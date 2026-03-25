ตร.ห่วง หญิง 73 โอนเงินผิดปกติ กลัวถูกหลอก บุกเตือนถึงหน้าบ้าน โดนด่าสวน “หน้าเหมือนโจร”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 13:46 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 13:47 น.
ตำรวจเป็นห่วง หญิง 73 โอนเงินผิดปกติ บัญชีบริษัทพบประวัติฉ้อโกง บุกเตือนถึงหน้าบ้าน โดนด่าสวน “หน้าเหมือนโจร” เจ้าตัวยัน “เพื่อนคบ 10 ปีชวนทำธุรกิจ”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 บัญชีติ๊กต็อก @police360_ ซึ่งเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะที่ พ.ต.ท.อุกฤษฎ์ กลับเฒ่า สว.สอบสวน สน.บางชัน กำลังพูดคุยทางโทรศัพท์กับหญิงสูงวัยรายหนึ่ง ที่ถูกสงสัยว่ากำลังโดนมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน พร้อมระบุแคปชั่นประกอบคลิปว่า

“ระบบจับสัญญาณผิดปกติ หญิง 73 ปี โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทที่มีประวัติฉ้อโกง ฝ่ายสืบสวน สน.บางชัน รีบระงับทันก่อนสูญเงิน แต่เจ้าตัวไม่พอใจ ยืนยันจะปลดอายัดเพราะเชื่อใจ “เพื่อน 10 ปี” ที่ชวนลงทุน ตำรวจพยายามเตือนสติแล้วแต่ไม่เป็นผล ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดไม่ให้โอนต่อ”

คลิปวิดีโอเผยให้เห็นช่วงเวลาที่ทาง พ.ต.ท.อุกฤษฎ์ กลับเฒ่า สว.สอบสวน สน.บางชัน กำลังพูดคุยโทรศัพท์กับ หญิง วัย 73 ปี หลังได้รับแจ้งจากส่วนกลางว่า พบมีการโอนเงินในลักษณะที่น่าสงสัย จึงต้องการสอบถามเพื่อป้องกันความเสียหายจากการถูกหลอกของมิจฉาชีพ ขณะเดียวกันก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกชุดหนึ่งลงพื้นที่ไปเตือนถึงหน้าบ้านด้วย

บทสนทนาเผยว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ พยายามไกล่เกลี่ยเพื่อถามข้อมูลการโอน จากหญิงวัย 73 เนื่องจากพบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทที่ไม่ซ้ำชื่อกัน จึงเกิดความเป็นห่วงว่าจะเป็นการหลงเชื่อแก๊งมิจฉาชีพหรือไม่

ทางหญิง 73 ปีตอบกลับมาว่า “โอนไปลงทุนทำธุรกิจ เป็นธุรกิจส่วนตัว กับเพื่อนที่คบกันมานาน 10 ปี เขาชวนไปลงทุนอีกทีนึง”

จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามซักไซ้ไล่เลี่ยงถึงรายละเอียดของธุรกิจที่ลงทุนไปเป็นประเภทใด ซึ่งหญิงคนดังกล่าวตอบกลับมาว่า “ไม่แน่ใจ” แต่ยืนยันความเชื่อใจที่มีต่อเพื่อนปริศนาคนนี้ เพราะรู้จักกันมานาน และเขาทำธุรกิจหลายอย่าง

จากนั้นหญิงคนดังกล่าว ก็พูดต่อว่า ตนจะไปเอาเรื่องกับทางธนาคารที่ทำให้ตนเสียหาย ระงับบัญชีของเธอทำให้ไม่สามารถโอนเงินให้กับลูกน้องได้ และได้สอบถามตำรวจเพิ่มเติมว่า ได้มีการส่งตำรวจมาที่บ้านตนหรือไม่ ก่อนจะต่อว่าตำรวจด้วยน้ำเสียงฉุนเฉียวว่า “ต้องไปเยอะขนาดนั้นเลยหรอ ไม่กลัวชาวบ้านแถวนี้เขาตกใจหรอ แล้วความลับของฉันเอง หน้าตาขอโทษนะ อย่างกับโจร ขี่มอเตอร์ไซค์ไป เขาไม่เอามีดฟันหัวก็ดีเท่าไหร่แล้ว ขนกันไปขนาดนั้น มันสมควรไหม”

ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็ได้กล่าวขอโทษอย่างสุภาพ ทั้งยังยืนยันว่า ที่ต้องดำเนินการเช่นนี้เพราะเป็นห่วง และเป็นมาตรการเชิงรุกในการสกัดกั้นความเสียหายก่อนที่จะสายเกินไป

ระบบจับสัญญาณผิดปกติ หญิง 73 ปี โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทที่มีประวัติฉ้อโกง ฝ่ายสืบสวน สน.บางชัน รีบระงับทันก่อนสูญเงิน แต่เจ้าตัวไม่พอใจ ยืนยันจะปลดอายัดเพราะเชื่อใจ "เพื่อน 10 ปี" ที่ชวนลงทุน ตำรวจพยายามเตือนสติแล้วแต่ไม่เป็นผล ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดไม่ให้โอนต่อ สายด่วน1441 AOC เตือนภัยออนไลน์ สนบางชัน ตำรวจไซเบอร์

