สุดสลด! ว่าที่หมออนาคตไกล ชั้นปี 4 เครียดสอบตก ทิ้งจดหมายลา จบชีวิตในรถ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 10:14 น.
โศกนาฏกรรมความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัว นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 วัย 26 ปี ของมหาวิทยาลัยชื่อดัง ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงภายในรถยนต์ส่วนตัว ทิ้งไว้เพียงจดหมายสั่งเสียและรอยน้ำตาของผู้เป็นพ่อแม่ที่พยายามขับรถข้ามจังหวัดมาช่วยเหลือ แต่สุดท้ายก็ต้องพบกับความจริงแสนปวดร้าว

เบื้องต้น สาเหตุมาจากความเครียด แรงกดดันอย่างหนักเรื่องการเรียน หลังจากที่นักศึกษาหนุ่มรายนี้ทราบผลว่าตนเองสอบไม่ผ่าน 2 วิชา ความผิดหวังที่ถาโถมเข้ามาทำให้เขาตัดสินใจเขียนจดหมายลาเพื่อขอโทษ สั่งเสียพ่อแม่

เมื่อคืนวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา โดยช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ทางครอบครัวพยายามโทรศัพท์ติดต่อหาลูกชายแต่ไม่สามารถติดต่อได้ ด้วยความเป็นห่วงและสัญชาตญาณของคนเป็นพ่อแม่ที่เฝ้าระวังพฤติกรรมลูกมาตลอด เนื่องจากผู้ตายเคยพยายามจบชีวิตตัวเองมาแล้วหนึ่งครั้งแต่ไม่สำเร็จ ทั้งสองจึงรีบตีรถด่วนจากจังหวัดสระบุรีมุ่งหน้าลงใต้ทันที

เมื่อถึงช่วงเช้าของวันที่ 17 มีนาคม พ่อและแม่ได้เข้าแจ้งความคนหาย พร้อมประสานขอความช่วยเหลือจากตำรวจให้ช่วยระดมกำลังออกตามหา โดยมีกลุ่มเพื่อนนักศึกษาช่วยกันปูพรมค้นหารอบบริเวณที่พัก จนกระทั่งช่วงค่ำความหวังก็พังทลาย เมื่อพบรถเก๋งฮอนด้า แอคคอร์ด สีขาว ของลูกชาย จอดติดเครื่องเปิดแอร์ทิ้งไว้ในซอยข้างกำแพงแห่งหนึ่ง พื้นที่ ต.คอหงส์ จ.สงขลา

จากการสอบถามชาวบ้านในละแวกจุดเกิดเหตุ ทราบว่าเห็นรถคันนี้มาจอดติดเครื่องอยู่ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา จนถึงช่วงเย็นรถก็ยังคงจอดอยู่ที่เดิม แถมมีไอความร้อนระอุแผ่ออกมาจากตัวรถ ประกอบกับฟิล์มกระจกที่มืดทึบจึงไม่มีใครกล้าเข้าไปตรวจสอบ กระทั่งตำรวจและทีมค้นหาเดินทางมาถึง จึงพบร่างไร้วิญญาณของนักศึกษาหนุ่มฟุบอยู่ที่เบาะคนขับ โดยมีเตาอั้งโล่วางอยู่ที่พื้นรถ

ทางเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 พร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และหน่วยกู้ชีพมัชฌิมา ได้ร่วมกันชันสูตรพลิกศพเบื้องต้น ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายใดๆ คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่เกิน 12 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่จึงได้นำร่างส่งไปชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งที่นิติเวช โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ก่อนจะส่งมอบร่างคืนให้ครอบครัวนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา ท่ามกลางความอาลัยของเพื่อนร่วมสถาบันและครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุตรชายอันเป็นที่รักไปตลอดกาล

บันเทิง

จ๊ะ นงผณี สูญเสีย ‘แม่อ้วน’ คนสำคัญในชีวิต ผูกพันนาน 10 ปี เหมือนคนในครอบครัว

4 นาที ที่แล้ว
ตัวแม่คอนเฟิร์ม รู้ตัวแล้ว &quot;ดาราชายเลิกเมียฝรั่ง หลังรู้ไม่ใช่พ่อของลูก&quot; คือใคร? ฟันธงคำตอบวันนี้ บันเทิง

ตัวแม่คอนเฟิร์ม รู้ตัวแล้ว “ดาราชายเลิกเมียฝรั่ง หลังรู้ไม่ใช่พ่อของลูก” คือใคร? ฟันธงคำตอบวันนี้

8 นาที ที่แล้ว
ฉลองพระองค์ พระราชินี เสด็จฯ เยือนลาว แฟชั่นและความงาม

งามวิจิตร ฉลองพระองค์พระราชินี ผ้าไหมมัดหมี่ไทยประณีต เสด็จฯ เยือนสปป.ลาว

29 นาที ที่แล้ว
วันวสันตวิษุวัต 20 มีนาคม 2569 ฤกษ์ขอขมากรรม รับวันสมดุลโลก ข่าว

วันวสันตวิษุวัต 20 มีนาคม 2569 ฤกษ์ขอขมากรรม รับวันสมดุลโลก

29 นาที ที่แล้ว
ผจก.ปั๊มน้ำมัน ร่ำไห้ไม่มีเติมให้ลูกค้า ยันได้ตามโควตาแต่ไม่เพียงพอ วอนประชาชนอย่ากักตุน ข่าว

ผจก.ปั๊มน้ำมัน ร่ำไห้ไม่มีเติมให้ลูกค้า ยันได้ตามโควตาแต่ไม่พอ วอนปชช.อย่ากักตุน

44 นาที ที่แล้ว
เรือคลองแสนแสบ ประกาศขึ้นราคา ระยะละ 1 บาท หลังราคาน้ำมันดีเซลแพงขึ้น เศรษฐกิจ

เรือคลองแสนแสบ ขึ้นราคา ระยะละ 1 บาท หลังราคาน้ำมันดีเซลแพงขึ้น

53 นาที ที่แล้ว
ธีร์ Only Monday ก้มกราบแฟนเพลงกลางคอนเสิร์ต บันเทิง

ธีร์ Only Monday ก้มกราบกลางเวที หลั่งน้ำตาขอบคุณแฟนเพลง หลังมรสุมดราม่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปดราม่า พี่สาวเกรซ ชลิตา ฟาดชู้กลางไอจี ท้าชาวเน็ตถ่ายรูปแฉ ปมวิวาห์ล่ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ Gawdland แดร็กควีนไทยคนแรกผู้คว้ามง RuPaul’s Drag Race: UK vs. the World ซีซัน 3 บันเทิง

ประวัติ Gawdland แดร็กควีนไทยคนแรกผู้คว้ามง RuPaul’s Drag Race: UK vs. the World ซีซัน 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ ข้อบังคับใหม่ ให้สิทธิทนายความ แต่งกายตามเพศสภาพ ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ ข้อบังคับใหม่ ให้สิทธิทนายความ แต่งกายตามเพศสภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หัวหน้า รปภ. ฉุนขาดถูกลูกน้องจี้จุดผิดระเบียบ ไล่ซ้อมลูกน้อง ข่าว

คลิปฉาว หัวหน้ารปภ. ฉุนลูกน้องเตือนผิดกฎ ปรี่ชกหน้า-ไล่ซ้อมไม่ยั้ง โซเชียลแห่ป้อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดสลด! ว่าที่หมออนาคตไกล ชั้นปี 4 เครียดสอบตก ทิ้งจดหมายลา จบชีวิตในรถ ข่าว

สุดสลด! ว่าที่หมออนาคตไกล ชั้นปี 4 เครียดสอบตก ทิ้งจดหมายลา จบชีวิตในรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กระบะพุ่งชนหมอหัวใจวัย 70 สิ้นใจสลด หลังบินกลับไทยทำแพทย์อาสา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานปั๊ม เปิดใจทั้งน้ำตา โดนลูกค้าเหวี่ยงใส่ หลังแจ้งว่าน้ำมันหมด วอนเข้าใจด้วย ข่าว

พนักงานปั๊ม เปิดใจทั้งน้ำตา แจ้งลูกค้าน้ำมันหมด กลับโดนเหวี่ยงใส่ วอนเข้าใจด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวนสัตว์เขาเขียวแจงกรณีคนโดดกรงหมูเด้ง ข่าว

อันตรายมาก! ชายบุกกระโดดบ่อ ‘หมูเด้ง’ ถ่ายภาพใกล้ชิด ล่าสุดรวบตัวแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟังคลิปเสียงโหด ครูดีเด่นชลบุรี ล็อกห้องซ้อมเด็ก ป.5 ฉุนส่งงานช้า ข่าว

คลิปเสียงโหด ครูดีเด่นชลบุรี ล็อกห้องซ้อมเด็ก ป.5 ฉุนส่งงานช้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดตำนานผู้กำกับชื่อดัง เต๋ ฉัตรชัย นาคสุริยะ เสียชีวิตอย่างสงบ ด้วยโรคประจำตัว บันเทิง

ปิดตำนานผู้กำกับชื่อดัง เต๋ ฉัตรชัย เสียชีวิตอย่างสงบ ด้วยโรคประจำตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 18 มี.ค.69 เช็ก 5 ปั๊มใหญ่ ขึ้นกี่บาท เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 18 มี.ค.69 เช็ก 5 ปั๊มใหญ่ ขึ้นกี่บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 18 มี.ค. 69 ล่าสุด รูปพรรณขายออก 77,350 ปรับลง 250 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดเหี้ยม นักมวยดัง ทำแฟนสาวท้อง ไม่อยากแต่ง กระซวกแทงดับ ทิ้งศพริมหาด ข่าวต่างประเทศ

สุดเหี้ยม นักมวยดัง ทำแฟนสาวท้อง ไม่อยากแต่ง กระซวกแทงดับ ทิ้งศพริมหาด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 18 3 69 ดูดวง

3 ราศีเตรียมขึ้นแท่นเศรษฐีใหม่ รับทรัพย์อู้ฟู้ เงินไหลเข้าทุกทิศทาง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้ตัวแล้ว คู่รักฉาวอมอวบกลางถนน ที่แท้เป็นครูอนุบาล ไม่อายฟ้าดิน ข่าวต่างประเทศ

รู้ตัวแล้ว คู่รักฉาวอมอวบกลางถนน ที่แท้เป็นครูอนุบาล ไม่อายฟ้าดิน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมแกน ฟ็อกซ์ อวดลุคชุดนอนซาตินจิ๋วสุดสยิว บันเทิง

เมแกน ฟ็อกซ์ อวดลุคซาตินจิ๋วสุดสยิว ฉลองปาร์ตี้ออสการ์ “บียอนเซ่-เจย์ ซี”

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลจีนแห่เซฟพ่อ! บุกตบครูอนุบาลหลังเห็นภาพวงจรปิดตีลูกสาว 5 ขวบ ข่าวต่างประเทศ

เดือดจัด! พ่อพุ่งชาร์จครูสาวกลางห้องเรียน เห็นคาตาตีลูกแค่ไม่ใส่ผ้ากันเปื้อน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมวิธีตรวจสอบสถานะปั๊มน้ำมันล่วงหน้าผ่าน Google Maps แอป xplORe และคำสั่งเสียง ใช้ได้จริงทันทีโดยไม่ต้องจอดรถ ช่วยวางแผนเดินทางช่วงน้ำมันตึงตัว มี.ค. 2569 เทคโนโลยี

วิธีเช็กปั๊มไหนน้ำมันหมด ทำได้ทันทีผ่านมือถือ วางแผนเดินทางขณะขับรถ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จ๊ะ นงผณี สูญเสีย ‘แม่อ้วน’ คนสำคัญในชีวิต ผูกพันนาน 10 ปี เหมือนคนในครอบครัว

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
ตัวแม่คอนเฟิร์ม รู้ตัวแล้ว &quot;ดาราชายเลิกเมียฝรั่ง หลังรู้ไม่ใช่พ่อของลูก&quot; คือใคร? ฟันธงคำตอบวันนี้

ตัวแม่คอนเฟิร์ม รู้ตัวแล้ว “ดาราชายเลิกเมียฝรั่ง หลังรู้ไม่ใช่พ่อของลูก” คือใคร? ฟันธงคำตอบวันนี้

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
ฉลองพระองค์ พระราชินี เสด็จฯ เยือนลาว

งามวิจิตร ฉลองพระองค์พระราชินี ผ้าไหมมัดหมี่ไทยประณีต เสด็จฯ เยือนสปป.ลาว

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
เรือคลองแสนแสบ ประกาศขึ้นราคา ระยะละ 1 บาท หลังราคาน้ำมันดีเซลแพงขึ้น

เรือคลองแสนแสบ ขึ้นราคา ระยะละ 1 บาท หลังราคาน้ำมันดีเซลแพงขึ้น

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
