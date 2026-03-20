ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา พุ่งขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 14:15 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 14:15 น.
สถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางกำลังส่งแรงกระเพื่อมถึงปากท้องคนไทยอย่างจัง ล่าสุด นายสมชาย พรรัตนเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย ได้ออกมาเปิดเผยความน่าตกใจของราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ที่พากันปรับตัวขึ้นตามต้นทุนราคาน้ำมันและวัตถุดิบนำเข้าที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สินค้าที่เห็นผลกระทบชัดเจนที่สุดในตอนนี้คือ “น้ำมันปาล์ม” จากที่ช่วงต้นปีผู้ผลิตเคยจัดโปรโมชั่นลดราคากันอย่างคึกคัก ตอนนี้ได้ประกาศยกเลิกโปรโมชั่นทั้งหมด พร้อมปรับราคาขายส่งขึ้นทีเดียวขวดละ 7-8 บาท จาก 41 บาท เป็น 48-49 บาท ส่งผลให้ราคาขายปลีกตามร้านค้าทั่วไปขยับไปแตะที่ขวดละ 50-51 บาทเป็นที่เรียบร้อย

สาเหตุหลักนอกจากต้นทุนตลาดโลกแล้ว ยังมาจากการที่กระทรวงพลังงานเตรียมปรับเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลจาก B5 เป็น B7 ในวันที่ 14 มีนาคมนี้ เพื่อแก้วิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิงแพง ทำให้เกิดการแย่งซื้อตุนสต็อกน้ำมันปาล์มระหว่างกลุ่มผู้ค้าน้ำมันและกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันพืชบรรจุขวด จนดันให้ราคาวัตถุดิบพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

วิกฤตของแพงยังลามไปถึงของกินของใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง “น้ำดื่มบรรจุขวด” แบรนด์ท้องถิ่น ขนาดยอดฮิตเ 500 ซี.ซี. ที่ล่าสุดแจ้งขอปรับราคาขายส่งขึ้นแพ็กละ 5 บาท จาก 20 บาท เป็น 25 บาท ให้เหตุผลว่าต้นทุนเม็ดพลาสติกที่ใช้ทำขวดแพงขึ้นตามราคาน้ำมันโลก แถมยังมีภาระค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันดีเซลด้วย

แต่ที่น่าใจหายที่สุดสำหรับผู้บริโภคคือ “ขนมขบเคี้ยวถุงละ 5 บาท” ที่เราคุ้นเคยกันดีกำลังจะหายไปจากตลาดครับ เนื่องจากผู้ผลิตหลายรายได้แจ้งยกเลิกการผลิตและการจำหน่ายส่งไปยังร้านค้าแล้ว เพราะแบกรับต้นทุนบรรจุภัณฑ์จากเม็ดพลาสติกที่แพงหูฉี่ไม่ไหว ทำให้การผลิตสินค้าในราคานี้ไม่คุ้มทุนอีกต่อไป

“แสวง” ตอบปม กกต. ฟ้อง 6 คน ไม่เกี่ยวข้อหาแรง แต่เป็นการปกป้องตัวเอง

18 วินาที ที่แล้ว
ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา แตะขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง เศรษฐกิจ

ด่วน น้ำมันปาล์มขึ้นราคา พุ่งขวดละ 51 บาท พิษวิกฤตน้ำมันเชื้อเพลิง

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “อนุทิน ชาญวีรกูล” ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ไฟไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เกาหลีใต้ บาดเจ็บ 50 ราย สาหัส 35

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เนทันยาฮู” ยอมตกลงหยุดยิงแหล่งก๊าซอิหร่าน ตามคำขอของ “ทรัมป์”

40 นาที ที่แล้ว
พราด้า ธันย์สิตา และ ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ บันเทิง

พราด้า โพสต์รูปหวาน ท่านอ้น เรียกมายดาร์ลิ่ง จับตาสถานะ เปิดตัวแฟน?

52 นาที ที่แล้ว
รวบ &quot;พระครู-พระมหา&quot; วัดดังเจริญกรุง ลวงขืนใจสามเณรคากุฏิ เจอคลิปลับอีกนับร้อย ข่าว

รวบ “พระครู-พระมหา” วัดดังเจริญกรุง ลวงขืนใจสามเณรคากุฏิ เจอคลิปลับอีกนับร้อย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สส.แวยูแฮ ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป B ด่วน ช่วยผู้ติดตามถูกยิงบาดเจ็บสาหัส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศบก. กางตัวเลขไทยมีน้ำมันสำรอง 104 วัน สั่งสอบกรณีปั๊มสงขลาน้ำมันหมดแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เบนซ์ เรซซิ่ง&quot; เผย DSI เพิ่งได้ภาพลับวินาทีพบร่าง แตงโม นิดา ตัวละครใหม่โผล่ บันเทิง

“เบนซ์ เรซซิ่ง” เผย DSI เพิ่งได้ภาพลับวินาทีพบร่าง แตงโม นิดา ตัวละครใหม่โผล่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สจ.พรรคประชาชน ถามทำอย่างอื่นดีกว่าไหม อบจ.เชียงใหม่ ใช้งบ 50 ล้านจัดงานวิ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด ดาราดังอังกฤษ ดับปริศนาที่ภูเก็ต ศพคว่ำหน้าในคูน้ำ บันเทิง

สลด ดาราดังอังกฤษ ดับปริศนาที่ภูเก็ต ศพคว่ำหน้าในคูน้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แขวนคอโหด นักมวยปล้ำทีมชาติอิหร่าน วัย 19 ปมประท้วงต้านรัฐบาล ข่าวต่างประเทศ

แขวนคอโหด นักมวยปล้ำทีมชาติอิหร่าน วัย 19 ปมประท้วงต้านรัฐบาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปคบ. บุกค้นคลังน้ำมัน จ.อ่างทอง พบซุกสต็อก ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ รวม 3.3 แสนลิตร ข่าว

ปคบ. บุกค้นคลังน้ำมัน จ.อ่างทอง พบซุกสต็อก ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ รวมกว่า 3.3 แสนลิตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศักดินันท์” วอนอย่าด่าบุพการี ไม่เกี่ยวกับพรรค หลังโพสต์โชว์เติม V-Power

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรคไข้กาฬหลังแอ่นในไทย ปี 2569 ข่าว

วิธีป้องกัน ไข้กาฬหลังแอ่นระบาด ดับแล้ว 3 อัตราตายพุ่ง 60% เช็กอาการด่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด “สฤษฏ์พงษ์” อดีต สส.กระบี่ คดีครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. 578 ไร่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” พยักหน้ารับ ส่งรายชื่อ ครม. ตรวจประวัติเข้มข้น ยึดหลักศาล รธน.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี สจ.สุรินทร์ ภูมิใจไทย โชว์เติมน้ำมันเต็มถัง ท่ามกลางวิกฤตขาดแคลน ข่าวการเมือง

ประวัติ ศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี สจ.สุรินทร์ ภูมิใจไทย โชว์เติมน้ำมันเต็มถัง ท่ามกลางวิกฤตขาดแคลน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจ “มู่ทู่” แจ้งผลผ่าตัดชิ้นเนื้อ เจอมะเร็งจริง หวังยังไม่กระจายไปส่วนอื่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลอุบลฯ พิพากษายกฟ้อง “โตโต้ ปิยรัฐ” คดี ม.112 ปราศรัยม็อบปี 2563

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถไฟสายสีแดง ศาลายา-นครปฐม เริ่มก่อสร้าง เร็วๆ นี้ ถึง ม.มหิดล เดินทางสะดวก เศรษฐกิจ

รถไฟสายสีแดง ศาลายา-นครปฐม เริ่มก่อสร้าง เร็วๆ นี้ ถึง ม.มหิดล เดินทางสะดวก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“บอนนี่ บลู” เจออีกข้อหา ถ่ายคลิปล้อเลียนหน้าสถานทูตอินโดฯ เสี่ยงคุก 6 เดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ช. ฟันจริยธรรมร้ายแรง &quot;ชัยทิพย์&quot; อดีต สส.ราชบุรี ตั้งวงจั่วไพ่ในสภา ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ฟันจริยธรรมร้ายแรง “ชัยทิพย์” อดีต สส.ราชบุรี ตั้งวงจั่วไพ่ในสภา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วงจรปิดมัดตัว คนเขมรบุกพ่นสีด่า “ไทยคือโจร” กัน จอมพลัง ซัดเจตนายั่วยุชัดเจน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“แสวง” ตอบปม กกต. ฟ้อง 6 คน ไม่เกี่ยวข้อหาแรง แต่เป็นการปกป้องตัวเอง

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569

ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “อนุทิน ชาญวีรกูล” ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569

ด่วน! ไฟไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เกาหลีใต้ บาดเจ็บ 50 ราย สาหัส 35

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569

“เนทันยาฮู” ยอมตกลงหยุดยิงแหล่งก๊าซอิหร่าน ตามคำขอของ “ทรัมป์”

เผยแพร่: 20 มีนาคม 2569
