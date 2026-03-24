“แจ็ก แปปโฮ” ประกาศเลิกทำรายการขายของ เผยสาเหตุเลิกทำรายการ
แจ็ก แปปโฮ ประกาศเลิกทำรายการขายของ เผยสาเหตุต้องการโตจากจุกเดิมและทำอะไรใหม่ๆที่อยากทำ ยันยังทำตอนอื่นๆอยู่
แจ็ก แปปโฮ หรือ นายจาตุรงค์ พาโพธิ์ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังได้ออกมาประกาศข่าวผ่านทางเฟซบุ๊กว่า “ตอนแรกก็ไม่คิดไม่ฝันหรอกครับว่างานเลี้ยงจะต้องมีวันเลิกลาที่ผมตัดสินใจเลิกทำอีพีขายของก็เพราะว่า…เราควรโตจากจุดเดิมๆและทำอะไรใหม่ๆที เราอยากทำจริงๆ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ คนที่ติดตาม “สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ” รายการอาชีพ ที่เคยเป็นทั้งแรงบันดาลใจ
เป็นทั้งความบันเทิงเวลาหนึ่งของชีวิต ยังทำอีพีอื่นๆอยู่นะ รอติดตามความบันเทิงได้เลย ไม่ทำแค่ขายของ..”
สำหรับรายการขายของที่แจ็ก แปปโฮ กล่าวถึงนั้นเป็นรายการที่แจ็ก แปปโฮ จะขายสินค้าหรืออาหารเป็นระยะเวลา 1 วัน ไม่ว่าจะเป็นไอศกรีม ของเก่า ขนมจีบ เป็นต้น ซึ่งหลายคลิปนั้นมีผู้เข้าชมกว่าล้านครั้ง
