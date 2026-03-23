“แอน ทองประสม” เล่าประสบการณ์ลุย HYROX สุดเดือด ตั้งใจซ้อมตลอด 2 เดือน

เบื้องหลังสนามไฮร็อกซ์! HYROX แอนรับตื่นเต้นจนลืมเทคนิคที่ซ้อมมา ปลื้ม Strength ดีขึ้นหลังทุ่มเทซ้อมหนัก ชวนสายลุยลงสนามหน้าไม่ต้องลังเล
กลายเป็นโพสต์สร้างแรงบันดาลใจให้คนรักสุขภาพ หลังจากวานนี้ (22 มี.ค.) แอน ทองประสม ผู้จัดคนเก่งวัย 49 ปี ออกมาแชร์ประสบการณ์สุดประทับใจหลังจบการแข่งขันไฮร็อกซ์ (HYROX) สนามทดสอบความแกร่งของศึกฟิตเนสระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่ 2 ทึ่ไบเทคบางนา เมื่อ 21 มีนาคมที่ผ่านมา โดยครั้งนี้ฝ่ายของผู้จัดคนแกร่งบอกว่า ถือเป็นการทวงสิทธิ์ชวนคืนพระเอกดังอย่าง “เจมส์จิ” ที่เคยหลอกไปวิ่งมาราธอนครั้งแรกจนเห็นดาวมาแล้ว
“แอน” เผยความในใจแบบติดตลกว่า ตอนสมัครไม่รู้มาก่อนว่าต้องใช้เกณฑ์น้ำหนักของ “ผู้ชาย” ในการแข่งขัน แต่ด้วยศักดิ์ศรีที่ค้ำคอและไม่อยากเสียลุคจึงตัดสินใจเดินหน้าต่อ โดยซุ่มซ้อมอย่างหนักตลอด 2 เดือนเต็ม เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแกร่ง แม้เจ้าตัวจะถ่อมตัวว่า ยังทำได้ไม่ดีนัก แต่ผลลัพธ์ในสนามกลับพิสูจน์ให้เห็นถึงความตั้งใจ
บรรยากาศในวันแข่งขันจริงเต็มไปด้วยความตื่นเต้น แอน ทองประสม เล่าว่า หัวใจเต้นแรงตั้งแตสถานีแรกจนจบ เทคนิคที่ซ้อมมามีหลงลืมไปบ้างตามสถานการณ์ แต่จุดพีคที่สุดคือช่วงสถานี Farmer’s Carry เมื่อเจมส์จิเกิดอาการตะคริวขึ้นกะทันหันจนเงียบไป
แอนถึงกับยอมรับว่า “ใจวูบ” เพราะเรียกเท่าไรก็ไม่มีเสียงตอบรับ แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็รวบรวมพลังกายพลังใจ กัดฟันสู้จนเข้าเส้นชัยได้สำเร็จ
แม้จะเหนื่อยแทบขาดใจแต่แอนยืนยันว่า ไฮร็อกซ์เป็นกีฬาที่สนุกและคุ้มค่า พร้อมเชิญชวนให้คนที่กำลังลังเลลองมาสัมผัสประสบการณ์นี้ดูสักครั้ง เพราะสิ่งที่จะได้รับไม่ใช่แค่เหรียญรางวัล แต่คือเรื่องราวดีๆ และมิตรภาพที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มซ้อมจนถึงวินาทีที่เข้าเส้นชัย
ทั้งนี้ แอน ทองประสม กับ เจมส์ จิรายุ จบการแข่งขันด้วยเวลา 1:23:42 ชม.
อ้างอิงข้อมูลจาก พีพีทีวี สำหรับการแข่งขันในปีนี้มียอดผู้ลงทะเบียนเข้าแข่งขันกว่า 17,500 คน ถือเป็นการทุบสถิติขึ้นแท่นสนามการแข่งขันฟิตเนสที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในกรุงเทพมหานคร และยังเป็นสนามเก็บคะแนนที่มีความสำคัญในระดับเอเชีย มีผลต่อการจัดอันดับและสะสมคะแนนเพื่อไปสู่ HYROX World Championships 2026 ที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน (ดูคลิป).
ขอบคุณคลิปจาก : HyroxTHA
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: