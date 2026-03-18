สุดสลด! ว่าที่หมออนาคตไกล ชั้นปี 4 เครียดสอบตก ทิ้งจดหมายลา จบชีวิตในรถ
โศกนาฏกรรมความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัว นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 วัย 26 ปี ของมหาวิทยาลัยชื่อดัง ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงภายในรถยนต์ส่วนตัว ทิ้งไว้เพียงจดหมายสั่งเสียและรอยน้ำตาของผู้เป็นพ่อแม่ที่พยายามขับรถข้ามจังหวัดมาช่วยเหลือ แต่สุดท้ายก็ต้องพบกับความจริงแสนปวดร้าว
เบื้องต้น สาเหตุมาจากความเครียด แรงกดดันอย่างหนักเรื่องการเรียน หลังจากที่นักศึกษาหนุ่มรายนี้ทราบผลว่าตนเองสอบไม่ผ่าน 2 วิชา ความผิดหวังที่ถาโถมเข้ามาทำให้เขาตัดสินใจเขียนจดหมายลาเพื่อขอโทษ สั่งเสียพ่อแม่
เมื่อคืนวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา โดยช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ทางครอบครัวพยายามโทรศัพท์ติดต่อหาลูกชายแต่ไม่สามารถติดต่อได้ ด้วยความเป็นห่วงและสัญชาตญาณของคนเป็นพ่อแม่ที่เฝ้าระวังพฤติกรรมลูกมาตลอด เนื่องจากผู้ตายเคยพยายามจบชีวิตตัวเองมาแล้วหนึ่งครั้งแต่ไม่สำเร็จ ทั้งสองจึงรีบตีรถด่วนจากจังหวัดสระบุรีมุ่งหน้าลงใต้ทันที
เมื่อถึงช่วงเช้าของวันที่ 17 มีนาคม พ่อและแม่ได้เข้าแจ้งความคนหาย พร้อมประสานขอความช่วยเหลือจากตำรวจให้ช่วยระดมกำลังออกตามหา โดยมีกลุ่มเพื่อนนักศึกษาช่วยกันปูพรมค้นหารอบบริเวณที่พัก จนกระทั่งช่วงค่ำความหวังก็พังทลาย เมื่อพบรถเก๋งฮอนด้า แอคคอร์ด สีขาว ของลูกชาย จอดติดเครื่องเปิดแอร์ทิ้งไว้ในซอยข้างกำแพงแห่งหนึ่ง พื้นที่ ต.คอหงส์ จ.สงขลา
จากการสอบถามชาวบ้านในละแวกจุดเกิดเหตุ ทราบว่าเห็นรถคันนี้มาจอดติดเครื่องอยู่ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา จนถึงช่วงเย็นรถก็ยังคงจอดอยู่ที่เดิม แถมมีไอความร้อนระอุแผ่ออกมาจากตัวรถ ประกอบกับฟิล์มกระจกที่มืดทึบจึงไม่มีใครกล้าเข้าไปตรวจสอบ กระทั่งตำรวจและทีมค้นหาเดินทางมาถึง จึงพบร่างไร้วิญญาณของนักศึกษาหนุ่มฟุบอยู่ที่เบาะคนขับ โดยมีเตาอั้งโล่วางอยู่ที่พื้นรถ
ทางเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 พร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และหน่วยกู้ชีพมัชฌิมา ได้ร่วมกันชันสูตรพลิกศพเบื้องต้น ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายใดๆ คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่เกิน 12 ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่จึงได้นำร่างส่งไปชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งที่นิติเวช โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ก่อนจะส่งมอบร่างคืนให้ครอบครัวนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา ท่ามกลางความอาลัยของเพื่อนร่วมสถาบันและครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุตรชายอันเป็นที่รักไปตลอดกาล
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: