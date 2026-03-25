ข่าวต่างประเทศ

NASA ลุยสร้างฐานทัพนิวเคลียร์ บนดวงจันทร์ สกัดดาวรุ่งจีน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 19:20 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 15:39 น.
51
NASA พับแผนสถานีอวกาศ ลุยสร้างฐานทัพบนดวงจันทร์ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ สกัดดาวรุ่งจีน

NASA ประกาศยกเลิกแผนการสร้างสถานีอวกาศ ลูนาร์ เกตเวย์ ซึ่งเดิมทีออกแบบมาให้โคจรรอบดวงจันทร์ จาเร็ด ไอแซกแมน ผู้อำนวยการคนใหม่ นำงบประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมชิ้นส่วนจากโครงการเดิมไปสร้างฐานทัพบนพื้นผิวดวงจันทร์โดยตรงแทน

การเปลี่ยนแผนกะทันหันครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะสหรัฐอเมริกาต้องการส่งนักบินอวกาศกลับไปเหยียบดวงจันทร์ให้ทันภายในปี 2028 เพื่อทำเวลาแซงหน้าประเทศจีนที่มีแผนส่งนักบินอวกาศไปดวงจันทร์ช่วงปี 2030

ไอแซกแมนวางแผนส่งยานลงจอดหุ่นยนต์ ส่งฝูงโดรนบินสำรวจ เตรียมนำพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้บนผิวดวงจันทร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เขาเปรียบเทียบว่าการลงมือทำทีละก้าวเพื่อลดความเสี่ยงคือวิธีการเดียวกับที่ NASA เคยทำสำเร็จมาแล้วในโครงการอะพอลโลยุค 1960

NASA ไม่ได้มองแค่ดวงจันทร์ พวกเขามีแผนส่งยานอวกาศ สเปซ รีแอ็กเตอร์ วัน ฟรีดอม เดินทางไปดาวอังคารก่อนสิ้นปี 2028 ยานลำนี้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขั้นสูง เมื่อยานเดินทางถึงดาวอังคาร มันจะปล่อยเฮลิคอปเตอร์ออกบินสำรวจพื้นผิวดาว โครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำพลังงานนิวเคลียร์จากห้องแล็บไปใช้งานจริงในอวกาศลึก

การพับแผนสร้างสถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์ทำให้พันธมิตรอย่างญี่ปุ่น แคนาดา องค์การอวกาศยุโรป ต้องปรับตัวตาม ประเทศเหล่านี้เคยตกลงจะผลิตชิ้นส่วนประกอบสถานีอวกาศร่วมกัน ไอแซกแมนอธิบายว่า NASA จะนำอุปกรณ์กับข้อตกลงต่างๆ มาปรับใช้กับภารกิจบนพื้นผิวดวงจันทร์แทน

อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของ NASA ตอนนี้คือการสร้างยานลงจอดบนดวงจันทร์ บริษัทสเปซเอ็กซ์ของอีลอน มัสก์ แข่งขันกับบริษัทบลูออริจินของเจฟฟ์ เบซอส ทั้งสองบริษัททำงานล่าช้ากว่ากำหนด NASA แก้ปัญหาด้วยการบอกว่าใครสร้างยานลงจอดเสร็จก่อนก็จะได้ใช้งานก่อน NASA จะไม่ยึดติดกับลำดับภารกิจที่เคยวางไว้ ตอนนี้สเปซเอ็กซ์กำลังหาทางปรับการออกแบบยานสตาร์ชิปเพื่อเร่งกระบวนการทำงานให้ทันเวลา

NASA’s Space Launch System rocket with the Orion spacecraft set for the Artemis 2 mission is seen on Launch Complex 39B at sunrise at the Kennedy Space Center, Tuesday, March 24, 2026, in Cape Canaveral, Fla. (AP Photo/John Raoux)

ย้อนรอยโครงการอะพอลโล มหากาพย์ศึกชิงอวกาศสงครามเย็น พามนุษย์เหยียบดวงจันทร์ครั้งแรก

ช่วงทศวรรษ 1960 โลกกำลังอยู่ในยุคสงครามเย็น สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตแข่งขันกันเป็นมหาอำนาจโลกในทุกด้าน ขับเคี่ยวดุเดือดที่สุดคือการแข่งขันด้านเทคโนโลยีอวกาศ สหภาพโซเวียตทำคะแนนนำไปก่อน รัสเซียส่งดาวเทียมสปุตนิกขึ้นสู่อวกาศสำเร็จ แถมยังส่ง ยูริ กาการิน มนุษย์คนแรกออกไปโคจรรอกโลกได้อีกด้วย บีบให้สหรัฐอเมริกาต้องหาทางเอาชนะเพื่อกู้ศักดิ์ศรีคืนมา

ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนดี ประกาศเป้าหมายสุดท้าทายต่อหน้าชาวอเมริกัน สัญญาว่าจะส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์พร้อมพากลับโลกอย่างปลอดภัยให้ได้ก่อนสิ้นสุดทศวรรษ 1960

องค์การนาซ่ารับไม้ต่อเริ่มต้นโครงการอวกาศครั้งประวัติศาสตร์ นาซ่าตั้งชื่อภารกิจนี้ตามชื่อเทพเจ้าแห่งแสงสว่างของกรีกนามว่าอะพอลโล เป้าหมายเดียวคือการพิชิตดวงจันทร์ให้สำเร็จ

เส้นทางสู่ดวงจันทร์เต็มไปด้วยอุปสรรค โครงการต้องเผชิญโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น ยานอะพอลโล 1 เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ระหว่างการทดสอบบนพื้นดิน นักบินอวกาศเสียชีวิตทันที 3 นาย ทำให้นาซ่าต้องระงับโครงการชั่วคราว

ทีมวิศวกรกลับมาทบทวนระบบความปลอดภัยใหม่ทั้งหมด พวกเขาแก้ไขข้อบกพร่องจนมั่นใจ ท้ายที่สุดนาซ่าก็เดินหน้าทดสอบส่งยานไร้คนขับ สลับกับการส่งนักบินอวกาศขึ้นไปโคจรรอบโลกเพื่อเก็บข้อมูลให้พร้อมที่สุด

ความพยายามทั้งหมดมาบรรฤผลในวันที่ 20 กรกฎาคม 1969 นาซ่าส่งยานอะพอลโล 11 เดินทางถึงดวงจันทร์สำเร็จ นีล อาร์มสตรอง ก้าวเท้าลงสัมผัสผิวดวงจันทร์เป็นคนแรกของโลก เขาพูดประโยคประวัติศาสตร์ว่า “นี่คือก้าวเล็กๆ ของมนุษย์คนหนึ่ง แต่เป็นก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ”

บัซ อัลดริน ก้าวตามลงมาเดินสำรวจผิวดวงจันทร์ ทั้งสองคนปักธงชาติสหรัฐอเมริกาพร้อมเก็บตัวอย่างหินกลับมายังโลก ชัยชนะครั้งนี้ทำให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นผู้นำด้านอวกาศอย่างเต็มภาคภูมิ ภารกิจอะพอลโลยังมีตามมาอีกหลายครั้งจนกระทั่งปิดฉากลงอย่างเป็นทางการในปี 1972

โครงการอะพอลโล เหยียบดวงจันทร์

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

Back to top button