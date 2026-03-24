ตม. แจงไวรัลชาวอเมริกันนอนสนามบินสุวรรณภูมิ 10 วัน ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าไทย ยืนยันดูแลตามหน้าที่ มองทำคลิปเรียกยอดและหาเงิน อย่าตกเป็นเครื่องมือ
จากกรณีที่มีอินฟลูเอนเซอร์ชาวอเมริกันโพสต์คลิปคอนเทนท์อ้างว่าติดอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 10 วัน ไม่สามารถกลับบ้านได้ ต้องกินนอนในสนามบิน และกลายเป็นคลิปไวรัลได้รับความสนใจจากชาวเน็ต ซึ่งเจ้าตัวอ้างว่าไม่สามารถกลับบ้านได้เนื่องจากสงครามนั้น
ล่าสุดช่อง 3 ได้ติดต่อไปยัง พล.ต.ต.คธาธร คำเที่ยง ผบก.ตม.2 เปิดเผยว่า ชายชาวต่างชาติคนดังกล่าวเป็นชาวอเมริกัน เดินทางจากประเทศสิงคโปร์มายังประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้าเมือง ซึ่งดูจากลักษณะทางเขาแล้วมีความไม่พร้อมและไม่เหมือนนักท่องเที่ยว ทำให้สายการบินที่นำตัวเข้ามาต้องรับตัวไปดูแล เพื่อจัดหาเที่ยวบินเดินทางต่อไปยังประเทศปลายทาง
ในช่วงแรก ชายคนดังกล่าวไม่มีเงินสำหรับซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางต่อ จึงต้องอยู่ภายในสนามบินและอยู่ในความดูแลของสายการบินตามระเบียบ โดยยืนยันว่าไม่ทราบว่ากรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับภาวะสงครามหรือไม่ แต่จากการตรวจสอบพบว่า ปลายทางที่ชายคนดังกล่าวจะเดินทางไป ไม่ใช่ประเทศที่มีสงคราม แต่เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเดินทางต่อกลับประเทศของตนเอง
ทั้งนี้ ชายคนดังกล่าวได้เดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้วตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา โดย พล.ต.ต.คธาธร กล่าวว่า หน้าที่ของตรวจคนเข้าเมืองสิ้นสุดลงตั้งแต่มีคำสั่งปฏิเสธการเข้าเมือง หลังจากนั้นเป็นความรับผิดชอบของสายการบินในการดำเนินการจัดหาตั๋วโดยสารเพื่อส่งตัวไปยังจุดหมายปลายทาง
อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาประมาณหลายวันที่ชายคนดังกล่าวอยู่ภายในสนามบิน สายการบินไม่ได้เพิกเฉย แต่ได้ดูแลตามหน้าที่และกฎระเบียบที่กำหนด นอกจากนี้ พล.ต.ต.คธาธร กล่าวว่า การที่ชายคนดังกล่าวนำคลิปวิดีโอไปโพสต์ในโซเชียลเป็นเหมือนการสร้างคอนเทนต์ อาจจะเพื่อนเรียกยอดผู้เข้าชม หรืออาจจะเป็นการเปิดรับบริจาค เพื่อให้ประชาชนเกิดความสงสาร จึงอยากเตือนประชาชนว่าอย่าตกไปเป็นเครื่องมือของชายคนดังกล่าว เพราะส่วนตัวรับไม่ได้หากคนไทยจะต้องตกเป็นเครื่องมือของคนประเภทนี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: