แซ่บยกสวน “แม่ตั๊ก” องค์ลงด่า ป๋าเบียร์ ลั่นเตรียมทวงสมบัติคืนให้ลูก!

แซ่บพริกยกสวน “แม่ตั๊ก” องค์ลงด่ากราดอดีตผัว “เอาxีนเขี่ยยังไม่เอา” ลั่นเตรียมแฉขบวนการตบทรัพย์ทวงสมบัติคืนให้ลูก!
เกิดอะไรขึ้น ตัวมารดาอย่าง “แม่ตั๊ก” ออกมาฟาดงวงฟาดงาใส่ดีตหวานใจอย่าง “ป๋าเบียร์” แบบไม่ไว้หน้า งานนี้บอกเลยว่าคำด่าแต่ละคำแรงจนขนลุกซู่!
เพจจอมแฉอย่าง “บันเทิงหน้าตุ๊ด” สรุปประเด็นร้อนที่ทำเอาชาวเน็ตหูผึ่งไว้แบบตาแตก แม่ตั๊กประกาศกร้าวกลางโซเชียลว่าตอนนี้ตัดขาดแบบไม่เหลือเยื่อใย ไม่มีความหึงหวงหลงเหลืออยู่อีกต่อไป ถึงขั้นลั่นวาจาว่าคนอย่างป๋าเบียร์ “เอาxีนเขี่ยยังไม่เอา!”
สาเหตุที่ต้องออกมาแผลงฤทธิ์ในครั้งนี้ แม่ตั๊กยืนยันว่าไม่ได้ทำเพราะแค้นส่วนตัว แต่ทำเพื่อ “ทวงคืนสมบัติ” โดยเป้าหมายหลักคือต้องการเอาทุกอย่างกลับคืนมาเป็นของขวัญและอนาคตให้กับลูกตัวเองเท่านั้น
แม่ตั๊กแง้มว่าเตรียมงัดหลักฐานเด็ดออกมาแฉแก๊งที่รวมหัวกันมา “ตบทรัพย์” เธอ พร้อมประจานให้เห็นกันชัดๆ ว่ามีใครอยู่เบื้องหลังขบวนการนี้บ้าง
ส่วนประเด็นร้อนเรื่องร้านทองที่เป็นข่าวใหญ่โต แม่ตั๊กโยนระเบิดกลับไปที่ฝั่งอดีตสามีทันที ว่าไอเดียการทำร้านทองและการจัดการทั้งหมดเป็นฝั่งนู้นที่คิดเองทำเองคนเดียว ส่วนเธอมีหน้าที่แค่คอยซัพพอร์ตอยู่ห่างๆ เท่านั้นจ้า
บอกเลยว่างานนี้หนังม้วนยาวแน่นอน ใครที่กำลังปูเสื่อรอเผือกเตรียมเติมเน็ตให้พร้อม เพราะถ้าแม่ตั๊กงัดหลักฐานออกมาเมื่อไหร่ มีคนได้นอนคุกหรือหน้าหงายกันบ้างล่ะงานนี้
