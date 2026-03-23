ข่าวดาราบันเทิง

“แอน ทองประสม” เล่าประสบการณ์ลุย HYROX สุดเดือด ตั้งใจซ้อมตลอด 2 เดือน

เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 14:59 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 15:11 น.
77
ภาพ @Facebook

เบื้องหลังสนามไฮร็อกซ์! HYROX แอนรับตื่นเต้นจนลืมเทคนิคที่ซ้อมมา ปลื้ม Strength ดีขึ้นหลังทุ่มเทซ้อมหนัก ชวนสายลุยลงสนามหน้าไม่ต้องลังเล

กลายเป็นโพสต์สร้างแรงบันดาลใจให้คนรักสุขภาพ หลังจากวานนี้ (22 มี.ค.) แอน ทองประสม ผู้จัดคนเก่งวัย 49 ปี ออกมาแชร์ประสบการณ์สุดประทับใจหลังจบการแข่งขันไฮร็อกซ์ (HYROX) สนามทดสอบความแกร่งของศึกฟิตเนสระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่ 2 ทึ่ไบเทคบางนา เมื่อ 21 มีนาคมที่ผ่านมา โดยครั้งนี้ฝ่ายของผู้จัดคนแกร่งบอกว่า ถือเป็นการทวงสิทธิ์ชวนคืนพระเอกดังอย่าง “เจมส์จิ” ที่เคยหลอกไปวิ่งมาราธอนครั้งแรกจนเห็นดาวมาแล้ว

“แอน” เผยความในใจแบบติดตลกว่า ตอนสมัครไม่รู้มาก่อนว่าต้องใช้เกณฑ์น้ำหนักของ “ผู้ชาย” ในการแข่งขัน แต่ด้วยศักดิ์ศรีที่ค้ำคอและไม่อยากเสียลุคจึงตัดสินใจเดินหน้าต่อ โดยซุ่มซ้อมอย่างหนักตลอด 2 เดือนเต็ม เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแกร่ง แม้เจ้าตัวจะถ่อมตัวว่า ยังทำได้ไม่ดีนัก แต่ผลลัพธ์ในสนามกลับพิสูจน์ให้เห็นถึงความตั้งใจ

บรรยากาศในวันแข่งขันจริงเต็มไปด้วยความตื่นเต้น แอน ทองประสม เล่าว่า หัวใจเต้นแรงตั้งแตสถานีแรกจนจบ เทคนิคที่ซ้อมมามีหลงลืมไปบ้างตามสถานการณ์ แต่จุดพีคที่สุดคือช่วงสถานี Farmer’s Carry เมื่อเจมส์จิเกิดอาการตะคริวขึ้นกะทันหันจนเงียบไป

แอนถึงกับยอมรับว่า “ใจวูบ” เพราะเรียกเท่าไรก็ไม่มีเสียงตอบรับ แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็รวบรวมพลังกายพลังใจ กัดฟันสู้จนเข้าเส้นชัยได้สำเร็จ

แม้จะเหนื่อยแทบขาดใจแต่แอนยืนยันว่า ไฮร็อกซ์เป็นกีฬาที่สนุกและคุ้มค่า พร้อมเชิญชวนให้คนที่กำลังลังเลลองมาสัมผัสประสบการณ์นี้ดูสักครั้ง เพราะสิ่งที่จะได้รับไม่ใช่แค่เหรียญรางวัล แต่คือเรื่องราวดีๆ และมิตรภาพที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มซ้อมจนถึงวินาทีที่เข้าเส้นชัย

ทั้งนี้ แอน ทองประสม กับ เจมส์ จิรายุ จบการแข่งขันด้วยเวลา 1:23:42 ชม.

แอนทองประสม เล่านาที Farmer’s Carry
ภาพ Facebook @Ann Thongprasom
แอนทองประสมกับท่า Farmer’s Carry
ภาพ Facebook @Ann Thongprasom
นาทีระทึก เจมส์ตะคริวกิน-แอนใจวูบกลางสถานี
ภาพ Facebook @Ann Thongprasom
แอนทองประสม เจมส์ จิรายุ Hyrox 2026
ภาพ Facebook @Ann Thongprasom

อ้างอิงข้อมูลจาก พีพีทีวี สำหรับการแข่งขันในปีนี้มียอดผู้ลงทะเบียนเข้าแข่งขันกว่า 17,500 คน ถือเป็นการทุบสถิติขึ้นแท่นสนามการแข่งขันฟิตเนสที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในกรุงเทพมหานคร และยังเป็นสนามเก็บคะแนนที่มีความสำคัญในระดับเอเชีย มีผลต่อการจัดอันดับและสะสมคะแนนเพื่อไปสู่ HYROX World Championships 2026 ที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน (ดูคลิป).

ขอบคุณคลิปจาก : HyroxTHA

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

