ข่าวดาราบันเทิง

นนนี่ นนลนีย์ เล่านาทีเฉียดตาย ป่วยซึมเศร้า-กินยาเกินขนาด ซัดดราม่าท้องก่อนแต่ง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 มี.ค. 2569 14:29 น.| อัปเดต: 22 มี.ค. 2569 14:33 น.
60
นนนี่ นนลนีย์ ลูกสาวแอน สิเรียม เล่าปมป่วยซึมเศร้า

นนนี่ นนลนีย์ ลูกสาวแอน สิเรียม อุ้มท้อง 6 เดือน เล่าปมป่วยซึมเศร้า ดิ่งหนักเคยกินยาเกินขนาด ค่าตับพุ่ง 3 พัน เข้า ICU เคลียร์ดราม่าถูกด่าท้องก่อนแต่ง-หน้าไม่อาย ซัดกลับ ไม่ได้ทำอะไรผิด

เรียกได้ว่าเป็นการออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกเป็นครั้งแรกในรายการ คุยแซ่บSHOW สำหรับ นนนี่ นนลนีย์ ลูกสาวคนสวยของนางเอกระดับตำนาน แอน สิเรียม ที่วันนี้อุ้มท้องลูกสาววัย 6 เดือน (ประมาณ 25 สัปดาห์) มาอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานกับสามีหนุ่มนอกวงการ หนุ่มอา แม้ฝ่ายชายจะขี้อายแต่ก็คอยมาให้กำลังใจอยู่ไม่ห่าง

เส้นทางความรักของทั้งคู่เริ่มต้นจากการทำงานในบริษัทเดียวกัน โดยนนนี่ประจำอยู่ที่เชียงใหม่ ส่วนหนุ่มอาทำงานที่สุวรรณภูมิ ทั้งสองได้พบกันในงานอบรมสัมมนาของบริษัท ความสัมพันธ์พัฒนาจากการเป็นเพื่อนและคุยกันไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีใครจีบใครก่อน

นนนี่เผยว่าประทับใจในความซื่อ ๆ ขี้อาย ในขณะที่คุณอาชอบที่นนนี่เป็นคนผิวขาว นิสัยดี และยิ้มง่ายเสมอ แม้จะอยู่คนละจังหวัด แต่ระยะทางก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะนนนี่มักจะบินลงมาหาฝ่ายชายที่กรุงเทพฯ แทบทุกอาทิตย์

จนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากย้ายกลับมากรุงเทพฯ นนนี่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เช่น กินเยอะขึ้น หิวบ่อย และอารมณ์แปรปรวน จึงตัดสินใจตรวจและพบว่าตั้งครรภ์ เมื่อบอกแฟนหนุ่ม เขาก็พร้อมรับผิดชอบและมองว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะทั้งคู่อายุ 30 ปีและพร้อมแล้ว

ส่วนปฏิกิริยาของคุณแม่แอน สิเรียม ก็ตอบกลับมาสั้น ๆ แต่ได้ใจความว่า “ท้องก็เลี้ยง” ทั้งคู่จึงตัดสินใจจัดงานแต่งงานเล็ก ๆ เรียบง่ายแต่อบอุ่น เนื่องจากเธอกำลังตั้งครรภ์จึงไม่อยากจัดงานใหญ่ที่ตนเองอาจจะดูแลแขกได้ไม่เต็มที่ ก่อนจะตัดสินใจประกาศข่าวดีเรื่องตั้งครรภ์ในตอนที่อายุครรภ์ได้ 4 เดือน เพราะน้ำหนักขึ้นจนสังเกตเห็นได้ชัดและยุคสมัยนี้ไม่มีความจำเป็นต้องปิดบัง

หลังจากประกาศข่าวดี นนนี่ต้องเผชิญกับคอมเมนต์และข้อความ DM ด้านลบที่เข้ามาต่อว่าเรื่องท้องก่อนแต่งว่า “หน้าไม่อาย” ซึ่งบางครั้งเธอก็ตอบกลับไปว่าไม่ได้ทำอะไรผิด เพราะรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องทนโดนด่าฟรี ๆ แต่เธอมองว่ากว่า 80% ยังคงเป็นคอมเมนต์ที่แสดงความยินดีและเป็นพลังบวก

ส่วนข่าวลือเรื่องเตียงหักที่คนสังเกตเห็นว่ารูปคู่ในอินสตาแกรมหายไปนั้น นนนี่ชี้แจงว่าเป็นเพียงการงอนกันเรื่องเล็กน้อยไร้สาระจนเธอตัดสินใจซ่อนรูปไว้ชั่วคราว สุดท้ายก็ผลัดกันง้อและนำรูปกลับมาโชว์เหมือนเดิม นอกจากนี้ประเด็นที่นนนี่เคยโพสต์ตัดพ้อเรื่องไม่มีบ้านให้กลับไปหา จริง ๆ เป็นเพียงอารมณ์อ่อนไหวที่อยากระบายความรู้สึกเท่านั้น ซึ่งคนรักก็เข้าใจและปล่อยให้เวลาช่วยเยียวยา

นนนี่ นนลนีย์ และ สามี

อีกหนึ่งเรื่องช็อกที่นนนี่เปิดเผยคือ เธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานาน 4 ปีแล้ว แต่ด้วยความที่ใช้ชีวิตเต็มที่ในช่วงก่อนท้อง ทำให้เธอละเลยการกินยาและการไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ อาการจึงเริ่มดิ่งลงเรื่อย ๆ มีอาการเบื่อหน่าย ร้องไห้ไม่มีสาเหตุ และนอนไม่หลับ จนกระทั่งถึงจุดวิกฤตที่เธอตัดสินใจคิดสั้นด้วยการกินยาเกินขนาดเท่าที่มีทั้งหมด

เหตุการณ์นั้นทำเอาค่าตับของเธอพุ่งสูงถึง 3,000-4,000 โชคดีที่คุณอาจับสังเกตได้ถึงความผิดปกติเมื่อนนนี่ขาดการติดต่อไปจากเชียงใหม่ จึงรีบโทรแจ้ง 1669 ให้เข้าไปช่วยเหลือและพาส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลา เธอต้องนอนแอดมิทในห้อง ICU เป็นอาทิตย์ และทรมานจากการล้างท้องที่ต้องสอดสายผ่านจมูกลงไปถึงกระเพาะค้างคืนไว้เป็นวัน ๆ ทั้งที่ยังรู้สึกตัวตลอดเวลา บทเรียนครั้งนี้แลกมาด้วยค่ารักษานับแส ทำให้เธอเข็ดขยาดและฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าทำแบบนี้เด็ดขาด หากป่วยควรไปพบแพทย์และรักษาอย่างต่อเนื่อง

แพทย์ผู้รักษาระบุว่า โรคซึมเศร้าของเธอมาจากปมความเหงาในวัยเด็กที่สะสมมานานกว่า 25 ปี ในช่วงอายุ 5-6 ขวบ นนนี่ต้องการเวลาและเพื่อนเล่นมากกว่าเงินทอง แต่ด้วยความที่คุณแม่แอน สิเรียม เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและเป็นนางเอกดังที่ต้องทำงานหนักเป็น 2-3 เท่า จึงอาจไม่มีเวลาให้มากนัก แม้พอโตขึ้นช่วงอายุ 20 กว่าเธอจะเข้าใจเหตุผลของแม่ทุกอย่าง

ในช่วงที่นนนี่เข้า ICU แอน สิเรียม ผู้เป็นแม่ตกใจและเสียใจมากจนทำอะไรไม่ถูก แต่เนื่องจากติดภารกิจงานที่ทิ้งไม่ได้ ฝ่ายชายจึงคอยเป็นคนดูแลและคอยอัปเดตอาการให้คุณแม่อุ่นใจ นนนี่ยอมรับว่าความสัมพันธ์กับคุณแม่มักจะมีการเถียงกันบ้างเป็นเรื่องปกติ บางครั้งเถียงกันจนไม่คุยกันเป็นเดือนก็มี แต่สุดท้ายก็จะกลับมาคุยกันเองเพราะต่างฝ่ายต่างมีนิสัยคล้ายกันและรู้อยู่เต็มอกว่ารักกันมากโดยไม่ต้องพูดคำว่ารัก

การตั้งครรภ์ครั้งนี้ไม่ง่าย ช่วงแรกนนนี่ต้องทรมานจากอาการปวดหัวไมเกรนอย่างหนักจนต้องไปฝังเข็มเพราะทานยาไม่ได้ และเมื่ออายุครรภ์เริ่มเยอะขึ้นในช่วง 2-3 สัปดาห์หลัง เธอก็ต้องเผชิญกับโรคปลายประสาทอักเสบ ทำให้มีอาการเจ็บร้าวที่อุ้งเชิงกรานเวลาเดินจนทำให้ไม่อยากเดินหนัก ๆ และยังมีภาวะรกเกาะต่ำร่วมด้วย ทำให้คุณหมอสั่งงดการใช้แรงเยอะและต้องใช้วิธีผ่าคลอดเท่านั้น โดยเธอไม่ได้ดูฤกษ์คลอดแต่อย่างใด ปล่อยให้เป็นไปตามที่ลูกสาวอยากออกมา

สำหรับเรื่องยารักษาโรคซึมเศร้า แม้จะต้องทานถึงวันละ 5-6 เม็ด แต่เธอก็พยายามเลี่ยงยานอนหลับบางตัว เพราะเคยทานแล้วลูกในท้องหยุดดิ้นจนเธอใจหาย

ในช่วงท้ายของรายการ คุณอาสามีสุดที่รักได้ถูกเชิญมาร่วมเฟรมหน้ากล้อง พร้อมบอกความในใจถึงภรรยาว่าตนเองจะยังคงรักนนนี่เหมือนวันแรกที่เจอจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต

นนนี่ นนลนีย์ และ สามี-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

Back to top button