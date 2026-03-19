บอล เชิญยิ้ม เคลื่อนไหวหลังตลกรุ่นน้อง เหน่ง เหม่งจ๋าย จากไปอย่างสงบ เผยโทรคุยถึงตี 2 ก่อนหมดลมหายใจ พร้อมแจ้งกำหนดการพิธีรดน้ำศพ
ถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงและวงการตลกเมืองไทยอย่างมาก สำหรับข่าวการสูญเสียของนักแสดงตลกชื่อดัง เหน่ง เหม่งจ๋าย หรือ เหน่ง ก็มาดิค้าบ เสียชีวิตแล้ว หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยโรคตับแข็ง และมะเร็งตับระยะสุดท้าย ทิ้งไว้เพียงความทรงจำดี ๆ และผลงานการแสดงที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของแฟนคลับ
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา (19 มี.ค. 69) บอล เชิญยิ้ม ตลกรุ่นพี่คนสนิทของ เหน่ง เหม่งจ๋าย ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊ก ระบุข้อความแจ้งหมายกำหนดการพิธีรดน้ำศพเหน่ง ซึ่งจะจัดขึ้นในเย็นวันนี้ ณ วัดกลางคลองสี่ ปทุมธานี “รดน้ำศพ เหน่ง เหม่งจ๋าย วัดกลางคลองสี่ ลาดสวาย ปทุมธานี 16:00 น.”
ขณะเดียวกันทาง แจ็คเกอรีน บันเทิงไทยรัฐ ได้ติดต่อสัมภาษณ์ นาย เดอะคอมเมเดี้ยน ตลกดังที่โพสต์แจ้งข่าวการเสียชีวิตของ เหน่ง เหม่งจ๋าย ระบุว่า
“ตอนนี้ทุกคนตกใจหมด เรามานอนบ้านไม่ถึงชั่วโมง ผมก็โทรหาพี่บอล พี่นุ้ย เมื่อคืนทุกคนโทรกันดึกมาก พี่บอลโทรคุยกับพี่เหน่งถึงตี 2
ผมโทรหาพี่นุ้ยตั้งแต่ 5 ทุ่มครึ่ง โทรไปบอกพี่นุ้ยว่า พี่เหน่งเข้าโรงพยาบาลอาการไม่ดีเท่าไหร่ ตอนนั้นเราโทรเท่าที่เราจะโทรได้ เพราะมันดึกมากแล้ว
ขอบคุณแทนพี่เหน่ง ผมอาจจะออกมาโพสต์ก่อน แต่ทุกคนก็รู้พร้อมๆ กันพี่บอล พี่นุ้ย พี่หม่ำ ก็รู้พร้อม ๆ กัน ขอบคุณแทนพี่เหน่งครับ”
อ้างอิงจาก : FB บอล เชิญยิ้ม, thairath
