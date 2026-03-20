4 ราศี เครียดลงกระเพาะ แบกโลกไว้คนเดียว ระวังป่วยทางใจ หาเวลาฮีลใจด่วน
เช็กดวงสุขภาพ 4 ราศีแบกภาระหนักเกินต้าน ระวังอาการป่วยทางกายลามสู่ทางใจจนทรุดโทรม เตือนสติคนสู้ชีวิตอย่าให้งานฆ่าคุณ
ช่วงนี้อิทธิพลของดวงดาวส่งผลให้ภาระและความรับผิดชอบประดังประเดเข้ามาเหมือนคลื่นยักษ์ จนหลายคนเผลอแบกความหวังของคนทั้งโลกไว้บนบ่าเพียงลำพัง หากปล่อยไว้เนิ่นนานจากความเครียดสะสมจะเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นสัญญาณเตือนทางกาย โดยเฉพาะอาการเครียดลงกระเพาะและภาวะหมดไฟที่กัดกินพลังชีวิต โดยเฉพาะ 4 ราศีต่อไปนี้ที่ดวงชะตาบ่งชี้ว่า “ถึงจุดพีค” จนร่างกายเริ่มส่งสัญญาณอันตรายถึงเวลาที่ต้องวางมือจากปัญหาคนอื่นแล้วกลับมาดูแลใจตัวเองเสียที
ราศีกันย์
ด้วยความเป็นคนเจ้าระเบียบและอยากให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบ ทำให้ช่วงนี้คุณเก็บทุกรายละเอียดมาคิดวนเวียนจนนอนไม่หลับ อาการปวดมวนท้องและกรดไหลย้อนเริ่มถามหาเพราะมัวแต่ห่วงงานจนลืมเวลาทานข้าว พึงระลึกไว้ว่าโลกไม่แตกหากคุณจะพักสักวัน
ราศีกรกฎ
ชาวราศีนี้รับบท “ที่ปรึกษาจักรวาล” แบกความทุกข์ของเพื่อน พี่น้อง และครอบครัวไว้จนล้นใจ ลำพังปัญหาตัวเองก็หนักอยู่แล้วยังต้องมาซับน้ำตาให้คนรอบข้าง จนตอนนี้เริ่มมีอาการดิ่งและซึมเศร้าแบบไม่รู้ตัว หากไม่ขีดเส้นแบ่งขอบเขตให้ชัดเจน ใจคุณจะพังก่อนใครเพื่อน
ราศีมังกร
ราศีแห่งความบ้างานที่มองว่าการพักผ่อนคือเรื่องฟุ่มเฟือย ช่วงนี้คุณกำลังกดดันตัวเองอย่างหนักเพื่อให้ถึงเป้าหมาย จนสภาพจิตใจเข้าขั้นเปราะบาง แบกความรับผิดชอบจนไหล่ตึง หัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะความวิตกกังวล ระวังความเครียดจะระเบิดออกมาเป็นอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้
ราศีพิจิก
พยายามเก็บงำความรู้สึกและปัญหาทุกอย่างไว้ภายใต้ใบหน้านิ่งเฉย แต่ข้างในคือภูเขาไฟที่รอวันปะทุ คุณรู้สึกเหมือนไม่มีใครเข้าใจและต้องสู้เพียงลำพัง ความกดดันนี้เริ่มส่งผลต่อระบบย่อยอาหารและอาการปวดหัวเรื้อรัง การไม่ระบายออกมาเลยคือระเบิดเวลาที่อันตรายที่สุด
คำแนะนำส่งท้าย
ความรับผิดชอบเป็นเรื่องดี แต่การรักตัวเองคือเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิต หากวันนี้คุณล้มลง โลกใบนี้ก็ยังคงหมุนต่อไปได้ แต่ร่างกายและจิตใจของคุณต่างหากที่อาจจะกู้คืนมาได้ยาก อย่ารอให้ถึงวันที่หมอต้องสั่งให้หยุด แต่จงเป็นคนสั่งให้ตัวเองหยุดพักเพื่อไปดูหนัง ฟังเพลง หรืออยู่กับธรรมชาติบ้าง การใจดีกับคนอื่นได้ ก็ต้องใจดีกับตัวเองให้เป็นด้วย ขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณได้วางโลกทั้งใบลงแล้วกลับมากอดตัวเองให้แน่นกว่าเดิม
- 3 ราศีเตรียมขึ้นแท่นเศรษฐีใหม่ รับทรัพย์อู้ฟู้ เงินไหลเข้าทุกทิศทาง
- 4 ราศี เครียดลงกระเพาะ แบกโลกไว้คนเดียว ระวังป่วยทางใจ หาเวลาฮีลใจด่วน
- 4 ราศี งานรุ่งพุ่งแรง! ผู้ใหญ่เมตตา ป้อนงานใหญ่ให้ทำ เตรียมรับโบนัสจุก ๆ
