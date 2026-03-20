ข่าว

วิธีป้องกัน ไข้กาฬหลังแอ่นระบาด ดับแล้ว 3 อัตราตายพุ่ง 60% เช็กอาการด่วน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 11:36 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 11:38 น.
75
โรคไข้กาฬหลังแอ่นในไทย ปี 2569

เช็กอาการ ไข้กาฬหลังแอ่นระบาด พบป่วย 5 ราย ดับแล้ว 3 ราย ชี้อัตราตายสูงถึง 60% เตือนกลุ่มเสี่ยง หากมีไข้สูงคอแข็ง-ผื่นจ้ำเลือด รีบพบแพทย์ทันที

ช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อของ โรคไข้กาฬหลังแอ่น บ่อยนัก แต่ล่าสุดข้อมูลจาก กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เผยว่าโรคนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่รุนแรงและอันตรายถึงชีวิต ในปี 2569 นี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2569) ประเทศไทยพบผู้ป่วยสะสมแล้วจำนวน 5 ราย กระจายอยู่ใน 5 จังหวัด ได้แก่ น่าน, ยะลา, นนทบุรี, นครศรีธรรมราช และอุดรธานี จังหวัดละ 1 ราย

แม้ตัวเลขผู้ป่วยจะดูน้อยแต่ในจำนวน 5 รายนี้ มีผู้เสียชีวิตถึง 3 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 60

ปัจจุบันยังเป็นการติดเชื้อแบบประปรายในพื้นที่ ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ สอดคล้องกับสถิติย้อนหลัง 10 ปี ที่มักพบผู้ป่วยในไทยประมาณปีละ 20–30 รายเท่านั้น

ใครคือกลุ่มเสี่ยงโรคไข้กาฬหลังแอ่น

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากลุ่มอายุที่ป่วยสูงสุดคือ เด็กเล็ก (0–4 ปี) รองลงมาคือกลุ่มอายุ 40–49 ปี และ 20–29 ปี

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเสี่ยงเฉพาะที่ต้องระวังเป็นพิเศษ คือ วัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น (15–24 ปี) ที่อยู่ร่วมกันในหอพัก หรือไปเที่ยวสถานบันเทิง รวมทั้งผู้ที่มีภาวะเสี่ยง: เช่น ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง, ไม่มีม้าม หรือผู้ติดเชื้อ HIV.

อาการโรคไข้กาฬหลังแอ่น
ภาพจาก Facebook : กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

รู้จักโรคไข้กาฬหลังแอ่น ติดต่ออย่างไร อาการแบบไหน?

โรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Neisseria meningitidis มีหลายสายพันธุ์ (Serogroup) ที่สําคัญคือ A, B, C, W และ Y เชื้อจะส่งผล ต่อระบบเยื่อหุ้มสมองและกระแสเลือดอย่างรุนแรงและเฉียบพลัน ติดผ่านละอองฝอยจากการไอ จาม, การสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลานาน หรือการใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ หรือบุหรี่ไฟฟ้า

สัญญาณอันตรายที่ต้องรีบพบแพทย์

  • ไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะรุนแรง
  • มีอาการคอแข็ง ซึม
  • มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง หรือผื่นเลือดออก

หากมีอาการเหล่านี้ต้องรีบแจ้งประวัติการเดินทางหรือการสัมผัสโรคให้แพทย์ทราบทันที เพราะการรักษาที่รวดเร็วช่วยลดโอกาสเสียชีวิตได้

เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม 2569 มีรายงานการระบาดของสายพันธุ์ B ในกลุ่มนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Kent สหราชอาณาจักร ทำให้เห็นว่าสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันหนาแน่น เช่น หอพัก หรือไนท์คลับ เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ทั่วโลกพบผู้ป่วยประมาณ 1.2 – 2.3 ล้านรายต่อปี

มาตรการป้องกันสำหรับประชาชนไทย

กรมควบคุมโรคยังคงเดินหน้าค้นหาผู้ป่วย วินิจฉัย และให้ยาปฏิชีวนะโดยเร็ว รวมถึงติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดเพื่อป้องกันการระบาด

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องไปอยู่ในหอพัก สถานศึกษา หรือเข้าค่ายควรพิจารณารับวัคซีนป้องกัน ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง

แม้ประเทศไทยจะยังไม่อยู่ในภาวะการระบาด แต่ด้วยความรุนแรงของโรคที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ประชาชนจึงควรตระหนักแต่ไม่ตระหนก และหมั่นสังเกตอาการของตนเองและบุตรหลานอยู่เสมอ

สถานการณ์ โรคไข้กาฬหลังแอ่น ปี 2569
ภาพจาก Facebook : กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ข้อมูลจาก : กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“แสวง” ตอบปม กกต. ฟ้อง 6 คน ไม่เกี่ยวข้อหาแรง แต่เป็นการปกป้องตัวเอง

1 นาที ที่แล้ว
ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา แตะขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง เศรษฐกิจ

ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา พุ่งขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “อนุทิน ชาญวีรกูล” ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี

15 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ไฟไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เกาหลีใต้ บาดเจ็บ 50 ราย สาหัส 35

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เนทันยาฮู” ยอมตกลงหยุดยิงแหล่งก๊าซอิหร่าน ตามคำขอของ “ทรัมป์”

41 นาที ที่แล้ว
พราด้า ธันย์สิตา และ ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ บันเทิง

พราด้า โพสต์รูปหวาน ท่านอ้น เรียกมายดาร์ลิ่ง จับตาสถานะ เปิดตัวแฟน?

53 นาที ที่แล้ว
รวบ &quot;พระครู-พระมหา&quot; วัดดังเจริญกรุง ลวงขืนใจสามเณรคากุฏิ เจอคลิปลับอีกนับร้อย ข่าว

รวบ “พระครู-พระมหา” วัดดังเจริญกรุง ลวงขืนใจสามเณรคากุฏิ เจอคลิปลับอีกนับร้อย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สส.แวยูแฮ ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป B ด่วน ช่วยผู้ติดตามถูกยิงบาดเจ็บสาหัส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศบก. กางตัวเลขไทยมีน้ำมันสำรอง 104 วัน สั่งสอบกรณีปั๊มสงขลาน้ำมันหมดแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เบนซ์ เรซซิ่ง&quot; เผย DSI เพิ่งได้ภาพลับวินาทีพบร่าง แตงโม นิดา ตัวละครใหม่โผล่ บันเทิง

“เบนซ์ เรซซิ่ง” เผย DSI เพิ่งได้ภาพลับวินาทีพบร่าง แตงโม นิดา ตัวละครใหม่โผล่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สจ.พรรคประชาชน ถามทำอย่างอื่นดีกว่าไหม อบจ.เชียงใหม่ ใช้งบ 50 ล้านจัดงานวิ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด ดาราดังอังกฤษ ดับปริศนาที่ภูเก็ต ศพคว่ำหน้าในคูน้ำ บันเทิง

สลด ดาราดังอังกฤษ ดับปริศนาที่ภูเก็ต ศพคว่ำหน้าในคูน้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แขวนคอโหด นักมวยปล้ำทีมชาติอิหร่าน วัย 19 ปมประท้วงต้านรัฐบาล ข่าวต่างประเทศ

แขวนคอโหด นักมวยปล้ำทีมชาติอิหร่าน วัย 19 ปมประท้วงต้านรัฐบาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปคบ. บุกค้นคลังน้ำมัน จ.อ่างทอง พบซุกสต็อก ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ รวม 3.3 แสนลิตร ข่าว

ปคบ. บุกค้นคลังน้ำมัน จ.อ่างทอง พบซุกสต็อก ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ รวมกว่า 3.3 แสนลิตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศักดินันท์” วอนอย่าด่าบุพการี ไม่เกี่ยวกับพรรค หลังโพสต์โชว์เติม V-Power

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรคไข้กาฬหลังแอ่นในไทย ปี 2569 ข่าว

วิธีป้องกัน ไข้กาฬหลังแอ่นระบาด ดับแล้ว 3 อัตราตายพุ่ง 60% เช็กอาการด่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด “สฤษฏ์พงษ์” อดีต สส.กระบี่ คดีครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. 578 ไร่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” พยักหน้ารับ ส่งรายชื่อ ครม. ตรวจประวัติเข้มข้น ยึดหลักศาล รธน.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี สจ.สุรินทร์ ภูมิใจไทย โชว์เติมน้ำมันเต็มถัง ท่ามกลางวิกฤตขาดแคลน ข่าวการเมือง

ประวัติ ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี สจ.สุรินทร์ ภูมิใจไทย โชว์เติมน้ำมันเต็มถัง ท่ามกลางวิกฤตขาดแคลน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจ “มู่ทู่” แจ้งผลผ่าตัดชิ้นเนื้อ เจอมะเร็งจริง หวังยังไม่กระจายไปส่วนอื่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลอุบลฯ พิพากษายกฟ้อง “โตโต้ ปิยรัฐ” คดี ม.112 ปราศรัยม็อบปี 2563

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถไฟสายสีแดง ศาลายา-นครปฐม เริ่มก่อสร้าง เร็วๆ นี้ ถึง ม.มหิดล เดินทางสะดวก เศรษฐกิจ

รถไฟสายสีแดง ศาลายา-นครปฐม เริ่มก่อสร้าง เร็วๆ นี้ ถึง ม.มหิดล เดินทางสะดวก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“บอนนี่ บลู” เจออีกข้อหา ถ่ายคลิปล้อเลียนหน้าสถานทูตอินโดฯ เสี่ยงคุก 6 เดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ช. ฟันจริยธรรมร้ายแรง &quot;ชัยทิพย์&quot; อดีต สส.ราชบุรี ตั้งวงจั่วไพ่ในสภา ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ฟันจริยธรรมร้ายแรง “ชัยทิพย์” อดีต สส.ราชบุรี ตั้งวงจั่วไพ่ในสภา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วงจรปิดมัดตัว คนเขมรบุกพ่นสีด่า “ไทยคือโจร” กัน จอมพลัง ซัดเจตนายั่วยุชัดเจน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“แสวง” ตอบปม กกต. ฟ้อง 6 คน ไม่เกี่ยวข้อหาแรง แต่เป็นการปกป้องตัวเอง

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569
ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา แตะขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง

ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา พุ่งขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569

ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “อนุทิน ชาญวีรกูล” ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569

ด่วน! ไฟไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เกาหลีใต้ บาดเจ็บ 50 ราย สาหัส 35

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569
Back to top button