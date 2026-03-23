ข่าวต่างประเทศ

พระสันตะปาปา เลโอที่ 14 ทรงประณาม สงครามอิหร่าน เป็นความอัปยศของมนุษยชาติ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 14:25 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 14:25 น.
55
พระสันตะปาปา เลโอที่ 14 ทรงประณาม สงครมอิหร่าน เป็นความอัปยศของมนุษยชาติ

สมเด็จพระสันตะปาปา เลโอที่ 14 ทรงประณาม สงครามอิหร่าน เป็นความอัปยศของมนุษยชาติ เผยไม่สามารถนิ่งเฉยต่อความทุกข์ทรมานได้

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14 ทรงประกอบพิธีสวดมนต์ท่ามกลางสายฝนร่วมกับผู้แสวงบุญหลายพันคน ณ จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ นครรัฐวาติกัน พร้อมทรงแสดงความห่วงใยอย่างลึกซึ้งต่อสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางและพื้นที่อื่นทั่วโลกที่ยืดเยื้อเข้าสู่วันที่ 23 สมเด็จพระสันตะปาปาฯ ทรงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรงที่กำลังสร้างบาดแผลให้กับมนุษยชาติ

สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14 ทรงตรัสว่า “เราไม่สามารถนิ่งเฉยต่อความทุกข์ทรมานของผู้คนมากมาย ซึ่งเป็นเหยื่อผู้บริสุทธิ์จากความขัดแย้งเหล่านี้ได้ สิ่งที่ทำร้ายพวกเขา ก็ทำร้ายมนุษยชาติทั้งมวล” นอกจากนี้ พระสันตะปาปาทรงประณามว่า “ความเจ็บปวด ความตาย และความทุกข์ทรมานจากสงครามเหล่านี้ เป็นเรื่องน่าอัปยศสำหรับครอบครัวมนุษยชาติทั้งมวล และเป็นเสียงร่ำไห้ต่อหน้าพระเจ้า”

สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14 นำสวดมนต์ ณ จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ นครรัฐวาติกัน
สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 14 ปรากฏพระองค์ที่หน้าต่างห้องทำงานซึ่งมองเห็นจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ในนครวาติกัน เพื่อทรงให้พรตามธรรมเนียมในวันอาทิตย์ระหว่างการสวดภาวนาอังเจลัสในตอนเที่ยง ขณะที่ผู้ศรัทธามารวมตัวกันท่ามกลางสายฝน ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2026 (ภาพถ่ายโดย AP/Alessandra Tarantino)

ผู้นำคริสตจักรคาทอลิกทรงสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันสวดภาวนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความเป็นศัตรูระหว่างชาติต่าง ๆ ยุติลงโดยเร็วที่สุด ทรงมุ่งหวังให้เกิดการเปิดเส้นทางแห่งสันติภาพ ซึ่งต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเจรจาอย่างจริงใจและการเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน

ขณะที่พระองค์ทรงตรัสนั้น รายงานเกี่ยวกับยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลางยังคงปรากฏอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 คนในเลบานอน มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 160 คนจากการที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเมืองต่างๆ ของอิสราเอล และในอ่าวเปอร์เซีย ซาอุดีอาระเบียและบาห์เรนรายงานว่าพบโดรนและขีปนาวุธจำนวนหนึ่งในน่านฟ้าของตน ส่วนในอิหร่าน มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตประมาณ 1,444 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 18,000 คน

ที่มา: VATICAN NEWS

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 14:25 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 14:25 น.
55
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

Back to top button