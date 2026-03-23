บอย ท่าพระจันทร์ ลั่น “ไม่ใช่กู” เซียนพระดัง บ. ล่วงละเมิดเด็ก 4 ขวบ ทวารฉีก
เพจดัง สายไหมต้องรอด แฉ “เซียนพระ บ.” ล่วงละเมิดเด็ก 4 ขวบ โชว์ใบรับรองแพทย์มัดตัว ด้าน “บอย ท่าพระจันทร์” ออกโรง ลั่น “ไม่ใช่กู!”
จากกรณีเพจเฟซบุ๊กชื่อดังอย่าง “Survive – สายไหมต้องรอด” ได้ออกมาโพสต์ข้อความแฉพฤติกรรมสุดสะเทือนขวัญ ระบุว่า “ด่วน! เซียนพระดัง ชื่อย่อ บ ถูกแม่ ด.ช.วัย 4 ขวบ แจ้งจับข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายทางทวารหนัก!!”
นอกจากนี้ ทางเพจยังได้งัดหลักฐานสำคัญเป็นภาพใบรับรองแพทย์ของเด็กชายวัย 4 ขวบ ที่ออกเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2569 ซึ่งระบุคำวินิจฉัยของแพทย์อย่างชัดเจนว่าพบ “แผลฉีกขาดบริเวณรูทวาร” จนทำให้ชาวเน็ตต่างพากันเดือดดาลและขุดคุ้ยหาตัวว่า “เซียนพระ บ.” คนนี้คือใคร พร้อมทั้งมีกระแสข่าวลือตามมาติดๆ ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมที่จะออกหมายจับเซียนพระคนดังกล่าวในช่วงบ่ายของวันนี้แล้ว
จากคำใบ้ “เซียนพระดัง ชื่อย่อ บ.” ทำให้หวยไปโยงเซียนพระชื่อดังระดับประเทศหลายคน หนึ่งในคนที่ถูกโซเชียลพุ่งเป้าและโยงชื่อเข้าไปเอี่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ “บอย ท่าพระจันทร์”
อย่างไรก็ตาม ทันทีที่กระแสข่าวเริ่มลุกลามและพาดพิงมาถึงตัว ทางด้าน “บอย ท่าพระจันทร์” ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตนเองอย่างทันควัน ได้ชี้แจงและยืนยันหนักแน่นว่าพฤติกรรมฉาวโฉ่ดัง “ไม่ใช่ตนเองอย่างแน่นอน”
ล่าสุดในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ หนุ่ม กรรชัย อ่านข่าวนี้ ก็ได้ช่วยยืนยันว่า บ. ไม่ใช่ บอย ท่าพระจันทร์ พร้อมใบเพิ่มด้วยว่า “งงนะเนี่ยยังงง เหมือนเขาเคยมีเมียไม่ใช่เหรอคนนี้ (หันไปถามทีมงานซึ่งตอบว่าเคยแต่งงานมีครอบครัว)เขาเคยมีครอบครัวนะ เดี๋ยวรอดู ขอสงวนชื่อเขาไว้ก่อน รอให้คดีความไปกว่านี้อีกสักหน่อย”
ดร.หมวย อริสรา ถามต่อว่า แต่พี่หนุ่ม ทราบว่าใคร กรรชัย ก็บอกว่า ทราบ พร้อมทั้งเปิดโทรศัพท์ให้ ดร.หมวย ดูพร้อมทั้งบอกว่า “นี่คนนี้ รอหมายจับก่อน เดี๋ยวได้รู้กันเอง”
พร้อมทั้งร้องเฮ้ยตกใจ มีคนดูข่าวแล้วส่งชื่อเข้ามาด้วย รู้ได้ยังไง พร้อมทั้งลั่น “บุ่ม (หนุ่ม) กับ บ่วง (หน่วง) อะไรนี่ไม่ใช่นะ อะไร อะไร ก็พี่นะ (ดร.หมวย หัวเราะบอก บรรชัย (กรรชัย) ก็มากันเต็มเลย)”
