กรมราชทัณฑ์ เตรียมเอาผิด เพจใช้ AI ผลิตละครสั้น บิดเบือนชีวิตในเรือนจำ
กรมราชทัณฑ์ เตรียมเอาผิด เพจใช้ AI ผลิตละครสั้น บิดเบือนชีวิตในเรือนจำ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ราชทัณฑ์ เตือนกรณีเพจทำละคร AI บิดเบือนชีวิตในเรือนจำ วอนประชาชนเสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณ หากพบเจตนาทำลายชื่อเสียงเล็งใช้มาตรการทางกฎหมาย”
โดยในเอกสารทางกรมราชทัณฑ์ระบุว่า “จากกรณีที่มีเพจเฟซบุ๊ก (Facebook) นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาผลิตคอนเทนต์ ในลักษณะ “ละครสั้น” โดยอ้างว่าเป็นเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในเรือนจำ ซึ่งมีการตัดต่อ เสริมเติมแต่งเนื้อหาที่เกินจริงและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นั้น
กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า ข้อมูลและภาพที่ปรากฏในละคร AI ดังกล่าว “ไม่เป็นความจริง” และเป็นการบิดเบือนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์อย่างร้ายแรง มุ่งเน้นการปรุงแต่งเพื่อความบันเทิงและการสร้างยอดผู้เข้าชม (Engagennent) ในสื่อสังคมอนไลน์ กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่า การควบคุมคุมดูแลและปฏิบัติต่อผู้ต้องขังภายในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ ปัจจุบันเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โปร่งใสและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานสากล “ข้อกำหนดเนลสันแมนเดลลลา” (The Nelson Mandela Rules) ข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) และมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง (5OPs) รองรับ มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้เป็นไปตามภาพลักษณ์ที่ถูกปรุงแต่งเพื่อความบันเทิง หรือสร้างยอดไลก์ในสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใด การนำเสนอข้อมูลที่ผิดจากความเป็นจริงเช่นนี้ ทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิด และบ่อนทำลายความเชื่อมั่นต่อระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม แม้การผลิตเนื้อหาคอนเทนต์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเป็นสิทสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงออกและการสื่อสาร ทว่าเสรีภาพดังกล่าวจำเป็นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และความรับผิดชอบต่อสังคม
กรมราชทัณฑ์ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับชม และ “ไม่ส่งต่อหรือ แชร์” คอนเทนต์ที่บิดเบือนดังกล่าว ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าการกระทำของเพจใด หรือบุคคลใด จงใจนำเสนอ เผยแพร่ข้อมูลเท็จที่สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กร กระทบต่อความมั่นคงภายในเรือนจำ หรือความมั่นคงในวงกว้าง กรมราชทัณฑ์จะดำเนินมาตรการทางกฎหมายกับผู้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างถึงที่สุดต่อไป”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไม่รอด! รวบกองถ่ายซีรีส์แนวตั้งจีนเถื่อน ใช้วีซ่าท่องเที่ยวแอบทำงาน ไร้ใบอนุญาต
- กรมราชทัณฑ์ ยันมีหลักฐานมัดตัว “ไผ่ ดาวดิน” เจตนาทำลายทรัพย์สินราชการ
- กรมราชราชทัณฑ์ เผยอาการล่าสุด “หมิงเฉิน ซัน” ล้างท้อง เจอของเหลวสีฟ้า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: