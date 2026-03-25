ห่วงหนัก! อ.โอเล่ ผอมลงมาก เคยหยุดหายใจ หวิดไหลตาย ความดันทะลุ 200
อ.โอเล่ ญาณสัมผัส เผยสาเหตุรูปร่างซูบผอมลง เพราะผ่าตัดกระเพาะเพื่อรักษาชีวิต หลังน้ำหนักพุ่ง 130 กิโลกรัม เสี่ยงไหลตาย-ความดันทะลุ 200 จากพฤติกรรมกินมื้อดึกและของทอดมัน
แฟนคลับหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้ หลังเห็นภาพปัจจุบันของ อ.โอเล่ ญาณสัมผัส ที่มีรูปร่างเล็กลงและใบหน้าตอบลงอย่างเห็นได้ชัดจากเดิมที่เคยเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่กำยำจนหลายคนเป็นหนักว่าเจ้าตัวมีอาการป่วยใด ๆ หรือไม่ ล่าสุด เจ้าตัวออกมาเปิดใจในรายการ คุยเล่นเน้นจริง กับ กอล์ฟ เบญจพล ทางช่องยูทูบ @golfbenjaphontv เผยว่าตนเองไปผ่าตัดกระเพาะอาหารมา ไม่ได้ทำเพื่อความหล่อ แต่ทำเพื่อรักษาโรค
อ.โอเล่เล่าว่าตอนนั้นร่างกายอ้วนเกินมาตรฐาน น้ำหนักพุ่งไปถึง 130 กิโลกรัม แค่พูดก็รู้สึกเหนื่อย เวลานอนมีอาการนอนกรนเสียงดังสนั่น บางครั้งถึงขั้นหยุดหายใจและสำลักขึ้นมากลางดึก ทั้งยังเคยปัสสาวะบ่อยถึง 7 ครั้งต่อคืน เมื่อไปพบแพทย์ก็โดนเตือนว่ามีโอกาสไหลตายได้ การผ่าตัดช่วยปรับปรุงสรีระเพื่อรักษาชีวิตไว้ ปัจจุบันหลังผ่าตัดอาการนอนกรนหายไป อาจารย์สามารถเดินเหินได้คล่องตัว วิ่งได้ และกลับมานั่งไขว่ห้างได้อีกครั้ง
สาเหตุหลักของปัญหาสุขภาพมาจากพฤติกรรมการกิน อ.โอเล่ยอมรับว่าปล่อยตัวเรื่องการกินอย่างหนัก เวลาถ่ายรายการตอนกลางคืน เมื่อทำงานเสร็จก็กินอาหารต่อทันที เมนูโปรดคือข้าวต้ม ของทอด ของมัน น้ำอัดลม นม เนย ครีม ชะอมทอด ข้าวเหนียวมะม่วง และข้าวเหนียวทุเรียน กินอาหารเหล่านี้แบบไม่บันยะบันยัง
การกินมังสวิรัติของอ.โอเล่ก็เป็นวิธีที่ผิด ตนเน้นกินอาหารแปรรูป นำแป้งไปชุบแป้งทอดซ้ำ นำกานาไฉ่ที่เต็มไปด้วยน้ำมันมาคลุกข้าว เมนูผัดเผ็ดก็ใส่นมและเติมกะทิเข้าไปอีก และมักตักเฉพาะส่วนน้ำมันลอยหน้ามาคลุกข้าวกิน อาหารส่วนใหญ่เน้นของทอด ของมัน และรสเค็มจัด แถมยังกินน้ำอัดลมไม่เป็นเวลา และชอบกินจุบจิบตลอดเวลา
ตอนนั้น อ.โอเล่มักบอกตัวเองเสมอว่าเดี๋ยวค่อยลดน้ำหนัก เมื่อไปตรวจสุขภาพกลับพบว่าความดันพุ่งทะลุ 200 เบาหวานเริ่มถามหา ตามร่างกายเริ่มมีรอยจ้ำและรอยแผลปรากฏขึ้น หลังเล่าพฤติกรรมการกินให้หมอฟังถึงกับโดนตีมือ และแนะนำให้ตัดกระเพาะเพื่อพยุงร่างกายให้อยู่รอด หลังผ่าตัดอาจารย์กินอาหารได้น้อยลงจริง ๆ
อ.โอเล่ทิ้งท้ายว่าไม่ได้กลัวความตาย แต่ต้องรักษาตัวให้แข็งแรงเพราะยังมีอีกหลายสิ่งที่ตั้งสัจจะวาจาไว้และต้องลงมือทำ
