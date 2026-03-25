วิธีลงทะเบียน ล้างแอร์ช่วยชาติ 2569 รับส่วนลด 300 บาท จำกัด 3 หมื่นสิทธิ์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 09:13 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 09:14 น.
วิธีลงทะเบียนล้างแอร์ช่วยชาติ 2569 จำกัด 30,000 สิทธิ์ เริ่มวันนี้ถึง 23 พ.ค. นี้ เช็กเงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ พร้อมส่วนลดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รัฐบาลกำลังติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อเรื่องพลังงาน รัฐบาลจึงร่วมมือกับหลายหน่วยงานแก้ไขปัญหาและออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมมือกับภาคเอกชน ห้างสรรพสินค้า และผู้ให้บริการออนไลน์ จัดทำโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ มอบส่วนลดค่าล้างเครื่องปรับอากาศ 300 บาท จำนวน 30,000 สิทธิ์ พร้อมมอบส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 อีก 15,000 สิทธิ์ รัฐบาลคาดว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

วิธีลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องใช้

ประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึง 23 พฤษภาคม 2569 ผ่านห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการและช่องทางออนไลน์ โดยผู้สมัครต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บิลค่าไฟฟ้า 1 เดือนของปี 2569 (ต้องระบุหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจน)

เงื่อนไขสำคัญคือผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนสิทธิ์เป็นเงินสดได้ หากท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามผ่านช่องทาง LINE OA https://line.me/R/ti/p/@734giksj

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า การล้างเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เครื่องทำงานดีขึ้น ลดการใช้พลังงาน และช่วยประหยัดค่าไฟในระยะยาวตามนโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาล

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

