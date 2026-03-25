สถิติหวยลาวออกวันที่ 25 ย้อนหลัง 10 งวด รับงวด 25 มี.ค. 69 ตรงฤกษ์ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย

หวยลาว หรือสลากพัฒนา เตรียมออกรางวัลงวดประจำวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย (จ.ศ. 1387) The Thaiger รวบรวมสถิติผลหวยลาวที่เคยออกตรงกับวันที่ 25 ย้อนหลัง 10 งวด เพื่อให้นักเสี่ยงโชคใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา สปป.ลาว จะดำเนินการออกรางวัลทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ในเวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ตารางสถิติหวยลาวออกวันที่ 25 ย้อนหลัง 10 งวด (ปี 2566–2569)
|งวดที่
|วันที่ออกรางวัล
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|1
|25 กุมภาพันธ์ 2569
|4779
|779
|79
|2
|25 สิงหาคม 2568
|8511
|511
|11
|3
|25 กรกฎาคม 2568
|6849
|849
|49
|4
|25 มิถุนายน 2568
|3228
|228
|28
|5
|25 เมษายน 2568
|5741
|741
|41
|6
|25 ธันวาคม 2567
|9989
|989
|89
|7
|25 พฤศจิกายน 2567
|7162
|162
|62
|8
|25 ตุลาคม 2567
|2002
|002
|02
|9
|25 กันยายน 2567
|4596
|596
|96
|10
|25 ธันวาคม 2566
|5767
|767
|67
(หมายเหตุ งวดวันที่ 25 มีนาคม 2567 ไม่มีการออกรางวัล)
วิเคราะห์เลขเด่นจากสถิติย้อนหลัง
จากการวิเคราะห์ตัวเลขที่ปรากฏในรางวัลเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ของหวยลาวที่ออกวันที่ 25 ทั้งหมด 10 งวดล่าสุด มีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้
ความถี่เลขท้าย 2 ตัว (คำนวณจากทั้งหมด 20 หลัก)
- เลข 9 ออกบ่อยที่สุด ปรากฏ 4 ครั้ง (จากงวด 79, 49, 89, 96)
- เลข 1, 2 และ 6 ปรากฏงวดละ 3 ครั้ง
- เลข 4, 7 และ 8 ปรากฏงวดละ 2 ครั้ง
- เลข 0 ปรากฏ 1 ครั้ง
- เลข 3 และ 5 ไม่เคยปรากฏในรางวัลเลขท้าย 2 ตัวเลย
ความถี่เลขท้าย 3 ตัว (คำนวณจากทั้งหมด 30 หลัก)
- เลข 9 ออกบ่อยที่สุด ปรากฏรวม 6 ครั้ง
- เลข 1, 2 และ 7 ปรากฏงวดละ 4 ครั้ง
- เลข 8 ปรากฏ 3 ครั้ง
- เลข 3 ไม่เคยปรากฏในรางวัลเลขท้าย 3 ตัวเลย
ข้อมูลปฏิทินและวันออกรางวัล
งวดวันที่ 25 มีนาคม 2569 ตรงกับวันพุธ ตามปฏิทินจันทรคติระบุว่าเป็นปีอธิกมาส ปกติวาร จากสถิติย้อนหลังพบว่าหวยลาวที่ออกตรงวันที่ 25 และเป็นวันพุธมีทั้งหมด 4 งวด ได้แก่ งวด 25 ก.พ. 69, 25 มิ.ย. 68, 25 ธ.ค. 67 และ 25 ก.ย. 67 โดยเลขท้าย 2 ตัวที่เคยออกในวันพุธคือ 79, 28, 89 และ 96
ช่องทางตรวจผลหวยลาว งวด 25 มี.ค. 69
นักเสี่ยงโชคสามารถติดตามประกาศผลรางวัลสลากพัฒนาได้ในเวลาประมาณ 20.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ดังนี้
- เช็กผลหวยลาวทันที
คำเตือน ข้อมูลสถิติเป็นเพียงแนวทางอ้างอิงจากการออกรางวัลในอดีตเท่านั้น การออกรางวัลสลากพัฒนาเป็นการสุ่มอิสระ โปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้ออย่างเหมาะสม
