สุขภาพและการแพทย์

ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 14:46 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 14:46 น.
68
ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต

เรื่องต้องรู้ก่อน “ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก” เปลี่ยนไซส์เสื้อผ้าใหม่ แต่อย่าลืมดูแล “หัวใจ” ให้แข็งแรง ทำให้เป็นโรคซึมเศร้าไหม

จากกรณี อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่ผ่าตัดกระเพาะ เป็นกลุ่มคนแรกๆ ในไทยที่ออกมารีวิวการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก โดยผ่ามานานกว่า 15 ปี ในช่วงหลังมีปัญหาสุขภาพรุมเร้า รวมถึงภาวะ โรคซึมเศร้า ผลกระทบระยะยาวจากการผ่าตัดกระเพาะที่ทำให้ร่างกายไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ

ก่อนเสียชีวิตไม่นาน เขาได้โพสต์ข้อความเชิงอุทาหรณ์เตือนผู้ที่คิดจะผ่าตัดกระเพาะว่า “อย่าผ่า” หากไม่จำเป็นจริงๆ เนื่องจากตนเองต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานจากผลข้างเคียง

ยุคที่ใครๆ ก็หันมาใส่ใจสุขภาพและรูปร่าง การผ่าตัดกระเพาะอาหาร กลายเป็นหนึ่งในทางเลือกยอดฮิต วาดฝันถึงชีวิตใหม่ที่สดใส ได้ใส่เสื้อผ้าไซส์เล็กลง และมีความมั่นใจเต็มเปี่ยม แต่รู้หรือไม่ว่า ภายใต้ภาพความสำเร็จที่สวยงามนั้น การผ่าตัดกระเพาะไม่ได้ส่งผลแค่กับขนาดของรอบเอว แต่ยังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อ “สภาวะจิตใจ” และระบบต่างๆ ในร่างกายไปตลอดชีวิต

ทำความเข้าใจก่อน การผ่าตัดกระเพาะมี 2 แบบ

  1. เพื่อลดน้ำหนักและรักษาโรคอ้วน (Metabolic-Bariatric Surgery) เช่น การตัดกระเพาะให้เป็นรูปทรงกระบอก (Sleeve) หรือการผ่าตัดบายพาสทางเดินอาหาร (Bypass) เพื่อจำกัดปริมาณการกินและลดการดูดซึม

  2. เพื่อรักษาโรคเฉพาะทาง: เช่น การตัดกระเพาะออกบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อรักษามะเร็งกระเพาะอาหาร หรือรักษาแผลในกระเพาะที่รุนแรง

ความจริงที่หมออาจไม่ได้บอก น้ำหนักลดลง แต่ทำไมใจกลับ “เศร้า”

คนส่วนใหญ่มักคิดว่าผ่าตัดแล้วน้ำหนักลดลง รูปร่างดีขึ้น สุขภาพจิตก็ต้องดีขึ้นสิ! ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องจริง แต่แค่ครึ่งเดียว

งานวิจัยพบว่า ในช่วง 1 ปีแรกหลังผ่าตัด ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอารมณ์ สภาพจิตใจที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน เพราะโรคร่วมต่างๆ ลดลงและขยับตัวได้คล่องแคล่วขึ้น

แต่ทว่า เมื่อเวลาผ่านไป กลับมีผู้ป่วยกลุ่มย่อย จำนวนไม่น้อยที่ต้องเผชิญกับภาวะซึมเศร้าที่คงเดิมหรือแย่ลง ที่น่าตกใจคือ ข้อมูลสถิติจากกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียพบว่า ผู้ที่ผ่านการผ่าตัดลดน้ำหนักมีความเสี่ยงในการ “ทำร้ายตนเองหรือเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย” สูงกว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้ผ่าตัดอย่างมีนัยสำคัญ

ทำไมถึงเป็นแบบนั้น? กระเพาะ ส่งผลต่อจิตใจอย่างไร

  • ยาต้านเศร้าออกฤทธิ์ได้น้อยลง

สำหรับคนที่มีภาวะซึมเศร้าและทานยาอยู่ก่อนแล้ว การผ่าตัดกระเพาะและปรับทางเดินอาหารใหม่ จะทำให้ร่างกาย “ดูดซึมยาต้านเศร้าได้น้อยลง” ระดับยาในเลือดอาจลดลงเกือบ 25% ในช่วง 6 เดือนแรก) ทำให้อาการซึมเศร้าอาจกำเริบขึ้นมาได้

  • ฮอร์โมนและแบคทีเรียในลำไส้เปลี่ยนไป

การผ่าตัดทำให้ฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวและความอิ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก รวมถึงระบบนิเวศของแบคทีเรียในลำไส้ (Microbiome) ก็เปลี่ยนไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกับสมองและอารมณ์ของเราโดยตรง

  • ความเครียดจากชีวิตแบบใหม่

การที่จู่ๆ ก็กินอาหารแบบเดิมไม่ได้ กินนิดเดียวก็จุก หรือการต้องรับมือกับผิวหนังส่วนเกิน ที่ย้วยจากการที่น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้สร้างความเครียดสะสม และทำให้หลายคนรู้สึกโดดเดี่ยว

รีวิวผลกระทบทางกาย ชีวิตที่เปลี่ยนไปตลอดกาล

แม้การผ่าตัดในระยะสั้น ไม่เกิน 30 วันแรก)จะมีความปลอดภัยสูงมาก อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือเสียชีวิตนั้นต่ำมาก แต่ในระยะยาว เกิน 1 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยต้องพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

  1. ต้องเป็นเพื่อนซี้กับ “วิตามิน” ไปตลอดชีวิต เพราะกระเพาะเล็กลงและทางเดินอาหารเปลี่ยนไป ร่างกายจะดูดซึมสารอาหารได้แย่ลงมาก งานวิจัยติดตามผลระยะยาวพบว่า ผู้ป่วยมักจะขาดวิตามินดี (พบมากถึง 35.8%), วิตามินบี 12, ธาตุเหล็ก และแคลเซียม ซึ่งถ้าปล่อยไว้อาจนำไปสู่ภาวะโลหิตจาง อ่อนเพลียเรื้อรัง หรือกระดูกพรุนได้เลย

  2. อาการทางเดินอาหารแปลกๆ หลังผ่าตัด ถ้าเผลอกินของหวานจัดหรือคาร์โบไฮเดรตเยอะๆ อาหารจะตกสู่ลำไส้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดอาการหน้ามืด ใจสั่น เหงื่อแตก คลื่นไส้ หรือท้องเสียได้ นอกจากนี้ บางคนอาจต้องเผชิญกับภาวะกรดไหลย้อน (GERD) ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ผ่าตัดแบบ Sleeve

  3. ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ มักเกิดขึ้นในช่วงหลังจากผ่าตัดไปแล้วระยะหนึ่ง ทำให้รู้สึกใจสั่น หิว วิตกกังวล หรือรุนแรงถึงขั้นหมดสติได้

เช็กลิสต์เตรียมความพร้อม ทำอย่างไรให้สวยหล่อแบบสุขภาพดีทั้งกายและใจ?

อ่านมาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งกลัวจนถอดใจ การผ่าตัดกระเพาะยังคงเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมและช่วยชีวิตคนเป็นโรคอ้วนมาแล้วมากมาย เพียงแต่เราต้องตั้งรับ ให้เป็น

  • สำรวจจิตใจก่อนขึ้นเขียง ก่อนผ่าตัด ควรมีการประเมินสุขภาพจิตอย่างตรงไปตรงมา หากคุณมีประวัติเป็นโรคซึมเศร้า เครียดง่าย หรือมีพฤติกรรมเสพติด (เช่น ติดหวาน ติดแอลกอฮอล์) ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบ เพื่อวางแผนดูแลร่วมกับจิตแพทย์ครับ

  • ตรวจเลือดและกินวิตามินอย่างเคร่งครัด ท่องไว้เลยว่าหลังผ่าตัด การกินวิตามินเสริมและการเจาะเลือดเช็กค่าสารอาหารตามหมอนัด (เช่น เหล็ก, B12, วิตามินดี) คือกิจวัตรประจำวันที่ขาดไม่ได้เด็ดขาด

  • ปรับยาโรคประจำตัว ยาจิตเวช ถ้าใครทานยาต้านเศร้าอยู่ ต้องปรึกษาคุณหมอเพื่อปรับขนาดยา หรือเปลี่ยนรูปแบบยา (เช่น แบบน้ำ) เพื่อให้ร่างกายยังคงดูดซึมยาได้ดีและควบคุมอาการได้คงที่ครับ

  • สร้างทีมซัพพอร์ต การไปหาหมอตามนัดหลังผ่าตัด ไม่ควรไปแค่เพื่อ “ชั่งน้ำหนัก” เท่านั้น แต่ควรเป็นพื้นที่ที่คุณจะได้พูดคุยเรื่องความเครียด การปรับตัว และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง อย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือนักจิตวิทยาเมื่อรู้สึกว่ารับมือไม่ไหว

ดังนั้น การผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนัก ไม่ใช่ “เวทมนตร์” ที่เสกให้เราผอมและมีความสุขได้ในข้ามคืน แต่มันคือเครื่องมือ ชิ้นสำคัญที่ต้องอาศัยวินัยและการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต การมีรูปร่างที่ดีคือของขวัญชิ้นใหญ่ แต่การมี สุขภาพจิตที่แข็งแรง ควบคู่กันไปต่างหาก คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณสนุกกับชีวิตใหม่ในร่างใหม่ได้อย่างแท้จริงครับ

“แอนนา” น้ำหนักพุ่ง 90 กิโล อ้วนกว่าตอนผ่าตัดกะเพาะ จบแล้วหุ่นนางแบบ วอนขอวิธี

เรียบเรียงจาก

  • Eisenberg D, et al. 2022 ASMBS/IFSO Indications for Metabolic and Bariatric Surgery.
  • NICE NG246 Overweight and obesity management (อัปเดต 2026).
  • WHO Fact sheet: Obesity and overweight (นิยาม BMI).
  • IFSO Registry (สรุปข้อมูลกิจกรรมผ่าตัดระดับโลก).
  • Salminen P, et al. SLEEVEPASS RCT 10-year outcomes.
  • Singhal R, et al. 30-day morbidity/mortality (GENEVA data).
  • Chen L, et al. Long-term vitamin deficiencies after bariatric surgery meta-analysis (5–17 ปี).
  • Budin AJ, et al. Depressive symptoms short/medium/long term after bariatric surgery meta-analysis.
  • Neovius M, et al. Risk of suicide and non-fatal self-harm after bariatric surgery (matched cohorts).
  • Castaneda D, et al. Suicide/self-harm after bariatric surgery systematic review/meta-analysis.
  • Pasi P, et al. SSRI/SNRI plasma concentrations after bariatric surgery (prospective).
  • Techagumpuch A, et al. แนวทางเวชปฏิบัติผ่าตัดรักษาโรคอ้วนในประเทศไทย พ.ศ. 2564.
  • Liu P, Wang Z. Prospective cohort depression/anxiety after gastric cancer surgery (36 เดือน).
  • Jun JH, et al. Anemia/Vit B12 deficiency after gastrectomy (5 ปี).
  • Moleiro J, et al. Vitamin B12 supplementation after gastrectomy (long-term).
  • เอกสารภาษาไทยเชิงให้ความรู้: อินโฟกราฟิก รามาธิบดีเรื่องผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักและการติดตาม.

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ร้านพลุจีนระเบิด ตงไห่ ข่าวต่างประเทศ

ระเบิดสยองรับตรุษจีน! ร้านพลุแดนมังกรบึ้มสนั่นเซ่น 8 ศพ ปมสลดจุดใกล้ร้าน

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไผ่ ลิกค์” เผยต่อสายหา “ไชยชนก” ลั่น “กล้าธรรม” พร้อมร่วม รบ. ไร้เงื่อนไข

13 นาที ที่แล้ว
Sergey Zyryanov ฝรั่งนักวิ่ง แชมป์บุรีรัมย์มาราธอน 2 สมัย ข่าว

คิดว่า “ขนมหวาน” ฝรั่งนักวิ่งเผลอกัดสบู่เต็มคำ ไวรัลขมติดคอแบบไม่ตั้งใจ

34 นาที ที่แล้ว
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 รอประกาศผลรางวัลที่ 1 ตรวจหวย

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 ตรวจรางวัลที่ 1 ผ่านแอปเป๋าตัง

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่า อาม่าแลบลิ้นล้อ ลูกค้าไม่จ่าย 40 บาทค่าเข้าร้าน พาณิชย์ภูเก็ตยัน ทำได้ไม่ผิด

38 นาที ที่แล้ว
ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต สุขภาพและการแพทย์

ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต

52 นาที ที่แล้ว
โซเชียลขุดทวีตเก่า เท้ง ณัฐพงษ์ เช็กอินบ้านแฟน 158 ครั้ง ข่าว

โซเชียลขุด เท้ง ณัฐพงษ์ 16 ปีก่อน โพสต์ประโยคนี้ซ้ำ ๆ ขึ้นแท่นหนุ่มตี๋คลั่งรัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ดูแลอธิบาย หลัง “ทราย สก๊อต” โพสต์เศร้าเห็นสภาพกรง “หมูเด้ง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา &quot;ฮาย อาภาพร&quot; จุดประทัดไหว้เจ้า ควันลอยเป็นเลขเด็ดชัดมาก หวยงวดตรุษจีน 16/2/69 บันเทิง

ฮือฮา “ฮาย อาภาพร” จุดประทัดไหว้เจ้า ควันลอยเป็นเลขเด็ดชัดมาก หวยงวดตรุษจีน 16/2/69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมาจอดดูจีพีเอสกลางถนน ข่าวภูมิภาค

อย่าหาทำ! ผัวเมียเมียนมา จอดดูจีพีเอสกลางถนน หกล้อซัดโครมกระเด็นเจ็บคู่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุนัขไซบีเรียนถูกราดน้ำมันจุดไฟเผาทั้งเป็น ข่าว

อำมหิตเกินคน! ไซบีเรียนถูกราดน้ำมันจุดไฟเผา เจ็บสาหัส-แผลไหม้ลึก เร่งล่าตัวคนร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ชี้เป็นมติพรรค หลัง “เพื่อไทย” จับมือ “ภูมิใจไทย” ย้ำตนเป็นแค่ประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกเชียงราย! แผ่นดินไหวขนาด 3.3 ศูนย์กลาง ลึกใต้ผิวดิน 3 กิโลเมตร อ.แม่สาย ชาวบ้านผวาเสียงคล้ายระเบิดก่อนสั่นไหว ข่าว

ระทึกเชียงราย! แผ่นดินไหว ศูนย์กลาง อ.แม่สาย ชาวบ้านผวาเสียงคล้ายระเบิดก่อนสั่นไหว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเมาชนคนเจ็บรอทำแผลข้างถนน อุบัตเหตุซ้ำซ้อนกระบี่ ข่าวอาชญากรรม

ดับอนาถคาที่! หนุ่มชนหมานั่งรอทำแผล เจอสาวใหญ่วัย 45 เมาซิ่งกระบะกวาดเรียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แก้วตา” โต้ “เท้ง” ยังไม่ได้คุย สวนทางที่บอกส่งคนมาเคลียร์ใจแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนสาวลูกชายยิ่งลักษณ์ ข่าว

หวานข้ามทวีป! “น้องไปป์” ลูกชายยิ่งลักษณ์ ควงแฟนสาวฉลองวาเลนไทน์ปีที่ 5

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดับฝันสาววาย ฮัดสัน วิลเลียมส์ พระเอก Heated Rivalry โชว์หวาน เปิดตัวแฟนสาว รับวาเลนไทน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” ไม่ติดขัด หากต้องเป็นฝ่ายค้านร่วมกับ “กล้าธรรม”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฉทัวร์วิตถาร นนท.ยุโรปแห่ซื้อบริการข่มขืนสัตว์ หมา แพะ แกะ ลา แมว ห่าน วัว ราคาหลักพัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาแชมป์ ประเทศอวัยวะเพศเล็กสุดในโลก ปี 2026 ไทย รั้งอันดับ 9 ข่าว

กัมพูชาแชมป์ ประเทศอวัยวะเพศเล็กสุดในโลก ปี 2026 ไทย รั้งอันดับ 9

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อชาติไทย-มิติใหม่” รวม 3 เสียง พร้อมหนุน “อนุทิน” นั่งเก้าอี้นายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 ก.พ. 69 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ลุ้นรางวัลที่ 1 และหวย N3

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์ ข่าวกีฬา

รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 16/2/69 ปล่อยเน้นๆ เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 16/2/69 ปล่อยเน้นๆ ชุด 2 ตัว 3 ตัว ลุ้นอั่งเปาก้อนโต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16 ก.พ. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16 ก.พ. 69 เคาะเลขมาแรง จุดธูปปู่องค์ดำ แจก 3 ตัวตรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 14:46 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 14:46 น.
68
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ร้านพลุจีนระเบิด ตงไห่

ระเบิดสยองรับตรุษจีน! ร้านพลุแดนมังกรบึ้มสนั่นเซ่น 8 ศพ ปมสลดจุดใกล้ร้าน

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569

“ไผ่ ลิกค์” เผยต่อสายหา “ไชยชนก” ลั่น “กล้าธรรม” พร้อมร่วม รบ. ไร้เงื่อนไข

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
Sergey Zyryanov ฝรั่งนักวิ่ง แชมป์บุรีรัมย์มาราธอน 2 สมัย

คิดว่า “ขนมหวาน” ฝรั่งนักวิ่งเผลอกัดสบู่เต็มคำ ไวรัลขมติดคอแบบไม่ตั้งใจ

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 รอประกาศผลรางวัลที่ 1

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 ตรวจรางวัลที่ 1 ผ่านแอปเป๋าตัง

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button