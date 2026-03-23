กกพ. เตรียมเสนอทางเลือกค่าไฟ พ.ค.-ส.ค. 2569 อยู่ที่ 3.88-4.59 บาท รอลุ้นผล 25 มี.ค.
กกพ. เตรียมแถลงทางเลือกค่าไฟ Ft งวด พ.ค.-ส.ค. 2569 หลังประชุม 25 มี.ค. นี้ ชี้ต้นทุนก๊าซ LNG พุ่งเท่าตัวและเงินบาทอ่อนค่าต่ำสุดรอบ 9 เดือน กดดันบิลค่าไฟประชาชน
นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ. เตรียมแถลงแนวทางการปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) งวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2569 ภายหลังการประชุมบอร์ดในวันที่ 25 มีนาคม 2569 เพื่อกำหนดทิศทางค่าไฟฟ้าอย่างเป็นทางการก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ต้นทุน LNG พุ่งเท่าตัว-บาทอ่อนค่า ทุบสถิติรอบ 9 เดือน
สาเหตุหลักที่กดดันค่าไฟฟ้าในงวดนี้มาจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อ ส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของไทย พุ่งสูงจาก 12 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู ขึ้นไปอยู่ที่ 25 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู หรือเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ปัจจัยนี้ทำให้ต้นทุนค่า Ft เพิ่มขึ้นประมาณ 58 สตางค์ต่อหน่วย
นอกจากนี้ ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ 9 เดือน โดยแตะระดับ 32.93 บาทต่อดอลลาร์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา ยิ่งซ้ำเติมต้นทุนการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศให้สูงขึ้นอีกด้วย
เปิดทางเลือกค่าไฟ 3.88 – 4.59 บาทต่อหน่วย
นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา กรรมการ กกพ. ระบุว่าหากไม่มีมาตรการช่วยเหลือเข้ามาอุดหนุน ค่าไฟฟ้าในงวด พ.ค.-ส.ค. 2569 จะปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 3.88 บาทต่อหน่วย ไปอยู่ที่ 4.59 บาทต่อหน่วย ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตาม กกพ. เตรียมนำ 3 เครื่องมือหลักมาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่
เงินเรียกคืน (Claw back): ดึงเงินจาก 3 การไฟฟ้า (กฟผ. กฟน. และ กฟภ.) รวม 9,400 ล้านบาท ที่คำนวณเกินไว้ในงวดก่อนมาช่วยลดค่าไฟทั้งหมด
เจรจายืดหนี้ กฟผ.: หารือให้ กฟผ. ชะลอการรับชำระค่าเชื้อเพลิงค้างจ่าย 36,000 ล้านบาท ออกไปก่อน เพื่อไม่ให้ค่าไฟพุ่งขึ้นอีกประมาณ 7 สตางค์ต่อหน่วย
มาตรการกลุ่มเปราะบาง: เสนอรัฐบาลจัดงบประมาณช่วยกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 200-300 หน่วยต่อเดือน ส่วนผู้ใช้กลุ่มอื่นควรปรับพฤติกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน
ทางด้านนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยืนยันเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 ว่ารัฐบาลตั้งเป้าตรึงค่าไฟฟ้าให้อยู่ในระดับใกล้เคียงงวดปัจจุบันที่ 3.88 บาทต่อหน่วย โดยจะใช้เครื่องมือบริหารจัดการจากหลายภาคส่วนเพื่อไม่ให้ประชาชนแบกรับภาระค่าครองชีพมากเกินไป
อ้างอิงข้อมูลจาก: กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวหุ้น, The Bangkok Insight
