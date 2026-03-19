นาย เดอะคอมมีเดียน เศร้า เหน่ง เหม่งจ๋าย อาลัยพี่ชายที่รัก โรคร้ายคร่าชีวิต

นาย เดอะคอมมีเดียน เศร้า เหน่ง เหม่งจ๋าย จากไปด้วยโรคตับแข็งและมะเร็งตับระยะสุดท้าย เผยความในใจถึงพี่ชาย มด เอ็นดู ภรรยาหม่ำ จ๊กม๊ก โพสต์ส่ง ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี
วงการตลกร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ เหน่ง เหม่งจ๋าย หรือ นายอาทิตย์ มีมาก ตลกคนดังฉายาจอมขโมยซีน วัย 48 ปี เสียชีวิตลงเมือ่วันที่ 19 มีนาคม 2569 ด้วยโรคตับแข็งและมะเร็งตับระยะสุดท้าย หลังเข้ารักษาตัวด่วนที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ล่าสุด นาย เดอะคอมมีเดียน หรือ นาย มงคล สะอาดบุญญพัฒน์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงการจากไปของ เหน่ง เหม่งจ๋าย ระบุว่า “หลับให้สบายนะครับพี่ชาย พี่เหน่ง เหม่งจ๋าย ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ด้วยนะครับ #RIP #เหน่งเหม่งจ๋าย”
ขณะที่ มด เอ็นดู วงษคำเหลา ภรรยาของ หม่ำ จ๊กม๊ก ออกมาโพสต์ช้อความแสดงความอาลัยกับการจากไปของเพื่อนตลก เผยว่า “ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะลูก เหน่งเหม่งจ๋ายไปหลับให้สบาย ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วนะลูก” และ “เค้าไปสบายแล้วเพิ่งไปเมื่อกี้”
นอกจากนี้ โบว์ กัลยาณัฎศนา แก่นแก้ว นักร้องสาวเพลงฮิตซุปเปอร์วาเลนไทน์ เผยความในใจถึงตลกคนดังว่า “หลับให้สบายนะคะพี่ ยินดีที่ได้รู้จักพี่นะคะ ขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กันนะคะ เดินทางปลอดภัยสู่บ้านหลังใหม่ที่สวยงามนะคะพี่เหน่ง เหน่ง เหม่งจ๋าย” และ “ความแน่นอน คือความไม่นอนของชีวิต วันนี้ยังส่งยิ้มทักทายให้กัน แต่พรุ่งนี้อาจไม่แล้ว….เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป”
สำหรับ เหน่ง เหม่งจ๋าย หรือ นายอาทิตย์ มีมาก เข้าสู่วงการตลกจากการเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะตลกเชิญยิ้ม จากนั้นเป็นที่รู้จักจากสมาชิกคณะตลกเชิญยิ้ม ด้วยลีลาและจังหวะการเล่นมุกที่ไม่เหมือนใคร ทั้งการเล่นมุกแป้ก และทักษะการขายสินค้า จนได้รับฉายาเป็นเจ้าพ่อไทอิน
นอกจากงานในวงการตลกแล้ว เจ้าตัวยังเคยได้รับบทบาท ‘ไอ้ไม้’ ในภาพยนตร์เรื่องแดงพระโขนงฉายในปี 2565
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เหน่ง เหม่งจ๋าย” ดาราตลกชื่อดัง เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 48 ปี
- เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม
- หวานใจ ดาราตลกดัง แจ้งข่าวร้าย ป่วยมะเร็งเต้านม แห่ส่งกำลังใจล้น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: