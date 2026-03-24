ประวัติ บูม จักรเพชร ย้อนเส้นทางชีวิตจากเด็กหัวดื้อ สู่การเป็นเซียนพระชื่อดัง
ทำความรู้จัก ประวัติ บูม จักรเพชร เซียนพระชื่อดัง ย้อนเส้นทางชีวิตจากเด็กหัวดื้อ ถูกเพื่อนรุมแกล้ง สู่การเป็นคนรุ่นใหม่ในวงการพระเครื่องที่ได้รับการยอมรับ
บูม จักรเพชร หรือ จิรภัทร ดีพร้อมสุข คือหนึ่งในเซียนพระรุ่นใหม่ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในปัจจุบัน เขาเกิดมาจากครอบครัวคนจีนที่จะปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ๆ ว่า ให้รู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งของที่ตัวเองหามาได้ อยากได้อะไรต้องสร้างขึ้นด้วยตัวเอง
บูม จักรเพชร เริ่มต้นก้าวขาเข้าสู่วงการพระเครื่องตั้งแต่อายุได้เพียง 17 ปี โดยเขาจะติดสอยห้อยตามคุณพ่อไปตลอด วันหนึ่งพ่อชวนบูมนั่งดูรายการหนึ่งที่มี บอย ท่าพระจันทร์ เซียนพระคนดังในตำนาน มาเป็นแขกรับเชิญ ระหว่างนั้นพ่อพูดขึ้นมาว่า “เนี่ยมีเซียนพระคนหนึ่ง เล่นพระมีเงินเป็นร้อยล้าน”
ความคิดของวัยรุ่นอายุ 17 ปีในตอนนั้นเกิดขึ้นมาในทันทีว่า “มันหาเงินได้ขนาดนั้นจริงหรือ แล้ววัตถุมงคลพวกนี้มันดูยังไง” แต่ความคิดความสงสัยนี้ก็ได้แต่เก็บเอาไว้ในใจ
กระทั่งช่วงม.5 บูมเกเรมากและไปมีเรื่องตีรันฟันแทงกันจนกลายเป็นข่าวใหญ่โต ทางโรงเรียนจึงส่งบูมและกลุ่มเพื่อนที่ร่วมกันก่อเหตุวิวาทไปบวชเณรเพื่อดัดนิสัยเลือดร้อนเกเร นั่นคือการได้สัมผัสผ้าเหลืองครั้งแรกในชีวิตของบูม จักรเพชร
ช่วงเวลาที่กำลังบวรเป็นเณรมีพระอาจารย์ท่านหนึ่ง สอนให้เอาเมล็ดผลไม้มากำกับไว้ในมือตลอดช่วงเวลาที่สวดมนต์ ไหว้พระ หรือนั่งสมาธิ แต่ด้วยความที่บูมไม่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็ทำส่งๆ ไปอย่างนั้น
จนเวลาผ่านไป 1 ปี ช่วงนั้นบูมโดนเพื่อนแกล้งเยอะและบ่อยครั้ง ทั้งเล่นด้วยแรง ๆ หรือตบหัว แบบไม่ให้เกียรติกัน เขาจึงเริ่มมองหาวัตถุมงคลมาครอบครองเพื่อหวังว่าพุทธคุณของวัตถุมงคลเหล่านั้นจะคุ้มครองให้เขาไม่ต้องถูกรังแกอีก
บูม จักรเพชร ตัดสินใจเช่า “พระหนุมาน” มาหนึ่งองค์และนำมาสวดมนต์กำกับตามที่เรียนมา ปรากฏว่าพฤติกรรมของเพื่อนที่เคยแกล้งบูมกลับมีท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ บูม จักรเพชร เริ่มหันมาศึกษาเรื่องพระเครื่องอย่างจริงจัง
จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อเขาเก็บเงินซื้อ “เหรียญจักรเพชร” มาบูชา และเปลี่ยนชื่อฉายาตัวเองเป็น “บูม จักรเพชร” หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยเดินหน้าเข้าสู่วงการพระเครื่องอย่างจริงจัง จากนั้นเขาเริ่มได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างมากขึ้นเรื่อย ๆ และกลายเป็นคนที่มีตัวตนในวงการพระเครื่อง
บูม จักรเพชร เป็นหนึ่งในเซียนพระที่ประสบความสำเร็จมากจากการไลฟ์สดประมูลพระเครื่องและรับเช่าพระ เวลาเขาขึ้นไลฟ์ครั้งหนึ่งจะมีผู้เข้าชมจำนวนมาก ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย บอกเล่าและอธิบายข้อมูลของพระเครื่องจากที่ดูเป็นเรื่องยาก ให้กลายเป็นความสนุกเข้าถึงง่าย ทำให้คนรุ่นใหม่เริ่มหันมาสนใจในการสะสมพระเครื่องมากขึ้น
บูม จักรเพขร มักจะใช้สโลแกนหรือคำพูดติดปากในการไลฟ์ที่ทำให้แฟนคลับจำได้แม่น เน้นย้ำเรื่อง ความซื่อสัตย์ ในการดูพระ เพราะในวงการนี้เครดิตและความน่าเชื่อถือสำคัญที่สุด
นอกจากนั้น บูม จักรเพชร ยังแสดงความเชื่อมั่นให้ลูกค้าและกลุ่มผู้ติดตามทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่โดยการ จ่ายเงินสดเพื่อปิดดีลพระเครื่องให้เห็นกันแบบสด ๆ กันไปเลย
แต่ขึ้นชื่อว่า เซียนพระ ยังไงก็ต้องเคยมีประสบการณ์เจอพระเก๊มาก่อน ซึ่ง บูม จักรเพชร ก็เคยพลาดท่าถึง 2 ครั้ง สูญเงินรวมกว่า 2.3 ล้านบาท แต่เขาเลือกใช้ความผิดพลาดเป็นครู เปลี่ยนความเจ็บเป็นประสบการณ์ จนสามารถสร้างรายได้และชื่อเสียงได้จนถึงปัจจุบัน
อ้างอิงจาก : อีจัน, FB ลงไป เรื่อยเปื่อย
รูปภาพจาก : FB บูมจักรเพชร FC
