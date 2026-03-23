หนุ่ม กรรชัย รู้แล้ว! เซียนพระ “บ.” ล่วงละเมิดเด็ก 4 ขวบคือใคร ใบ้ชัด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 13:38 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 13:38 น.
67
หนุ่ม กรรชัย รู้แล้ว! เซียนพระ "บ." ล่วงละเมิดเด็ก 4 ขวบคือใคร ใบ้ชัด

หนุ่ม กรรชัย รู้แล้ว! เซียนพระ "บ." ล่วงละเมิดเด็ก 4 ขวบคือใคร ใบ้ชัดเคยมีครอบครัว โล่งอกไม่ใช่ "บอย ท่าพระจันทร์"

จากกรณีประเด็นร้อนแรงที่เพจเฟซบุ๊ก “Survive – สายไหมต้องรอด” ออกมาแฉพฤติกรรม เซียนพระดัง ชื่อย่อ บ. ใบไม้ ถูกแม่ของเด็กชายวัย 4 ขวบเข้าแจ้งความจับในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ พร้อมงัดหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่ระบุชัดเจนว่าพบ “แผลฉีกขาดบริเวณรูทวาร” จนทำเอาชาวเน็ตแห่เดาชื่อกันให้วุ่น หวยไปพุ่งเป้าที่ “บอย ท่าพระจันทร์” จนเจ้าตัวต้องรีบออกมาปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ใช่ตนเองอย่างแน่นอนนั้น

“หนุ่ม กรรชัย” คอนเฟิร์มรู้ตัวแล้ว พร้อมหลุดคำใบ้

ล่าสุด ความคืบหน้าของคดีนี้ พิธีกรข่าวชื่อดัง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้หยิบยกประเด็นนี้มาเล่าขยี้ในรายการ “เที่ยงวันทันเหตุการณ์”พี่หนุ่มได้ออกโรงช่วยยืนยันการันตีอีกเสียงว่า เซียนพระอักษรย่อ บ. คนดังกล่าว “ไม่ใช่ บอย ท่าพระจันทร์” ตามที่หลายคนสงสัย

นอกจากจะช่วยเคลียร์มลทินให้บอย ท่าพระจันทร์แล้ว หนุ่ม กรรชัย ยังได้หลุดคำใบ้เพิ่มเติมที่ทำเอาขาเผือกหูผึ่ง ระบุด้วยความประหลาดใจว่า “งงนะเนี่ยยังงง เหมือนเขาเคยมีเมียไม่ใช่เหรอคนนี้… เขาเคยมีครอบครัวนะ” พร้อมกับเปิดรูปในโทรศัพท์มือถือให้ผู้ประกาศข่าวคู่ขวัญอย่าง “ดร.หมวย อริสรา” ดูโฉมหน้าผู้ก่อเหตุแบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมย้ำว่ารู้ตัวแล้วว่าเป็นใคร แต่ตอนนี้ขอสงวนชื่อเอาไว้ก่อน เพื่อรอให้กระบวนการทางกฎหมาย หลังออกหมายจับมีความชัดเจนมากกว่านี้

ในระหว่างที่กำลังอ่านข่าวอยู่นั้น พี่หนุ่มถึงกับต้องร้องอุทานด้วยความตกใจ เมื่อมีแฟนรายการที่ติดตามข่าวอยู่ ส่งข้อความทายชื่อเซียนพระคนดังกล่าวเข้ามาได้อย่างถูกต้องเป๊ะๆ จนเจัาตัวถึงกับลั่นว่า “รู้ได้ยังไง!”

ก่อนจะปิดท้ายด้วยความฮาตามสไตล์ เมื่อมีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์แซวปั่นประสาท หยอกล้อด้วยการเปลี่ยนชื่อพิธีกรให้เป็นอักษรย่อ บ. ใบไม้ ไม่ว่าจะเป็น “บุ่ม” (หนุ่ม), “บ่วง” (หน่วง) หรือแม้แต่ “บรรชัย” (กรรชัย) ทำเอาพี่หนุ่มถึงกับต้องรีบเบรกกลางรายการว่า “อะไร อะไร ก็พี่นะ” สร้างเสียงหัวเราะให้กับ ดร.หมวย ที่นั่งขำร่วนอยู่ข้างๆ ไปตามๆ กัน

บอย ท่าพระจันทร์ ลั่น “ไม่ใช่กู” เซียนพระดัง บ. ล่วงละเมิดเด็ก 4 ขวบ ทวารฉีก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 13:38 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 13:38 น.
67
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

