ ค่าจ้าง 26,000 บาท เฝ้าโลงศพ 3 คืน แต่มีกฎเหล็ก 6 ข้อ

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569
