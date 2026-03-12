ข่าวดาราบันเทิง

แหม่ม ลิษา เผยภาพอาการล่าสุด หลังรักษามะเร็งปอด เผย กำลังใจเกินร้อย สู้ไม่ถอยในทุกวัน

เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 11:18 น.
สู้ไม่ถอย! แหม่ม ลิษา เผยภาพอาการล่าสุด หลังรักษามะเร็งปอด เผย วันเวลาผ่านไปไว แต่กำลังใจเกินร้อย แฟนคลับแห่คอมเมนต์

ยังคงดูแลรักษาร่างกายตัวเองอย่างต่อเนื่องแม้จะเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งปอด ระยะ 4 ไปแล้วเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา สำหรับ แหม่ม ลิษา อดีตนักแสดงรุ่นใหญ่ ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า อยากเป็นเด็ก ไม่อยากโต เพราะยิ่งโตก็ยิ่งเหนื่อย ยิ่งต้องดิ้นรน ทั้งเจ้าตัวยังอัปเดตอาการป่วยในตอนนี้ด้วยว่ายังคงมีกำลังใจดีเยอะมากทั้งจากตัวเองและกัลยาณมิตรรอบข้าง ท่ามกลางคอมเมนต์ของเหล่าแฟนคลับที่เข้ามาอวยพรให้ดาราดังระดับตำนานมีอาการที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ และหายจากโรคนนี้ในเร็ววัน

“คนเราเนาะ…เมื่อชีวิตมาถึงจุด ๆ นึงเคยรู้สึกมั้ยว่ายิ่งโตยิ่งเหนื่อย.. ยิ่งโตยิ่งต้องดิ้นรน..ยิ่งโตยิ่งต้องต่อสู้ปัญหามากมายในชีวิตที่ต้องเผชิญ. และเจอในแต่ละวันแต่ละช่วงของชีวิต…

เราพยามยามไขว่คว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขความสบาย..แต่ในบางครั้งบางทีก็ทุกข์จังเลยเนอะ โลกหมุนไปในทุก ๆ วัน บางครั้งรู้สึก. ไม่น่าโตเลยเนาะเป็นเด็กอ่ะดีแล้ว. #วันเวลาก็ผ่านไปเร็วจัง #ได้เบี้ยผู้สูงอายุซะแล้ว.

ผู้หญิงคนนี้ก็ยังคงต้องสู้ต่อไป..เพิ่มเติมคือสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยใจที่เกินร้อย.. #กำลังใจจากตัวเองต้องเกินร้อย #กำลังใจจากเพื่อน ๆ ก็ไม่น้อยเลย..อดทนนะเดี๋ยวก็ถึงเส้นชัยแล้ว…#สวัสดีชาวมะมะและกัลยาณมิตร. #ทั้งหลายขอให้ทุกคนสุขกายสุขใจสุขภาพดีมีความสุขมีแรง #สู้กันไปในทุก ๆ วันนะจ๊ะ. มะเร็งปอด 3+ ฉายแสงคีโมผ่าตัด cancer ทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่า.”

แหม่ม ลิษา เผยภาพอาการล่าสุด หลังรักษามะเร็งปอด เผย กำลังใจเกินร้อย สู้ไม่ถอยในทุกวัน-1 แหม่ม ลิษา เผยภาพอาการล่าสุด หลังรักษามะเร็งปอด เผย กำลังใจเกินร้อย สู้ไม่ถอยในทุกวัน-2

กำลังใจจากแฟนคลับ กำลังใจจากแฟนคลับ-1 กำลังใจจากแฟนคลับ-2

อ้างอิงจาก : FB แหม่ม ลิษา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

