ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา พุ่งขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง

พิษสงครามดันของแพง น้ำมันปาล์ม ขึ้นราคา 8 บาท พุ่งทะลุขวดละ 50 บาท ขนมถุง 5 บาท จ่อสูญพันธุ์
สถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางกำลังส่งแรงกระเพื่อมถึงปากท้องคนไทยอย่างจัง ล่าสุด นายสมชาย พรรัตนเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย ได้ออกมาเปิดเผยความน่าตกใจของราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ที่พากันปรับตัวขึ้นตามต้นทุนราคาน้ำมันและวัตถุดิบนำเข้าที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สินค้าที่เห็นผลกระทบชัดเจนที่สุดในตอนนี้คือ “น้ำมันปาล์ม” จากที่ช่วงต้นปีผู้ผลิตเคยจัดโปรโมชั่นลดราคากันอย่างคึกคัก ตอนนี้ได้ประกาศยกเลิกโปรโมชั่นทั้งหมด พร้อมปรับราคาขายส่งขึ้นทีเดียวขวดละ 7-8 บาท จาก 41 บาท เป็น 48-49 บาท ส่งผลให้ราคาขายปลีกตามร้านค้าทั่วไปขยับไปแตะที่ขวดละ 50-51 บาทเป็นที่เรียบร้อย
สาเหตุหลักนอกจากต้นทุนตลาดโลกแล้ว ยังมาจากการที่กระทรวงพลังงานเตรียมปรับเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลจาก B5 เป็น B7 ในวันที่ 14 มีนาคมนี้ เพื่อแก้วิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิงแพง ทำให้เกิดการแย่งซื้อตุนสต็อกน้ำมันปาล์มระหว่างกลุ่มผู้ค้าน้ำมันและกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันพืชบรรจุขวด จนดันให้ราคาวัตถุดิบพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
วิกฤตของแพงยังลามไปถึงของกินของใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง “น้ำดื่มบรรจุขวด” แบรนด์ท้องถิ่น ขนาดยอดฮิตเ 500 ซี.ซี. ที่ล่าสุดแจ้งขอปรับราคาขายส่งขึ้นแพ็กละ 5 บาท จาก 20 บาท เป็น 25 บาท ให้เหตุผลว่าต้นทุนเม็ดพลาสติกที่ใช้ทำขวดแพงขึ้นตามราคาน้ำมันโลก แถมยังมีภาระค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันดีเซลด้วย
แต่ที่น่าใจหายที่สุดสำหรับผู้บริโภคคือ “ขนมขบเคี้ยวถุงละ 5 บาท” ที่เราคุ้นเคยกันดีกำลังจะหายไปจากตลาดครับ เนื่องจากผู้ผลิตหลายรายได้แจ้งยกเลิกการผลิตและการจำหน่ายส่งไปยังร้านค้าแล้ว เพราะแบกรับต้นทุนบรรจุภัณฑ์จากเม็ดพลาสติกที่แพงหูฉี่ไม่ไหว ทำให้การผลิตสินค้าในราคานี้ไม่คุ้มทุนอีกต่อไป
ติดตาม The Thaiger บน Google News: