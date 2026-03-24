ช็อก เซธ ปีเตอร์สัน พระเอกหนังโป๊ เสียกะทันหัน วัยเพียง 28 ต้องระดุมเงินจัดงานศพ

พบร่างอดัม อากีร์ หรือที่รู้จักในชื่อการแสดงว่าเซธ ปีเตอร์สัน วัยเพียง 28 ปี เสียชีวิตกะทันหัน ในบ้านพักเมื่อวันที่ 21 มีนาคม ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนสนิท แฟนหนุ่ม โกบี มาร์ช ต้องเปิดระดมทุนผ่าน GoFundMe เพื่อหาเงินจัดงานศพ
โกบีโพสต์ข้อความไว้อาลัยว่า “ผมพูดไม่ออกจริงๆ หัวใจของผมแตกสลาย ผมขอแจ้งข่าวการจากไปของคู่หมั้นรวมถึงเพื่อนสนิทที่สุดของผมด้วยความโศกเศร้า”
โกบีขอบคุณแฟนคลับสำหรับกำลังใจ เขาเปิดหน้าระดมทุนบนเว็บไซต์ GoFundMe เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในการจัดงานศพให้กับเซธ ชื่อจริงของเซธคือ อดัม อากีร์ ยอดบริจาคอยู่ที่ประมาณ 2,260 ดอลลาร์สหรัฐจากเป้าหมาย 9,000 ดอลลาร์สหรัฐ โกบีเขียนข้อความในหน้าระดมทุนว่า “มีคนรักเขามาก ทุกคนจะคิดถึงเขาอย่างสุดซึ้ง”
ร็อกกี เฮรอน ผู้สร้างคอนเทนต์ โพสต์ภาพพร้อมข้อความไว้อาลัยบนอินสตาแกรมสตอรี ร็อกกีเล่าว่าเขากับเซธมีวันเกิดวันเดียวกัน พวกเขามักไปเที่ยวงานเบิร์นนิงแมนด้วยกัน ร็อกกีชื่นชมว่าเซธเป็นคนจิตใจดี มีความจริงใจ
ร็อกกีรับรู้ว่าชีวิตของเซธมีอุปสรรคมากมาย เขาจึงพยายามยื่นมือเข้าไปช่วยเสมอเวลาที่เห็นเซธกำลังลำบาก ร็อกกีกล่าวว่าเซธเป็นคนมีหัวใจยิ่งใหญ่ มีความมุ่งมั่น มีความลึกซึ้งในแบบที่คนทั่วไปอาจไม่เข้าใจ
โพสต์สุดท้ายบนอินสตาแกรมของเซธเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2568 เขาลงรูปคู่กับโกบีที่งานเบิร์นนิงแมนพร้อมข้อความว่า “ผมมีวันเกิดที่ดีที่สุดร่วมกับคุณ” โกบีเข้าไปตอบกลับคอมเมนต์ว่า “ตื่นเต้นที่จะได้ฉลองด้วยกันอีกหลายๆ ครั้ง”
