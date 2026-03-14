ข่าวอาชญากรรม

หัวหน้าทีมอุ้มฆ่าเผานั่งยาง ปล่อยโฮลั่น เผยถูกหลอกใช้-ชีวิตกำลังไปได้ดี

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 มี.ค. 2569 14:45 น.| อัปเดต: 14 มี.ค. 2569 14:45 น.
จนมุมในลาว! รวบ อาร์ต ภูเมธ ผู้ต้องหารายสุดท้ายคดีฆ่า “ผู้จัดการท็อป” เจ้าตัวซัดทอด “สรวีย์” บงการเบื้องหลัง สะอื้นหนักทำชีวิตพังป่นปี้

วันนี้ (14 มี.ค.) เวลา 11.00 น. พล.ต.ท. สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมทีมสืบสวน แถลงผลการรับตัว ว่าที่ร้อยตรี ภูเมธ หรือ อาร์ต เงินศรีชัย อายุ 48 ปี หัวหน้าทีมอุ้มฆ่านายรุทธ์ หรือ “ท็อป” ผู้จัดการบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หลังถูกตำรวจ สปป.ลาว จับกุมได้ที่ฝั่งโขงและส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

บรรยากาศระหว่างการคุมตัว นายอาร์ตมีสีหน้าเคร่งเครียดและไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงปมสังหารรัดคอหรือจังหวะเผานั่งยางในบ้านร้างที่ จ.ลพบุรี แต่เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสอบปากคำกับ ผบช.น. นายอาร์ตถึงกับฟุบลงกับโต๊ะและร้องไห้ออกมาอย่างหนัก

นายอาร์ตระบุว่าตนเอง “ถูกหลอกใช้” โดยอ้างชื่อ นายสรวีย์ (ตั้น) ผู้จ้างวานที่เป็นผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีนี้ พร้อมพูดว่า “ชีวิตกำลังจะไปได้ดีอยู่แล้ว ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้” เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำให้ตนเองต้องหมดอนาคต

อาร์ต ภูเมธ คือหัวหน้าทีมที่คุมลูกน้องอีก 8 คน ไปอุ้มเหยื่อจากบ่อตกกุ้งย่านรัชดา ๑๘ ก่อนนำไปสังหารและทำลายศพเพื่ออำพรางคดี

คดีนี้ตำรวจสามารถตามรวบผู้ต้องหาได้ครบทั้งหมด 10 รายตามหมายจับ โดยนายอาร์ตถือเป็นกุญแจสำคัญคนสุดท้ายที่หลบหนีไปกบดานในลาวได้เพียงไม่กี่วันก่อนจนมุม หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นสูงสุด

ที่มา : POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , Thai PBS

