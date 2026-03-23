พระสันตะปาปา เลโอที่ 14 ทรงประณาม สงครามอิหร่าน เป็นความอัปยศของมนุษยชาติ

สมเด็จพระสันตะปาปา เลโอที่ 14 ทรงประณาม สงครามอิหร่าน เป็นความอัปยศของมนุษยชาติ เผยไม่สามารถนิ่งเฉยต่อความทุกข์ทรมานได้
เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14 ทรงประกอบพิธีสวดมนต์ท่ามกลางสายฝนร่วมกับผู้แสวงบุญหลายพันคน ณ จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ นครรัฐวาติกัน พร้อมทรงแสดงความห่วงใยอย่างลึกซึ้งต่อสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางและพื้นที่อื่นทั่วโลกที่ยืดเยื้อเข้าสู่วันที่ 23 สมเด็จพระสันตะปาปาฯ ทรงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรงที่กำลังสร้างบาดแผลให้กับมนุษยชาติ
สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14 ทรงตรัสว่า “เราไม่สามารถนิ่งเฉยต่อความทุกข์ทรมานของผู้คนมากมาย ซึ่งเป็นเหยื่อผู้บริสุทธิ์จากความขัดแย้งเหล่านี้ได้ สิ่งที่ทำร้ายพวกเขา ก็ทำร้ายมนุษยชาติทั้งมวล” นอกจากนี้ พระสันตะปาปาทรงประณามว่า “ความเจ็บปวด ความตาย และความทุกข์ทรมานจากสงครามเหล่านี้ เป็นเรื่องน่าอัปยศสำหรับครอบครัวมนุษยชาติทั้งมวล และเป็นเสียงร่ำไห้ต่อหน้าพระเจ้า”
ผู้นำคริสตจักรคาทอลิกทรงสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันสวดภาวนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความเป็นศัตรูระหว่างชาติต่าง ๆ ยุติลงโดยเร็วที่สุด ทรงมุ่งหวังให้เกิดการเปิดเส้นทางแห่งสันติภาพ ซึ่งต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเจรจาอย่างจริงใจและการเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน
ขณะที่พระองค์ทรงตรัสนั้น รายงานเกี่ยวกับยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลางยังคงปรากฏอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 คนในเลบานอน มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 160 คนจากการที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเมืองต่างๆ ของอิสราเอล และในอ่าวเปอร์เซีย ซาอุดีอาระเบียและบาห์เรนรายงานว่าพบโดรนและขีปนาวุธจำนวนหนึ่งในน่านฟ้าของตน ส่วนในอิหร่าน มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตประมาณ 1,444 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 18,000 คน
ที่มา: VATICAN NEWS
