รัฐบาล คิกออฟ “ไทยช่วยไทย” 1 พ.ค.นี้ จัดสินค้าราคาถูก ลงพื้นที่ 76 จังหวัด
รัฐบาล ประกาศเดินหน้าโครงการ “ไทยช่วยไทย” ดึงห้างค้าปลีก-แอปพลิเคชัน ร่วมจำหน่ายของใช้ราคาถูก ดีเดย์ 1 พ.ค. ทั่วประเทศ
30 เม.ย. 2569 น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมเปิดโครงการ “ไทยช่วยไทย” อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เดินหน้ามหกรรมสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดผลทันทีในระดับพื้นที่
ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. ประเทศไทยมีอำเภอทั้งหมด 878 อำเภอ ขณะนี้มีจุดจำหน่ายสินค้า “ไทยช่วยไทย” แล้ว 710 อำเภอ ใน 76 จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) และอยู่ระหว่างจัดสรรเพิ่มเติมอีก 168 อำเภอ เพื่อให้ครอบคลุมครบทุกพื้นที่
ภาคเอกชนร่วมขับเคลื่อนเต็มรูปแบบ
โครงการได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้แก่ Lotus’s 601 อำเภอ, Big C 284 อำเภอ, Makro 79 อำเภอ, Tops 60 อำเภอ, Go Wholesale 5 อำเภอ
กระจายถึงทุกอำเภอ — เช็กใกล้บ้านได้ทันที
รัฐบาลได้กระจายจุดจำหน่ายสินค้าไปยังที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศแล้วกว่า 710 อำเภอ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึง โดยประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดว่าจังหวัดของตนมีจุดจำหน่ายอยู่ที่อำเภอใด ผ่านการประชาสัมพันธ์ของแต่ละจังหวัด เพื่อความสะดวกและใกล้บ้านมากที่สุด
ไม่สะดวกมา — กดสั่งได้เลย
ควบคู่กับการจำหน่ายหน้าร้าน รัฐบาลยังเปิดช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม เช่น 7-Eleven, Grab, Shopee โดยมีไอคอน “ไทยช่วยไทย” รวมสินค้าไว้ในที่เดียว ช่วยให้ประชาชนเลือกซื้อได้ง่าย รวดเร็ว และเข้าถึงได้ทุกที่
ลดรายจ่ายทันที — เงินหมุนถึงชุมชน
โครงการจะเปิดจำหน่ายสินค้าจำเป็น เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำตาล และสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัด ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ โดยจะเริ่มพร้อมกันในวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 และเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม
น.ส.ลลิดา กล่าวว่า “นี่ไม่ใช่แค่โครงการลดราคา แต่คือการทำให้ ‘ของจำเป็นราคาประหยัด’ เข้าถึงประชาชนทุกอำเภอ พร้อมกับทำให้เงินหมุนในชุมชนตั้งแต่ฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม”
- แย้มสูตร! “ไทยช่วยไทยพลัส” รัฐจ่าย 60% ยันคลังไม่ถังแตก เล็งดึงงบกลางปี 69 แจก
- ไทม์ไลน์ “ไทยช่วยไทย พลัส” เริ่มใช้จ่ายเดือนไหน เช็กที่นี่
- เตรียมรับเงิน “ไทยช่วยไทย พลัส” รัฐช่วยจ่าย เช็กวงเงิน-วิธีลงทะเบียนที่นี่
