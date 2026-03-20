ดูดวง

4 ราศี เครียดลงกระเพาะ แบกโลกไว้คนเดียว ระวังป่วยทางใจ หาเวลาฮีลใจด่วน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 มี.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 14:05 น.
58
ดูดวงวันนี้ 21 3 69

เช็กดวงสุขภาพ 4 ราศีแบกภาระหนักเกินต้าน ระวังอาการป่วยทางกายลามสู่ทางใจจนทรุดโทรม เตือนสติคนสู้ชีวิตอย่าให้งานฆ่าคุณ

ช่วงนี้อิทธิพลของดวงดาวส่งผลให้ภาระและความรับผิดชอบประดังประเดเข้ามาเหมือนคลื่นยักษ์ จนหลายคนเผลอแบกความหวังของคนทั้งโลกไว้บนบ่าเพียงลำพัง หากปล่อยไว้เนิ่นนานจากความเครียดสะสมจะเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นสัญญาณเตือนทางกาย โดยเฉพาะอาการเครียดลงกระเพาะและภาวะหมดไฟที่กัดกินพลังชีวิต โดยเฉพาะ 4 ราศีต่อไปนี้ที่ดวงชะตาบ่งชี้ว่า “ถึงจุดพีค” จนร่างกายเริ่มส่งสัญญาณอันตรายถึงเวลาที่ต้องวางมือจากปัญหาคนอื่นแล้วกลับมาดูแลใจตัวเองเสียที

ราศีกันย์

ด้วยความเป็นคนเจ้าระเบียบและอยากให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบ ทำให้ช่วงนี้คุณเก็บทุกรายละเอียดมาคิดวนเวียนจนนอนไม่หลับ อาการปวดมวนท้องและกรดไหลย้อนเริ่มถามหาเพราะมัวแต่ห่วงงานจนลืมเวลาทานข้าว พึงระลึกไว้ว่าโลกไม่แตกหากคุณจะพักสักวัน

ราศีกรกฎ

ชาวราศีนี้รับบท “ที่ปรึกษาจักรวาล” แบกความทุกข์ของเพื่อน พี่น้อง และครอบครัวไว้จนล้นใจ ลำพังปัญหาตัวเองก็หนักอยู่แล้วยังต้องมาซับน้ำตาให้คนรอบข้าง จนตอนนี้เริ่มมีอาการดิ่งและซึมเศร้าแบบไม่รู้ตัว หากไม่ขีดเส้นแบ่งขอบเขตให้ชัดเจน ใจคุณจะพังก่อนใครเพื่อน

ราศีมังกร

ราศีแห่งความบ้างานที่มองว่าการพักผ่อนคือเรื่องฟุ่มเฟือย ช่วงนี้คุณกำลังกดดันตัวเองอย่างหนักเพื่อให้ถึงเป้าหมาย จนสภาพจิตใจเข้าขั้นเปราะบาง แบกความรับผิดชอบจนไหล่ตึง หัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะความวิตกกังวล ระวังความเครียดจะระเบิดออกมาเป็นอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้

ราศีพิจิก

พยายามเก็บงำความรู้สึกและปัญหาทุกอย่างไว้ภายใต้ใบหน้านิ่งเฉย แต่ข้างในคือภูเขาไฟที่รอวันปะทุ คุณรู้สึกเหมือนไม่มีใครเข้าใจและต้องสู้เพียงลำพัง ความกดดันนี้เริ่มส่งผลต่อระบบย่อยอาหารและอาการปวดหัวเรื้อรัง การไม่ระบายออกมาเลยคือระเบิดเวลาที่อันตรายที่สุด

คำแนะนำส่งท้าย

ความรับผิดชอบเป็นเรื่องดี แต่การรักตัวเองคือเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิต หากวันนี้คุณล้มลง โลกใบนี้ก็ยังคงหมุนต่อไปได้ แต่ร่างกายและจิตใจของคุณต่างหากที่อาจจะกู้คืนมาได้ยาก อย่ารอให้ถึงวันที่หมอต้องสั่งให้หยุด แต่จงเป็นคนสั่งให้ตัวเองหยุดพักเพื่อไปดูหนัง ฟังเพลง หรืออยู่กับธรรมชาติบ้าง การใจดีกับคนอื่นได้ ก็ต้องใจดีกับตัวเองให้เป็นด้วย ขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณได้วางโลกทั้งใบลงแล้วกลับมากอดตัวเองให้แน่นกว่าเดิม

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

