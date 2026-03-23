หนุ่ม กรรชัย รู้แล้ว! เซียนพระ “บ.” ล่วงละเมิดเด็ก 4 ขวบคือใคร ใบ้ชัด

หนุ่ม กรรชัย รู้แล้ว! เซียนพระ “บ.” ล่วงละเมิดเด็ก 4 ขวบคือใคร ใบ้ชัดเคยมีครอบครัว โล่งอกไม่ใช่ “บอย ท่าพระจันทร์”
จากกรณีประเด็นร้อนแรงที่เพจเฟซบุ๊ก “Survive – สายไหมต้องรอด” ออกมาแฉพฤติกรรม เซียนพระดัง ชื่อย่อ บ. ใบไม้ ถูกแม่ของเด็กชายวัย 4 ขวบเข้าแจ้งความจับในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ พร้อมงัดหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่ระบุชัดเจนว่าพบ “แผลฉีกขาดบริเวณรูทวาร” จนทำเอาชาวเน็ตแห่เดาชื่อกันให้วุ่น หวยไปพุ่งเป้าที่ “บอย ท่าพระจันทร์” จนเจ้าตัวต้องรีบออกมาปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ใช่ตนเองอย่างแน่นอนนั้น
“หนุ่ม กรรชัย” คอนเฟิร์มรู้ตัวแล้ว พร้อมหลุดคำใบ้
ล่าสุด ความคืบหน้าของคดีนี้ พิธีกรข่าวชื่อดัง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้หยิบยกประเด็นนี้มาเล่าขยี้ในรายการ “เที่ยงวันทันเหตุการณ์”พี่หนุ่มได้ออกโรงช่วยยืนยันการันตีอีกเสียงว่า เซียนพระอักษรย่อ บ. คนดังกล่าว “ไม่ใช่ บอย ท่าพระจันทร์” ตามที่หลายคนสงสัย
นอกจากจะช่วยเคลียร์มลทินให้บอย ท่าพระจันทร์แล้ว หนุ่ม กรรชัย ยังได้หลุดคำใบ้เพิ่มเติมที่ทำเอาขาเผือกหูผึ่ง ระบุด้วยความประหลาดใจว่า “งงนะเนี่ยยังงง เหมือนเขาเคยมีเมียไม่ใช่เหรอคนนี้… เขาเคยมีครอบครัวนะ” พร้อมกับเปิดรูปในโทรศัพท์มือถือให้ผู้ประกาศข่าวคู่ขวัญอย่าง “ดร.หมวย อริสรา” ดูโฉมหน้าผู้ก่อเหตุแบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมย้ำว่ารู้ตัวแล้วว่าเป็นใคร แต่ตอนนี้ขอสงวนชื่อเอาไว้ก่อน เพื่อรอให้กระบวนการทางกฎหมาย หลังออกหมายจับมีความชัดเจนมากกว่านี้
ในระหว่างที่กำลังอ่านข่าวอยู่นั้น พี่หนุ่มถึงกับต้องร้องอุทานด้วยความตกใจ เมื่อมีแฟนรายการที่ติดตามข่าวอยู่ ส่งข้อความทายชื่อเซียนพระคนดังกล่าวเข้ามาได้อย่างถูกต้องเป๊ะๆ จนเจัาตัวถึงกับลั่นว่า “รู้ได้ยังไง!”
ก่อนจะปิดท้ายด้วยความฮาตามสไตล์ เมื่อมีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์แซวปั่นประสาท หยอกล้อด้วยการเปลี่ยนชื่อพิธีกรให้เป็นอักษรย่อ บ. ใบไม้ ไม่ว่าจะเป็น “บุ่ม” (หนุ่ม), “บ่วง” (หน่วง) หรือแม้แต่ “บรรชัย” (กรรชัย) ทำเอาพี่หนุ่มถึงกับต้องรีบเบรกกลางรายการว่า “อะไร อะไร ก็พี่นะ” สร้างเสียงหัวเราะให้กับ ดร.หมวย ที่นั่งขำร่วนอยู่ข้างๆ ไปตามๆ กัน
