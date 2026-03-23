ด่วน! เครื่องบินแอร์แคนาดาชนกับรถดับเพลิง นักบิน-ผู้ช่วยเสียชีวิต
เครื่องบินแอร์แคนาดาชนกับรถดับเพลิงที่จอดอยู่กลางรันเวย์ สนามบินรัฐนิวยอร์ก เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ศพ บาดเจ็บ 2 ราย
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม สำนักข่าว NYPost รายงานว่า เครื่องบินสายการบินแอร์แคนาดาชนเข้ากับรถบรรทุกดับเพลิงที่จอดอยู่บนรันเวย์ในสนามบินลาการ์เดีย ในพื้นที่ควีนส์ รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้นักบินและผู้ช่วยนักบินเสียชีวิต และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างน้อย 2 ราย
โดยรถดับเพลิงคันดังกล่าวจอดอยู่รันเวย์ เพื่อเข้าตรวจสอบเหตุการณ์อื่น แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ระบุว่าเป็นเหตุการณ์อะไร ก่อนที่เครื่องบินไฟลท์ AC8646 ซึ่งบินมาจากมอนทรีออล ประเทศแคนาดา จะชนเข้ากับรถคันดังกล่าว เมื่อเวลาประมาณ 23.46 น. ตามเวลาท้องถิ่น
จากการตรวจสอบพบว่าเครื่องบินลำดังกล่าวมีผู้โดยสาร 72 คน และลูกเรืออีก 4 คน
เบื้องต้นทางการได้สั่งงดใช้งานสนามบินดังกล่าวชั่วคราว พร้อมระบุอีกด้วยว่าโอกาสที่จะขยายระยะของคำสั่งมีสูง อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ทราบถึงต้นเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้และทางเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนต่อไป
