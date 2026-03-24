แม่ตั๊ก กรกนก เผยป่วยโรคอะไร ต้องกินยาตลอดชีวิต เคลียร์แตกหักอดีตสามี

ข่าวดาราบันเทิง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 10:15 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 10:15 น.
แม่ตั๊ก กรกนก เผยความจริงป่วยไทรอยด์ 10 ปี ผ่าตัด 2 ครั้ง ต้องกินยาตลอดชีวิต พร้อมเคลียร์ปมแตกหักอดีตสามี 4 ล้านบาท

แม่ตั๊ก แม่ค้าออนไลน์คนดัง แจงอาการป่วยไทรอยด์เรื้อรัง ต้องกินยาตลอดชีวิต ยืนยันร่างกายผอมลงเพราะตั้งใจลดเอง เคลียร์ดราม่าแตกหักอดีตสามี เตรียมดำเนินคดีเด็ดขาด

ม่ตั๊ก กรกนก สุวรรณบุตร แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ออกมาไลฟ์สดในชุดคนไข้จนแฟนคลับอดเป็นห่วงไม่ได้ ตัดสินใจชี้แจงความจริงเรื่องสุขภาพที่หลายคนสงสัย ยอมรับว่าป่วยเป็นโรคไทรอยด์มานานกว่า 10 ปี ทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดมาแล้วถึง 2 ครั้ง

ร่างกายจำเป็นต้องพึ่งพายาไปตลอดชีวิต ส่วนที่หลายคนทักว่ารูปร่างดูผอมลงอย่างเห็นได้ชัดนั้น แม่ตั๊กอธิบายว่าตั้งใจลดน้ำหนักด้วยตัวเอง ไม่ได้เป็นผลพวงมาจากอาการป่วยแต่อย่างใด พร้อมรับมือกับทุกคำวิจารณ์ ยืนยันว่าต้องเข้มแข็งในฐานะเสาหลักของครอบครัวที่ต้องดูแลพนักงานอีกกว่า 30 ชีวิต หากเธอเจ็บป่วยจนทำงานไม่ไหวระบบทั้งหมดก็จะล้มตามไปด้วย

นอกจากเรื่องสุขภาพแล้ว ประเด็นความสัมพันธ์กับ ป๋าเบียร์ กานต์พล เรืองอร่าม อดีตสามีก็กำลังเป็นที่สนใจอย่างมาก เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา แม่ตั๊กได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย

ประกาศแตกหักกับอดีตสามีอย่างชัดเจน ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เพิ่งจะร่วมกันสู้คดีขายทองออนไลน์มาด้วยกัน ปัญหาครั้งนี้มีเรื่องของเงินปริศนาจำนวน 4 ล้านบาทเข้ามาเกี่ยวข้อง เธอเตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด

ท่ามกลางกระแสดราม่าที่ร้อนระอุ แม่ตั๊กได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตด้วยความรู้สึกจากใจจริง เธอยอมรับว่าตลอด 17 ปีที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมา อดีตสามีดูแลเธอตลอดจนลูกเป็นอย่างดี พฤติกรรมของเขาเพิ่งจะมาเปลี่ยนไปในช่วงหลัง เธอเองก็ไม่คาดคิดว่าสถานการณ์ในครอบครัวจะบานปลายมาถึงจุดนี้ได้

พร้อมทิ้งท้ายด้วยประโยคเศร้าว่า “ถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้ คงไม่เลือกเขาเป็นสามีตั้งแต่แรก” เรื่องราวความขัดแย้งของทั้งคู่ยังคงต้องติดตามกันต่อไปว่าบทสรุปทางกฎหมายจะออกมาในทิศทางใด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

