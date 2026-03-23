ขนลุก เลขฝาโลง “เหน่ง เหม่งจ๋าย” แฟนคลับแห่ซื้อเลขเด็ด 1/4/69

Aindravudh เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 21:47 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 17:54 น.
เลขเด็ด 1/4/69 คอหวยขนลุก เลขฝาโลง “เหน่ง เหม่งจ๋าย” ตรงพ.ศ.เกิดเป๊ะ แฟนคลับแห่เก็งเลขเด็ด หวังรับทรัพย์ส่งท้ายดาวตลกดัง

ทำเอาเหล่านักเสี่ยงโชคและแฟนคลับขนลุกซู่ไปตามๆ กันครับ สำหรับการจากไปของตลกคุณภาพ เหน่ง เหม่งจ๋าย หรือ นายอาทิตย์ มีมาก ในวัย 47 ปี ที่เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคมะเร็ง ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในวงการบันเทิงและครอบครัว

เปิดเลขเด็ด “เหน่ง เหม่งจ๋าย” อาถรรพ์ตัวเลขน่าเหลือเชื่อ

ในพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดกลางคลองสี่ นอกจากบรรยากาศจะเต็มไปด้วยความอาลัยแล้ว สิ่งที่บรรดาแฟนคลับและคอหวยต่างจับจ้องเป็นพิเศษคือ “ตัวเลข” ที่เกี่ยวข้องกับผู้วายชนม์ โดยเฉพาะ “เลขฝาโลง” ที่สร้างความฮือฮาอย่างมาก เพราะตัวเลขดันไปสอดคล้องกับประวัติส่วนตัวอย่างน่าอัศจรรย์

  • เลขฝาโลง: 221 (ซึ่งหลายคนสังเกตว่าไปตรงกับเลขท้าย พ.ศ.เกิด ของเจ้าตัวคือ 2521)

  • เลขทะเบียนรถเคลื่อนร่าง: 4812

  • วันเกิด: 3 ก.ย. 2521

  • วันที่เสียชีวิต: 19 มี.ค. 2569

  • สิริอายุ: 47 ปี

ทันทีที่มีการแชร์ภาพเลขฝาโลงและทะเบียนรถออกไปในโลกโซเชียล แฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความอาลัยพร้อมกับตีเลขเด็ดกันยกใหญ่ บางคนบอกว่า “รักและคิดถึงพี่เหน่งมาก แต่ขอรวยไปด้วยนะ” บ้างก็บอกว่า “เลขตรง พ.ศ. เกิดขนาดนี้ ต้องมาให้รางวัลใหญ่พวกเราแน่ๆ” ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันปนความเศร้าที่แฟนๆ หวังว่าดาวตลกในดวงใจจะมาให้โชคลาภเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะมีพิธีฌาปนกิจในวันที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 17.00 น. นี้

เปิดตำนาน “เหน่ง เหม่งจ๋าย” ดาวตลกสู้ชีวิต มอบรอยยิ้มผ่านหัวเหม่งสะท้อนแสงและมุขตลกซื่อๆ ที่ครองใจคนไทย

เหน่ง เหม่งจ๋าย หรือ นายอาทิตย์ มีมาก เขาคือผลผลิตที่มีคุณภาพจากเมืองขุนแผน จังหวัดสุพรรณบุรี ดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องการปั้นศิลปินระดับตำนาน เหน่งลืมตาดูโลกเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2521 เริ่มฉายแววความเป็นอัจฉริยะด้านการสร้างเสียงหัวเราะมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กหนุ่ม

ด้วยนิสัยส่วนตัวที่เป็นคนอารมณ์ดี มีไหวพริบปฏิภาณในการรับส่งมุขที่ว่องไว ทำให้เขาตัดสินใจก้าวเข้าสู่สมรภูมิเสียงเพลงและเสียงฮาในยุคที่ “ตลกคาเฟ่” กำลังรุ่งเรืองถึงขีดสุด

ชื่อของเหน่ง เหม่งจ๋าย เริ่มกลายเป็นที่รู้จักและถูกจดจำในฐานะตลกตัวชงและตัวแกล้งฝีมือดี ยิ่งเมื่อเขาได้มีโอกาสร่วมงานกับตลกแถวหน้าของเมืองไทยอย่าง “เท่ง เถิดเทิง” และ “โหน่ง ชะชะช่า” ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือศีรษะที่ล้านเลี่ยนเตียนโล่งจนได้รับฉายาว่าเหม่งจ๋าย ประกอบกับหน้าตาที่ดูซื่อๆ และเป็นมิตร ทำให้เขามักจะได้รับบทบาทที่สร้างความเอ็นดูให้กับผู้ชมเสมอ ไม่ว่าจะเป็นบทคนรับใช้จอมกวน หรือลูกน้องที่มักจะโดนพี่ใหญ่กลั่นแกล้ง

นอกจากมุขตลกท่าทางแล้ว เขายังมีความสามารถพิเศษในการร้องเพลงลูกทุ่งและเลียนเสียงศิลปินได้อย่างมีเสน่ห์ จนกลายเป็นจอมขโมยซีนในรายการโทรทัศน์ชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็นระเบิดเถิดเทิง ชิงร้อยชิงล้าน หรือแม้แต่ผลงานภาพยนตร์อย่างหลวงพี่เท่ง

แม้ในช่วงหลายปีหลังเขาจะต้องเผชิญกับมรสุมชีวิตครั้งใหญ่อย่างโรคมะเร็ง แต่เหน่งก็พิสูจน์ให้เห็นถึงหัวใจที่แข็งแกร่งดั่งหินผา เขายังคงสื่อสารและส่งต่อพลังบวกให้กับแฟนคลับผ่านโซเชียลมีเดียอยู่เสมอ แม้ในยามที่ร่างกายอ่อนแอที่สุดเขาก็ยังไม่ทิ้งลายความเป็นตลกที่อยากเห็นคนรอบข้างมีความสุข

จนกระทั่งวาระสุดท้ายเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 ที่เขาได้จากไปอย่างสงบ ทิ้งไว้เพียงผลงานและเสียงหัวเราะที่เป็นตำนานให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึง ท่ามกลางคำชื่นชมจากพี่น้องในวงการว่าเขาคือศิลปินที่ถ่อมตัว กตัญญู และเป็นที่รักของทุกคนอย่างแท้จริง

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

