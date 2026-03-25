หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันที่ 25 ย้อนหลัง 10 งวด รับงวด 25 มี.ค. 69 ตรงฤกษ์ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 18:01 น.
55

เปิดสถิติหวยลาวออกตรงวันที่ 25 ย้อนหลัง 10 งวด (ปี 66-69) พบเลข 9 ออกบ่อยสุด ลุ้นผลสลากพัฒนางวดวันพุธที่ 25 มี.ค. 69 ตรงวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย เช็กเลขเด่นที่นี่

หวยลาว หรือสลากพัฒนา เตรียมออกรางวัลงวดประจำวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย (จ.ศ. 1387) The Thaiger รวบรวมสถิติผลหวยลาวที่เคยออกตรงกับวันที่ 25 ย้อนหลัง 10 งวด เพื่อให้นักเสี่ยงโชคใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา สปป.ลาว จะดำเนินการออกรางวัลทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ในเวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ตารางสถิติหวยลาวออกวันที่ 25 ย้อนหลัง 10 งวด (ปี 2566–2569)

งวดที่ วันที่ออกรางวัล เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
1 25 กุมภาพันธ์ 2569 4779 779 79
2 25 สิงหาคม 2568 8511 511 11
3 25 กรกฎาคม 2568 6849 849 49
4 25 มิถุนายน 2568 3228 228 28
5 25 เมษายน 2568 5741 741 41
6 25 ธันวาคม 2567 9989 989 89
7 25 พฤศจิกายน 2567 7162 162 62
8 25 ตุลาคม 2567 2002 002 02
9 25 กันยายน 2567 4596 596 96
10 25 ธันวาคม 2566 5767 767 67

(หมายเหตุ งวดวันที่ 25 มีนาคม 2567 ไม่มีการออกรางวัล)

วิเคราะห์เลขเด่นจากสถิติย้อนหลัง

จากการวิเคราะห์ตัวเลขที่ปรากฏในรางวัลเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ของหวยลาวที่ออกวันที่ 25 ทั้งหมด 10 งวดล่าสุด มีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

ความถี่เลขท้าย 2 ตัว (คำนวณจากทั้งหมด 20 หลัก)

  • เลข 9 ออกบ่อยที่สุด ปรากฏ 4 ครั้ง (จากงวด 79, 49, 89, 96)
  • เลข 1, 2 และ 6 ปรากฏงวดละ 3 ครั้ง
  • เลข 4, 7 และ 8 ปรากฏงวดละ 2 ครั้ง
  • เลข 0 ปรากฏ 1 ครั้ง
  • เลข 3 และ 5 ไม่เคยปรากฏในรางวัลเลขท้าย 2 ตัวเลย

ความถี่เลขท้าย 3 ตัว (คำนวณจากทั้งหมด 30 หลัก)

  • เลข 9 ออกบ่อยที่สุด ปรากฏรวม 6 ครั้ง
  • เลข 1, 2 และ 7 ปรากฏงวดละ 4 ครั้ง
  • เลข 8 ปรากฏ 3 ครั้ง
  • เลข 3 ไม่เคยปรากฏในรางวัลเลขท้าย 3 ตัวเลย

ข้อมูลปฏิทินและวันออกรางวัล

งวดวันที่ 25 มีนาคม 2569 ตรงกับวันพุธ ตามปฏิทินจันทรคติระบุว่าเป็นปีอธิกมาส ปกติวาร จากสถิติย้อนหลังพบว่าหวยลาวที่ออกตรงวันที่ 25 และเป็นวันพุธมีทั้งหมด 4 งวด ได้แก่ งวด 25 ก.พ. 69, 25 มิ.ย. 68, 25 ธ.ค. 67 และ 25 ก.ย. 67 โดยเลขท้าย 2 ตัวที่เคยออกในวันพุธคือ 79, 28, 89 และ 96

ช่องทางตรวจผลหวยลาว งวด 25 มี.ค. 69

นักเสี่ยงโชคสามารถติดตามประกาศผลรางวัลสลากพัฒนาได้ในเวลาประมาณ 20.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ดังนี้

คำเตือน ข้อมูลสถิติเป็นเพียงแนวทางอ้างอิงจากการออกรางวัลในอดีตเท่านั้น การออกรางวัลสลากพัฒนาเป็นการสุ่มอิสระ โปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้ออย่างเหมาะสม

หวยลาว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 18:01 น.
55
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

