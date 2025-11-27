ข่าวต่างประเทศ

แม่วิปริต จ้าง 3 ชาย ข่มขืน-ฆ่าหั่นศพลูกสาว ในงานวันเกิด 10 ขวบ อึ้ง ติดคุกแปปเดียวพ้นโทษ

เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 23:24 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 13:56 น.
แม่วิปริต จ้าง 3 ชาย ข่มขืน-ฆ่าหั่นศพลูกสาว ในงานวันเกิด 10 ขวบ อึ้ง ติดคุกแปปเดียวพ้นโทษแล้ว

โศกนาฏกรรมวันเกิด 10 ขวบ แม่ยืนดูแฟนหนุ่มทารุณกรรมทางเพศ-ฆ่าหั่นศพลูกสาว เผยประวัติสุดดาร์กหาชายแปลกหน้ามาข่มขืนลูก

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทภายในที่พักอาศัย เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุกลับพบภาพสยดสยอง คือร่างของ วิคตอเรีย มาร์เทนส์ วัย 10 ขวบ ในสภาพถูกห่อด้วยผ้าห่ม มีร่องรอยถูกเผาไหม้บางส่วน จากการสอบสวนพบว่าเด็กหญิงถูกบีบคอจนเสียชีวิตในวันครบรอบวันเกิดปีที่ 10 ของเธอ

เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหา 3 รายในที่เกิดเหตุ ได้แก่ มิเชล มาร์เทนส์ แม่ของเด็กวัย 35 ปี ฟาเบียน กอนซาเลส แฟนหนุ่มวัย 31 ปี และ เจสสิกา เคลลีย์ ลูกพี่ลูกน้องของกอนซาเลส วัย 31 ปี

คำสารภาพสุดช็อกของแม่ จากการสืบสวน มิเชลผู้เป็นแม่ได้รับสารภาพต่อเจ้าหน้าที่ว่า เธอเป็นผู้หาผู้ชายผ่านทางออนไลน์เพื่อมาทำร้ายลูกสาวของตนเอง ทั้งเคยอนุญาตให้ชายแปลกหน้าอย่างน้อย 3 คน ล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวมาก่อนหน้านี้

ในวันเกิดเหตุ มิเชลอ้างว่าเธอเป็นผู้ยืนดูขณะที่กอนซาเลสลงมือข่มขืนและฆาตกรรมลูกสาว ส่วนกอนซาเลสกับเคลลีย์ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ลงมือหั่นศพเพื่ออำพรางคดี ผลชันสูตรพลิกศพยืนยันว่าวิคตอเรียถูกล่วงละเมิดทางเพศจริง และพบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย แต่ไม่พบสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนตามที่มิเชลกล่าวอ้างในตอนแรกว่าใช้มอมลูก

คดีนี้มีการต่อสู้ทางกฎหมายยาวนาน ฝ่ายกอนซาเลสปฏิเสธข้อหาฆาตกรรม ทนายความของเขายืนยันว่าลูกความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตาย อย่างไรก็ตาม กอนซาเลสถูกตัดสินจำคุก 37 ปีครึ่ง ในข้อหาทารุณกรรมเด็กจนถึงแก่ความตายและทำลายหลักฐาน โดยมีสิทธิ์ขอทัณฑ์บนเมื่อรับโทษไปแล้วครึ่งหนึ่ง

ด้าน เจสสิกา เคลลีย์ รับสารภาพในข้อหาทารุณกรรมเด็กโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย ถูกตัดสินจำคุก 44 ปี แต่คาดว่าจะรับโทษจริงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของกำหนดโทษ

ส่วน มิเชล มาร์เทนส์ ผู้เป็นแม่ ได้ทำข้อตกลงรับสารภาพในข้อหาทารุณกรรมเด็กจนถึงแก่ความตาย แลกกับการลดโทษเหลือจำคุก 12 ปี ล่าสุดมีรายงานว่าเธอได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความยุติธรรมสำหรับหนูน้อยวิคตอเรีย

แม่วิปริต จ้าง 3 ชาย ข่มขืน-ฆ่าหั่นศพลูกสาว ในงานวันเกิด 10 ขวบ อึ้ง ติดคุกแปปเดียวพ้นโทษแล้ว ข่าวต่างประเทศ

แม่วิปริต จ้าง 3 ชาย ข่มขืน-ฆ่าหั่นศพลูกสาว ในงานวันเกิด 10 ขวบ อึ้ง ติดคุกแปปเดียวพ้นโทษ

