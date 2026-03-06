ข่าว

เปิดไทม์ไลน์อุ้มฆ่า ผู้จัดการท็อป ตัวการใหญ่จ่อเผ่นนอก แต่เปลี่ยนใจเพราะเหตุนี้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 12:45 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 11:47 น.
114
เปิดไทม์ไลน์อุ้มฆ่า ผู้จัดการท็อป ตัวการใหญ่จ่อเผ่นนอก แต่เปลี่ยนใจเพราะเหตุนี้

เปิดไทม์ไลน์สั่งตาย คดีอุ้มฆ่าเผานั่งยาง รวบตัวการใหญ่พร้อมกางผังทีมอุ้มครบแก๊ง

กรณีของนายรุทธ์ หรือ “ท็อป” อายุ 45 ปี ผู้จัดการบริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ถูกแก๊งคนร้ายบุกอุ้มตัวไปอย่างอุกอาจกลางเมือง ก่อนจะพบเป็นศพถูกเผาอำพรางอย่างโหดเหี้ยม

เปิดไทม์ไลน์วันเกิดเหตุ สู่การพบศพสุดสลด

ในเช้าตรู่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ เวลา 05.45 น. คุณท็อปได้ขับรถออกจากคอนโดมิเนียม กระทั่งเวลา 06.23 น. รถได้เลี้ยวเข้าซอยรัชดาภิเษก 18 และเพียง 2 นาทีต่อมา กลุ่มคนร้ายได้จัดฉากขี่รถจักรยานยนต์ชนท้าย เพื่อบีบให้คุณท็อปลงจากรถ ก่อนจะทำการกักขังหน่วงเหนี่ยวและอุ้มตัวขึ้นรถเช่าหลบหนีไป

ต่อมาในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เวลา 00.40 น. พี่ชายของคุณท็อปได้เข้าแจ้งความคนหายที่ สน.สุทธิสาร เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเริ่มแกะรอยอย่างหนัก จนกระทั่งผ่านไป 14 วัน ความหวังก็พังทลายลง เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 3 มีนาคม เจ้าหน้าที่พบร่างของคุณท็อปถูกฆาตกรรมและจุดไฟเผาอำพรางศพอย่างน่าหดหู่ ภายในห้องน้ำของบ้านร้างริมถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

บุกรวบ “สรวีย์-เบน” ผงะเจอหลักฐานชุดทหาร-ปืนปลอม

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 23.35 น. ของวันที่ 5 มีนาคม ตำรวจได้นำกำลังเข้าจับกุมตัวบอสใหญ่ของคดีนี้ คือ นายสรวีย์ อายุ 46 ปี และ นางสาวเบญญาภา หรือ เบ็น อายุ 45 ปี หญิงสาวคนสนิทที่คาดว่าร่วมวางแผน ทั้งคู่ถูกรวบตัวได้ขณะกำลังเตรียมเดินทางออกจากบ้านพักย่านวังทองหลาง

จากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ พบว่านายสรวีย์ได้ทำการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อเตรียมหลบหนีออกนอกประเทศไว้แล้ว แต่เปลี่ยนใจยกเลิกเที่ยวบินในภายหลังเพราะต้องการนำทนายความมาต่อสู้คดี

เบื้องต้นผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธในข้อหาหนัก แต่ยอมรับข้อเท็จจริงบางส่วน โดยระบุถึงมูลเหตุว่ามีความเชื่อมโยงกับ “ปัญหาภายในครอบครัว”

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบรถยนต์และรถกระบะของผู้ต้องหา สิ่งที่น่าตกใจคือภายในรถยนต์พบชุดเครื่องแบบข้าราชการทหาร ชุดสูท บัตรวิทยาลัยทนายความ ซองใส่บัตรข้าราชการ ปืนปลอม 2 กระบอก และมีดพกสั้น 1 เล่ม แขวนและเก็บซ่อนไว้ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติการณ์ของขบวนการนี้ที่มักมีการแอบอ้างตัวเป็นคนมีสี

กางผัง 8 ทีมรับจ้างอุ้ม ล่าตัวนายหน้าหนีซุกประเทศลาว

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดเผยรายชื่อและหน้าที่ของขบวนการรับจ้างอุ้มทั้ง 8 คนอย่างละเอียด ซึ่งขณะนี้ 7 คนถูกจับกุมและส่งตัวขึ้นศาลอาญาแล้ว ได้แก่

คนที่ 1 ว่าที่ร้อยตรีวีรวิชญ์ หรือ ขวัญ (อายุ 43 ปี) อาชีพบอดี้การ์ด ทำหน้าที่ขับรถฟอร์จูนเนอร์สีขาว

คนที่ 2 นายพงศ์สิทฐ์ หรือ เป้ (อายุ 30 ปี) ทำหน้าที่ขับรถฟอร์จูนเนอร์สีเทาดำ

คนที่ 3 นายบุญญพัฒน์ หรือ สันติ (อายุ 25 ปี) เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถคุณท็อป

คนที่ 4 นายจักรพันธ์ หรือ เจ (อายุ 25 ปี) ทำหน้าที่ถือแฟ้มข้อมูลประวัติเป้าหมาย

ส่วนคนที่ 5, 6 และ 7 คือ นายเผ่าทอง หรือ อั้ม (อายุ 36 ปี) นายอภิสิทธิ์ หรือ ปอร์น (อายุ 25 ปี) และนายสิทธิโชค หรือ แบ๊ค (อายุ 29 ปี) ทำหน้าที่นั่งประกบผู้ตายในรถ

เปิดหน้าแก๊งสังหาร อุ้มฆ่าผู้จัดการท็อป สางปมรักซ้อน คลิปลับ 4 สาว สืบรวบตัวการใหญ่

สำหรับผู้ต้องหารายที่ 8 ซึ่งเป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญในการรับงานและประสานงาน คือ ว่าที่ร้อยตรี ภูเมธ หรือ อาร์ท (อายุ 48 ปี) ขณะนี้เป็นเพียงคนเดียวที่หลบหนีการจับกุม โดยมีรายงานแน่ชัดว่าได้หลบหนีข้ามชายแดนไปยังประเทศลาวแล้ว

คดีนี้เต็มไปด้วยความซับซ้อนเพราะมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องถึงสองคน ทั้ง “ก้อย” ว่าที่เจ้าสาวที่กำลังจะแต่งงานกันในวันที่ 7 มีนาคม และ “จีน่า” หญิงสาวคนสนิทที่เป็นโลกอีกใบของคุณท็อป ซึ่งตัวผู้บงการอย่าง “นายสรวีย์” นั้นก็คืออดีตแฟนเก่าของจีน่า ทำให้สังคมพุ่งเป้าไปที่ความหึงหวงและเรื่องชู้สาว

อย่างไรก็ตาม คำให้การล่าสุดของนายสรวีย์ที่อ้างถึงปัญหาครอบครัว ประกอบกับข้อมูลที่จีน่าเคยให้เบาะแสไว้ว่า คุณท็อปเคยเล่าเรื่องที่พี่ชายมีปัญหาขัดแย้งทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศกัมพูชา ทำให้คดีนี้ยังไม่อาจตัดประเด็นใดทิ้งได้ ทั้งเรื่องชู้สาวหยามเกียรติ และผลประโยชน์ทางธุรกิจข้ามชาติ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จริงหรือ อีสุกอีใส เป็นแล้วตอนเด็ก ไม่เป็นซ้ำอีก หลังระบาดหนัก ติดเชื้อหลักหมื่น ข่าว

จริงหรือ อีสุกอีใส เป็นแล้ว ไม่เป็นซ้ำอีก หลังระบาดหนัก ติดเชื้อหลักหมื่น

42 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” เผยยังไม่ได้คุยกับใครเรื่องจัดตั้งรัฐบาล ยันไม่ผิดใจ “อนุทิน”

6 นาที ที่แล้ว
รองโฆษกฯ ยืนยัน ปุ๋ยยูเรีย มีพอใช้ยาวถึง ส.ค. 69 เตือนอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา ข่าว

รองโฆษกฯ ยืนยัน ปุ๋ยยูเรีย มีพอใช้ยาวถึง ส.ค. 69 เตือนอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา

11 นาที ที่แล้ว
กรมการปกครอง รับสมัครสอบ &quot;ปลัดอำเภอ&quot; ปี 2569 จำนวน 70 อัตรา เศรษฐกิจ

กรมการปกครอง รับสมัครสอบ “ปลัดอำเภอ” ปี 2569 จำนวน 70 อัตรา

15 นาที ที่แล้ว
รวบสาว LGBTQ แก๊งพอกผิว แกล้งบ้า ฉกเงินโอปป้า 2 หมื่น คาพูลวิลล่าพัทยา ข่าว

ไม่รอด! รวบสาว LGBTQ แก๊งพอกผิว แกล้งบ้า ฉกเงินโอปป้า 2 หมื่น ก่อนเชิดหนี

29 นาที ที่แล้ว
รู้จัก &quot;กรีนการ์ด&quot; สหรัฐ คนไทยขอยากไหม วิธีเป็นพลเมืองเมกา ตาม ซีเค เจิง เศรษฐกิจ

รู้จัก “กรีนการ์ด” สหรัฐ คนไทยขอยากไหม วิธีเป็นพลเมืองเมกา ตาม ซีเค เจิง

36 นาที ที่แล้ว
ข่าว

CIB บุกรวบ เจ้าพ่อบ่อนปักกิ่ง หนีซุกที่ไทย เตรียมส่งตัวกลับประเทศ

52 นาที ที่แล้ว
โลกการทำงานจริง AI ทำได้สารพัด แต่คนกลับนำมาใช้จริงแค่เศษเสี้ยว เศรษฐกิจ

โลกการทำงานจริง AI ทำได้สารพัด แต่คนกลับนำมาใช้จริงแค่เศษเสี้ยว

55 นาที ที่แล้ว
เปิดไทม์ไลน์อุ้มฆ่า ผู้จัดการท็อป ตัวการใหญ่จ่อเผ่นนอก แต่เปลี่ยนใจเพราะเหตุนี้ ข่าว

เปิดไทม์ไลน์อุ้มฆ่า ผู้จัดการท็อป ตัวการใหญ่จ่อเผ่นนอก แต่เปลี่ยนใจเพราะเหตุนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดหน้าแก๊งสังหาร อุ้มฆ่าผู้จัดการท็อป สางปมรักซ้อน คลิปลับ 4 สาว สืบรวบตัวการใหญ่ ข่าวอาชญากรรม

เปิดหน้าแก๊งสังหาร อุ้มฆ่าผู้จัดการท็อป สางปมรักซ้อน คลิปลับ 4 สาว สืบรวบตัวการใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศหนุน กองกำลังชาวเคิร์ด เปิดฉากโจมตีอิหร่าน หวังตัดกำลังทัพ ข่าวต่างประเทศ

โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศหนุน กองกำลังชาวเคิร์ด โจมตีอิหร่าน หวังตัดกำลังทัพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุยส์ ชวนชื่น ถูกบุคคลปริศนาบุกรังควานถึงกองถ่าย บันเทิง

หลุยส์ ชวนชื่น ฟิวส์ขาด ถูกรังควานถึงกองถ่าย เพจดังทิ้งคำใบ้นักร้องดัง น.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ไฮโซน้ำหวาน ควงทนาย แถลงข่าวปมพิพาท สาวนักไลฟ์มืออาชีพ คุกคาม นาวิน ต้าร์ จนบ้านแตก บันเทิง

ด่วน! ไฮโซน้ำหวาน ควงทนาย แถลงข่าวปมพิพาท นักไลฟ์สาว ยั่วยวน นาวิน ต้าร์ จนบ้านแตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” เปิดยอดเงินบริจาคพรรคก้าวล้ำ ตั้งเป้า 10 วัน 1 ล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อภิสิทธิ์” เปิดใจไม่คิดว่าจะได้กลับมาสภาอีก ยังไม่ชัดเจนเรื่องร่วมรัฐบาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม้า อรนภา เคลียร์ดราม่าไม่ติดราคาห่อหมก บันเทิง

ม้า อรนภา วัย 72 แข็งแรงมาก หัวใจเต้นเท่าคน 26 ปี ปลงคนไม่ชอบ แม้ถูกกลั่นแกล้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม.มหิดล ขอความร่วมมือ งดใช้บันไดหอสมุุด ซ้อมบทละคร &quot;แรงเงา&quot; เสี่ยงอุบัติเหตุ ข่าว

ม.มหิดล ขอความร่วมมือ งดใช้บันไดหอสมุด ซ้อมบทละคร “แรงเงา” เสี่ยงอุบัติเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล ยืนยัน “ปุ๋ยเคมี” มีเพียงพอ พร้อมรับมือหากสงครามยืดเยื้อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาวิน ต้าร์ ฟาดเดือด! โค้ชส้ม ละเมิดจนอึดอัด ชี้แฟนคลับไม่พูดแบบนี้ ขอใช้กฎหมายเอาผิด บันเทิง

นาวิน ต้าร์ ฟาดเดือด! โค้ชส้ม ละเมิดจนอึดอัด ชี้แฟนคลับไม่พูดแบบนี้ ขอใช้กฎหมายเอาผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ซีเค” จี้เพจ CSI LA ขอโทษ หลังโชว์ Green Card บอกร้องเพลงก็ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉกลใหม่สแกมเมอร์ลวงสมัครงานส่งปอยเปต ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? ข่าวคนหายระบาดหนัก ลวงสมัครงาน ถูกอุ้ม-ส่งปอยเปต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดปากมืออุ้ม รุทธ์ ผู้จัดการ วินาทีลากขึ้นรถ ก่อนกลายเป็นศพ ยังซื้อข้าวให้กิน ข่าวอาชญากรรม

เปิดปากมืออุ้ม รุทธ์ ผู้จัดการ วินาทีลากขึ้นรถ ก่อนกลายเป็นศพ ยังซื้อข้าวให้กิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

เปิดใจครั้งแรก! โค้ชส้ม ท้าเปิดวงจรปิด หลังถูก ไฮโซน้ำหวาน ไลฟ์แฉยั่วยวน นาวิน ต้าร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” บุกล่า สาวเขมรปากแซ่บ ตั้งวงเล่นไพ่เย้ยกฎหมาย กร่างด่าคนไทยยับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ ครูบาชัยวัฒน์ วัดป่าชนะใจ ข่าว

ประวัติ “ครูบาชัยวัฒน์” เจ้าสำนัก วัดป่าชนะใจ หลังมติสงฆ์เชือด สั่งขับพ้นวัด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 12:45 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 11:47 น.
114
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ธรรมนัส” เผยยังไม่ได้คุยกับใครเรื่องจัดตั้งรัฐบาล ยันไม่ผิดใจ “อนุทิน”

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
กรมการปกครอง รับสมัครสอบ &quot;ปลัดอำเภอ&quot; ปี 2569 จำนวน 70 อัตรา

กรมการปกครอง รับสมัครสอบ “ปลัดอำเภอ” ปี 2569 จำนวน 70 อัตรา

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
รู้จัก &quot;กรีนการ์ด&quot; สหรัฐ คนไทยขอยากไหม วิธีเป็นพลเมืองเมกา ตาม ซีเค เจิง

รู้จัก “กรีนการ์ด” สหรัฐ คนไทยขอยากไหม วิธีเป็นพลเมืองเมกา ตาม ซีเค เจิง

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
โลกการทำงานจริง AI ทำได้สารพัด แต่คนกลับนำมาใช้จริงแค่เศษเสี้ยว

โลกการทำงานจริง AI ทำได้สารพัด แต่คนกลับนำมาใช้จริงแค่เศษเสี้ยว

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
Back to top button