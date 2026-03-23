โผล่มอบตัว เซียนพระ บ. ล่วงละเมิดเด็ก 4 ขวบ ช็อกเป็นญาติแท้ๆ แม่เอาเรื่องให้ถึงคุก

โผล่มอบตัวแล้ว “เซียนพระ บ” ล่วงละเมิดเด็ก 4 ขวบ ช็อกเป็นญาติแท้ๆ แม่ลั่นเจรจาไม่เป็นผล ขอเอาเรื่องให้ถึงคุก
ความคืบหน้าล่าสุดของคดีสะเทือนขวัญที่เพจดัง “Survive – สายไหมต้องรอด” ออกมาแฉพฤติกรรมของ “เซียนพระ” ที่ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายวัย 4 ขวบ ล่าสุดมีความชัดเจนแล้วครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเลย และที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือผู้ก่อเหตุเป็นคนใกล้ชิดในครอบครัวเองครับ
ผู้เป็นแม่ ได้เดินทางเข้าพบตำรวจ สภ.ภูกระดึง จังหวัดเลย เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเซียนพระชื่อดังวัย 34 ปี ซึ่งมีศักดิ์เป็น “ญาติ” ของครอบครัว
เหตุการณ์สะเทือนใจที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา ตนนำลูกชายไปฝากไว้ที่บ้านของเซียนพระรายนี้เพื่อจะออกไปซื้อของที่ตลาด แต่เมื่อกลับมาถึงและเปิดประตูเข้าไป กลับพบภาพที่บีบหัวใจคนเป็นแม่ เมื่อเห็นเซียนพระกำลังจูงมือลูกชายเดินลงมาจากชั้นบนของบ้านในสภาพที่เด็กร้องไห้จ้าไม่หยุด
เมื่อพยายามคาดคั้นถาม ลูกชายจึงยอมบอกว่า “เจ็บก้น พี่พาไปห้องน้ำแล้วมีเลือดออก” ซึ่งเมื่อตรวจสอบก็พบรอยเลือดจริงๆ
หัวอกคนเป็นแม่ไม่รอช้า รีบพาลูกชายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลภูกระดึงทันที (ซึ่งตรงกับหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่ถูกนำมาเปิดเผยก่อนหน้านี้) แพทย์ระบุชัดเจนว่าพบแผลฉีกขาดที่รูทวาร หลังเกิดเหตุ
ทางฝั่งเซียนพระพยายามโทรศัพท์มาติดต่อขอเจรจายอมความ แต่นางสาวเพ็ญปฏิเสธเสียงแข็ง ยืนยันว่าจะไม่มีการไกล่เกลี่ยใดๆ และขอไปจบเรื่องนี้ที่ศาลเท่านั้น ก่อนจะตัดสินใจนำเรื่องราวทั้งหมดไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือผ่านเพจสายไหมต้องรอดจนกลายเป็นข่าวดัง
สำหรับสภาพจิตใจของน้องวัย 4 ขวบ ล่าสุดกำลังใจเริ่มดีขึ้น แต่ยังมีอาการหวาดผวาและกลัวอย่างหนักหากต้องเข้าใกล้หรือเจอหน้าผู้ก่อเหตุ ซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้เตรียมนัดหมายทีมสหวิชาชีพและนักจิตวิทยาเพื่อร่วมสอบปากคำและประเมินอาการของน้องอย่างละเอียดต่อไป
ในขณะที่พนักงานสอบสวนกำลังเดินทางไปยังศาลจังหวัดเลยเพื่อขออนุมัติหมายจับ ปรากฏว่าเซียนพระผู้ก่อเหตุพร้อมด้วยครอบครัว ได้ขับรถเดินทางมาที่ สภ.ภูกระดึง เพื่อขอเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นด้วยตนเอง
เมื่อเผชิญหน้ากับกองทัพสื่อมวลชน เจ้าตัวเลือกที่จะปิดปากเงียบ ไม่ตอบคำถามใดๆ และระบุเพียงว่าจะขอรอทนายความส่วนตัว ก่อนจะเดินขึ้นโรงพักไปรอพบพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีครับ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: