ข่าวดาราบันเทิง

ช็อก เซธ ปีเตอร์สัน พระเอกหนังโป๊ เสียกะทันหัน วัยเพียง 28 ต้องระดุมเงินจัดงานศพ

Aindravudh เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 23:12 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 18:02 น.
50

พบร่างอดัม อากีร์ หรือที่รู้จักในชื่อการแสดงว่าเซธ ปีเตอร์สัน วัยเพียง 28 ปี เสียชีวิตกะทันหัน ในบ้านพักเมื่อวันที่ 21 มีนาคม ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนสนิท แฟนหนุ่ม โกบี มาร์ช ต้องเปิดระดมทุนผ่าน GoFundMe เพื่อหาเงินจัดงานศพ

โกบีโพสต์ข้อความไว้อาลัยว่า “ผมพูดไม่ออกจริงๆ หัวใจของผมแตกสลาย ผมขอแจ้งข่าวการจากไปของคู่หมั้นรวมถึงเพื่อนสนิทที่สุดของผมด้วยความโศกเศร้า”

โกบีขอบคุณแฟนคลับสำหรับกำลังใจ เขาเปิดหน้าระดมทุนบนเว็บไซต์ GoFundMe เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในการจัดงานศพให้กับเซธ ชื่อจริงของเซธคือ อดัม อากีร์ ยอดบริจาคอยู่ที่ประมาณ 2,260 ดอลลาร์สหรัฐจากเป้าหมาย 9,000 ดอลลาร์สหรัฐ โกบีเขียนข้อความในหน้าระดมทุนว่า “มีคนรักเขามาก ทุกคนจะคิดถึงเขาอย่างสุดซึ้ง”

ร็อกกี เฮรอน ผู้สร้างคอนเทนต์ โพสต์ภาพพร้อมข้อความไว้อาลัยบนอินสตาแกรมสตอรี ร็อกกีเล่าว่าเขากับเซธมีวันเกิดวันเดียวกัน พวกเขามักไปเที่ยวงานเบิร์นนิงแมนด้วยกัน ร็อกกีชื่นชมว่าเซธเป็นคนจิตใจดี มีความจริงใจ

ร็อกกีรับรู้ว่าชีวิตของเซธมีอุปสรรคมากมาย เขาจึงพยายามยื่นมือเข้าไปช่วยเสมอเวลาที่เห็นเซธกำลังลำบาก ร็อกกีกล่าวว่าเซธเป็นคนมีหัวใจยิ่งใหญ่ มีความมุ่งมั่น มีความลึกซึ้งในแบบที่คนทั่วไปอาจไม่เข้าใจ

โพสต์สุดท้ายบนอินสตาแกรมของเซธเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2568 เขาลงรูปคู่กับโกบีที่งานเบิร์นนิงแมนพร้อมข้อความว่า “ผมมีวันเกิดที่ดีที่สุดร่วมกับคุณ” โกบีเข้าไปตอบกลับคอมเมนต์ว่า “ตื่นเต้นที่จะได้ฉลองด้วยกันอีกหลายๆ ครั้ง”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

ช็อก เซธ ปีเตอร์สัน พระเอกหนังโป๊ เสียกะทันหัน วัยเพียง 28 ต้องระดุมเงินจัดงานศพ

1 นาที ที่แล้ว
ย้อนสถิติ 5 งวดเลขเด่นปฏิทินจีนจาก The Thaiger เทียบผลสลากจริง พบเลขออกซ้ำชุดเด่น 2 งวด ก่อนลุ้นสลากกินแบ่ง 1 เมษายน 2569 เลขเด็ด

สถิติเลขเด็ดปฏิทินจีน 5 งวดย้อนหลัง เทียบผลสลากจริง ก่อนหวยออก 1 เม.ย. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพราะงี้เอง คนญี่ปุ่นถึงรักคนไทย มากสุดในอาเซียน แต่แอบมีเรื่อง &quot;อิหยังวะ&quot; เศรษฐกิจ

เพราะงี้เอง คนญี่ปุ่นถึงรักคนไทย มากที่สุด แต่แอบมีเรื่อง “อิหยังวะ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Nicolette Keough Airbnb ข่าวต่างประเทศ

รวบอินฟลูฯ สาย 18+ ถ่ายคลิปฉี่ใส่เครื่องใช้ไฟฟ้า AirBnb หลายรายการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าชายอากิชิโนะบ่นเงินปีละ 25 ล้านบาทไม่พอใช้ ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเดือด! เจ้าชายโอดได้เงิน 125 ล้านเยนไม่พอใช้ ทั้งที่กินฟรี-อยู่ฟรีจากภาษี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ดุ่ย ภรัญฯ แจกเลขเด็ดงวดนี้ 1 เม.ย. 69 จับตาเลขเด่นมาแรง ลุ้นรวยรับหน้าร้อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ฮิวโก้ จุลจักร&quot; เปิดสาแหรก 4 ชั่วคน สืบเชื้อเจ้าจาก ร.5 ยังไง จนเป็น &quot;จักรพงษ์&quot; บันเทิง

“ฮิวโก้ จุลจักร” เปิดสาแหรก 4 ชั่วคน สืบเชื้อเจ้าจาก ร.5 ยังไง จนเป็น “จักรพงษ์”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กหนุ่มวัย 15 ปี ยอมรับว่าถ่ายคลิปวิดีโอขว้างเก้าอี้จากระยะ 50 ฟุต ซึ่งกลายเป็นไวรัล ข่าวต่างประเทศ

เด็ก 15 ถ่ายคอนเทนต์เพื่อนโจ๋วัย 16 โยนเก้าอี้หนัก 15 กก. ตกกลางห้างดัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วุ่น! นายกฯ ออสเตรเลีย ถูกตะโกนไล่กลางมัสยิด ขณะร่วมงานฉลอง สิ้นสุดเดือนรอมฎอน ข่าวต่างประเทศ

คลิป นายกฯ ออสเตรเลีย ถูกตะโกนไล่กลางมัสยิด ขณะร่วมงานฉลอง สิ้นสุดเดือนรอมฎอน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกแฟนๆ ไอดอลสาวเกาหลี ถูกทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ ค่ายยกระดับดูแลศิลปินเข้มงวดขึ้น บันเทิง

ช็อกแฟนๆ ไอดอลสาวเกาหลี ถูกทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ ค่ายยกระดับดูแลศิลปินเข้มงวดขึ้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมควบคุมโรคยันไข้กาฬหลังแอ่นไม่ระบาดง่ายเหมือนโควิด ข่าว

ยืนยัน โรคไข้กาฬหลังแอ่น ไม่ได้ติดง่ายเหมือนโควิด แนะสังเกตอาการ อย่าตื่นตระหนก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปดราม่าเดือด “พระจันทร์ฉาย VS อับบาส” ปมชุลมุนห้องแต่งตัว ONE ลุมพินี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูมิใจไทย ยืนยืน สส. พร้อมดูแลอาหารเอง หนุนสภาฯ ยกเลิกงบจัดเลี้ยงอาหาร ข่าวการเมือง

ภูมิใจไทย ยืนยืน สส. พร้อมดูแลอาหารเอง ไม่ติดขัดหาก ยกเลิกงบจัดเลี้ยงอาหาร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กราคาทองวันนี้ 24 มี.ค. 69 ลุ้นสมาคมฯ ประกาศ หลังปิดตลาดร่วง 3,550 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 24 มี.ค. 69 ปิดตลาดพุ่ง 1,400 บาท ทองแท่งแตะ 68,300 บาท

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตแห่ขุดกัมพูชาใช้AI ตัดต่อภาพเติมสไบชุดไทย ข่าว

จับโป๊ะเขมรใช้ AI ตัดต่อภาพประวัติศาสตร์ เติมสไบชุดไทย เคลมวัฒนธรรม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซาบีดา อัปเดตอาการป่วยชาดา ข่าวการเมือง

ซาบีดา พูดถึงอาการพ่อ “ชาดา ไทยเศรษฐ” หลังตัดพ้อปวดคอหนัก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เชียงใหม่วิกฤต ไฟป่าปะทุ 158 จุด เพิ่มขึ้น 5 เท่า ควันขาวทลักคลุมเมือง PM2.5 สูงเกินเกณฑ์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิค อสรพิษวิทยา แจงดราม่าคลิป &quot;งูเห่าหลุดในรถ&quot; ตอบแล้วเรื่องจริงหรือคอนเทนต์ ข่าว

นิค อสรพิษวิทยา แจงดราม่าคลิป “งูเห่าหลุดในรถ” ตอบแล้วของจริงหรือคอนเทนต์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ช้างประกาศขึ้นราคาขวดละ 2 บาท มีผลสิ้นเดือนมีนาคม 2569 ข่าว

เบียร์ช้าง ขึ้นราคาขวดละ 2 บาท สิ้นเดือนนี้ เหตุต้นทุนขนส่งพุ่ง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไต้หวัน งดร่วมประชุม WTO ที่แคเมอรูน หลังออกเอกสารระบุ &quot;มณฑลหนึ่งของจีน&quot; ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวัน งดร่วมประชุม WTO ที่แคเมอรูน หลังออกเอกสารระบุ “มณฑลหนึ่งของจีน”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อบอุ่นหัวใจ &quot;ฮิวโก้&quot; อวดภาพหาดูยาก กับคุณพ่อ &quot;แอลเลน เลวี&quot; ฉลองวันเกิดวัย 90 ปี บันเทิง

อบอุ่นหัวใจ “ฮิวโก้” อวดภาพหาดูยาก กับคุณพ่อ “แอลเลน เลวี” ฉลองวันเกิดวัย 90 ปี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

ดูทะลุ 2.5 ล้าน สาวเปลี่ยนวิ่งออกกำลังกาย ให้กลายเป็นโรงงานแปรรูปเคลื่อนที่

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ กางโรดแมปปี 69 ชูแนวคิด “Winning with Purpose Together”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำเนียบแชมป์ &quot;คาราบาวคัพ&quot; หลัง &quot;แมนซิตี้&quot; คว้าแชมป์ จี้บัลลังก์สูงสุด ข่าวกีฬา

ทำเนียบแชมป์ “คาราบาวคัพ” หลัง “แมนซิตี้” คว้าแชมป์ จี้บัลลังก์สูงสุด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นักมวยสาวชาวอเมริกัน โคม่าถูกหามส่ง ICU หลังโดนน็อคกลางเวทีใน 78 วิฯ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ย้อนสถิติ 5 งวดเลขเด่นปฏิทินจีนจาก The Thaiger เทียบผลสลากจริง พบเลขออกซ้ำชุดเด่น 2 งวด ก่อนลุ้นสลากกินแบ่ง 1 เมษายน 2569

สถิติเลขเด็ดปฏิทินจีน 5 งวดย้อนหลัง เทียบผลสลากจริง ก่อนหวยออก 1 เม.ย. 69

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
เพราะงี้เอง คนญี่ปุ่นถึงรักคนไทย มากสุดในอาเซียน แต่แอบมีเรื่อง &quot;อิหยังวะ&quot;

เพราะงี้เอง คนญี่ปุ่นถึงรักคนไทย มากที่สุด แต่แอบมีเรื่อง “อิหยังวะ”

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
Nicolette Keough Airbnb

รวบอินฟลูฯ สาย 18+ ถ่ายคลิปฉี่ใส่เครื่องใช้ไฟฟ้า AirBnb หลายรายการ

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
เจ้าชายอากิชิโนะบ่นเงินปีละ 25 ล้านบาทไม่พอใช้

ญี่ปุ่นเดือด! เจ้าชายโอดได้เงิน 125 ล้านเยนไม่พอใช้ ทั้งที่กินฟรี-อยู่ฟรีจากภาษี

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
Back to top button