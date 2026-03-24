เปิดคลิปนาทีเครื่องบินแอร์แคนาดาชนรถดับเพลิง ตาย 2 ศพ เจ็บ 41 ราย ผู้เชี่ยวชาญคาดเป็นเพราะพนักงานไม่พอ ผลพวงตัดพนักงานของทรัมป์
จากกรณีที่เครื่องบินสายการบินแอร์แคนาดาชนเข้ากับรถบรรทุกดับเพลิง บนรันเวย์ของสนามบินลาการ์เดีย ในพื้นที่ควีนส์ รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้นักบินและผู้ช่วยนักบินเสียชีวิต และมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว BNO ได้เผยแพร่ภาพวินาทีดังกล่าว โดยพบว่ารถดับเพลิงกับเครื่องบินชนกัน หลังจากที่มีการสื่อสารผิดพลาด ทำให้ทั้งรถดับเพลิงและเครื่องบินต่างเคลื่อนที่และเกิดโศกนาฏกรรมในที่สุด
ขณะที่สำนักข่าว BBC รายงานเพิ่มเติมพบว่า ทางการยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต 2 ศพ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 41 ราย โดยรถดับเพลิงคันดังกล่าวถูกเรียกลงไปบนรันเวย์ หลังจากที่เครื่องบินอีกลำมี “กลิ่น” ที่ผิดปกติบนเครื่อง
นอกจากนี้จากที่มีการเผยแพร่เสียงหอบังคับการบินพบว่าเจ้าหน้าที่อนุญาตให้รถดับเพลิงขับข้ามรันเวย์ได้ ขณะที่เครื่องบินกำลังลงจอด โดยผู้เชี่ยวชาญแสดงความกังวลและชี้ว่าเสียงหอบังคับการนี้สำคัญมาก เพราะว่าตามปกติแล้วจะมีหนึ่งคนควบคุมการจราจรภาคพื้นดิน ขณะที่อีกคนดูแลการเดินทางขาเข้าและขาออก ทว่าเสียงที่ได้ยินพบว่าเป็นเสียงเดียวกัน เป็นนัยยะสำคัญว่าพนักงานคนเดียวอาจจะดูทั้งจราจรภาคพื้นดินและจราจรทางอากาศ
ขณะที่ ฌอน ดัฟฟี่ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ กล่าวแย้งว่า มีมากกว่าหนึ่งคนอยู่หอบังคับการ แต่ไม่ยอมบอกรายละเอียดว่ามีกี่คนหรือแต่ละคนได้รับหน้าที่อะไรบ้าง
ทั้งนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี 2568 นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เคยสั่งตัดพนักงานสำนักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) นับร้อยคน โดยอ้างว่าเป็นการตัดงบประมาณตามนโยบายของทบวงประสิทธิภาพรัฐบาล (DOGE) ซึ่งเล็งตัดงบที่รัฐบาลมองว่าใช้งบประมาณเกินจำเป็น
WATCH: New video shows Air Canada flight crashing into rescue truck at New York airport pic.twitter.com/PZcyTSXI15
— BNO News (@BNONews) March 23, 2026
