“ป้าวัย 66” บุกถามศุภจี ทุเรียนลูกละ 100 ดีไหมคะ แถมลั่นแรงรวยๆ รวย (คลิป)
อนุทิน ควง ศุภจี-ศุภมาส คิกออฟ ไทยช่วยไทย ที่ตลาดบางใหญ่ เซอไพรซ์ สส.พรรคส้ม โผล่ต้อนรับ ก่อนจู่ๆ มีคุณป้าวัย 66 ปี บุกถามทุเรียนลูกละ 100 ดีไหมคะ แถมตอกแรง รวยๆ รวย ใครล่ะที่รวย ตลาดโบ๋เบ๋เพราะหนีหนี้กันหมดแล้ว
วันนี้ (1 พ.ค.) เมื่อเวลา 11.00 น.ที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ร่วมคิกออฟจำหน่ายสินค้า “ไทยช่วยไทย” ลดภาระ ลดค่าครองชีพ ที่ตลาดบางใหญ่ซิตี้ จ.นนทบุรี โดยมี นายสุทัศน์ มีศิริ สส.นนทบุรี พรรคประชาชน มาให้การต้อนรับด้วย
ทันทีที่ลงจากรถ นายอนุทิน ได้เดินพุ่งตรงไปหานางศุภจี บอกว่า เมื่อเช้ามีผู้สื่อข่าวสอบถามประเด็นดราม่าตนได้ให้สัมภาษณ์ไป ไปดูคลิปสิเดี๋ยวตนส่งไปให้ จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้เข้าสักการะศาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่พระตำหนักบางใหญ่
จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมสินค้าราคาประหยัด ที่มาจำหน่ายในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ โดยนายกรัฐมนตรีได้อุดหนุนสินค้า อาทิ ข้าวสาร ซอสปรุงรส กระดาษชำระ น้ำมันพืช น้ำยาล้างจาน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป พร้อมรับประทาน ข้าวห่อหมก เหมาเมล่อน ทุเรียน ข้าวเหนียวมะม่วง แจกประชาชนที่มาร่วมงาน ซึ่งตลอดงานจะวังเกตว่ามี สส.พรรคประชาชน มาช่วยเข็นรถเข็นช้อปปิ้งให้นายกรัฐมนตรี และเดินประกบตลอด
ขณะเดียวกันระหว่างที่นางศุภจี ยืนรอนายอนุทิน มีประชาชนและแม่ค้าภายในตลาดมาขอถ่ายรูปมากมาย ช่วงหนึ่งมีแม่ค้ารายหนึ่งได้เดินมาสะท้อนปัญหาใกล้ ๆ กับนางศุภจี โดยข้อมูลจากข่าวสดทราบชื่อสั้นๆ ว่า “ป้าติ๋ม” เป็นแม่ค้าวัย 66 ปี บุกถามศุภจีว่า ทุเรียนลูกละ 100 บาทดีไหมคะ ดีตรงไหนคะ ?
ทางรมว.พาณิชย์ ตอบกลับว่า “ไม่ทราบค่ะ” พอได้ยินดังนั้นฝั่งแม้ค้าสวนทันควันว่า ไม่ทราบอะไรอ่ะ! รวยไม่ไหวแล้วไง ดูสิแผงในตลาดโบ๋เบ๋ไปหมดแล้ว โห ! อึดอัดแบบทุกอย่าง อะไรก็เงียบ อะไรก็ขายไม่ได้ แล้วเขาก็บอกว่า รวยตลอดอย่างเนี้ย รวยๆ รวย ใครล่ะ ใครรวย ใครรวยถามหน่อย มีแต่พวกเขาที่รวย
ทั้งนี้ช่วงหนึ่งเจ้าหน้าที่เข้ามาเจรจาบอกเดี๋ยวจะรับเรื่อง ป้าติ๋มตอบกลับ “ไม่รับหรอก” (ดูคลิป).
