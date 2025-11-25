คดีสยอง ศาลสั่งจำคุก 12 ปีครึ่ง เมียแร็ปเปอร์ฆ่าหั่นศพสามี ซ้ำเอานิ้วให้หนูกิน
ศาลรัสเซียสั่งจำคุก 12 ปี 6 เดือนแก่หญิงวัย 41 ปี ฐานฆาตกรรมและหั่นศพสามีที่เป็นแร็ปเปอร์ พร้อมเอานิ้วไปให้หนูกิน บางชิ้นส่วนซ่อนในตู้เย็นและเครื่องซักผ้า
มารินา คอคฮาล (Marina Kokhal) วัย 41 ปี ถูกศาลรัสเซียตัดสินว่ามีความผิดเมื่อวันศุกร์ (21 พฤศจิกายน) เหตุฆาตกรรมสามีที่เป็นแร็ปเปอร์อย่างโหดเหี้ยม และทำการชำแหละศพ จำคุกเป็นเวลา 12 ปี 6 เดือน ซึ่งหมายความว่าเธอจะไม่ได้รับการปล่อยตัวจนกว่าจะถึงปี 2038
ตลอดการพิจารณาคดีนานห้าปี รายละเอียดอันน่าสยดสยองเกี่ยวกับวิธีการฆาตกรรมและสิ่งที่เธอทำกับร่างของสามีได้ถูกเปิดเผย โดยเธอถูกกล่าวหาว่าหั่นร่างสามีเป็นชิ้นๆ และนำนิ้วที่ถูกตัดไปให้หนูกิน
มีรายงานว่า อเล็กซานเดอร์ ยุชโก (Alexander Yushko) แร็ปเปอร์เชื้อสายยูเครน ซึ่งมีชื่อในวงการว่า Andy Cartwright เสียชีวิตในปี 2021 โดยเชื่อว่าเขาถูกฆ่าด้วยการฉีดอินซูลิน และเมื่อเขาเสียชีวิต มารินา ผู้เป็นภรรยากลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลักทันที
มารินายอมรับว่าได้ชำแหละศพของสามีด้วยเลื่อยเหล็กและมีด โดยเธอซ่อนชิ้นส่วนแขนขาไว้ในตู้เย็นและแม้กระทั่งนำบางชิ้นใส่ในเครื่องซักผ้า
ขณะที่รายงานทางนิติเวชระบุว่า การชำแหละศพเริ่มต้นขึ้นไม่กี่นาที หรือไม่กี่สิบนาทีก่อนที่เหยื่อจะเสียชีวิต ซึ่งบ่งชี้ว่าเขาอาจยังไม่ตายสนิทขณะถูกชำแหละ
แม้ว่ามารินาจะยอมรับว่าชำแหละศพสามี แต่เธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ฆ่าเขา โดยอ้างว่าเขาเสียชีวิตจากการเสพยาเกินขนาด และเธอต้องการชำแหละศพเพื่อปกปิดความอับอายจากการติดยาเสพติด “ที่ไม่น่าภาคภูมิใจ” จากสายตาแฟนคลับออนไลน์ของเขา
อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่พบร่องรอยของการใช้ยาเสพติดในร่างกายของ Andy แต่กลับพบว่ามารินาเคยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ใช้รักษาโรคเบาหวาน ทั้งที่เธอหรือครอบครัวไม่ได้ป่วยเป็นโรคนี้ นอกจากนี้ ตำรวจยังพบว่าพื้นผิวในอพาร์ตเมนต์ที่พวกเขาอาศัยอยู่ถูกทำความสะอาดด้วยน้ำส้มสายชู จนไม่พบร่องรอยเลือดของ Andy
เมื่อได้ยินคำตัดสิน มารินาถึงกับทรุดตัวลงต่อหน้าผู้พิพากษา และต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ก่อนถูกนำตัวไปรับโทษ อัยการกล่าวว่า คอคฮาลได้ก่ออาชญากรรมที่เรียกได้ว่าเป็น “การฆาตกรรมที่สมบูรณ์แบบ” (Perfect Murder)
อ้างอิง : www.dailystar.co.uk
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: