“ป้าวัย 66” บุกถามศุภจี ทุเรียนลูกละ 100 ดีไหมคะ แถมลั่นแรงรวยๆ รวย (คลิป)

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 พ.ค. 2569 17:14 น.| อัปเดต: 01 พ.ค. 2569 17:14 น.
ป้าแม่ค้า ถามศุภจี ไทยชวยไทย

อนุทิน ควง ศุภจี-ศุภมาส คิกออฟ ไทยช่วยไทย ที่ตลาดบางใหญ่ เซอไพรซ์ สส.พรรคส้ม โผล่ต้อนรับ ก่อนจู่ๆ มีคุณป้าวัย 66 ปี บุกถามทุเรียนลูกละ 100 ดีไหมคะ แถมตอกแรง รวยๆ รวย ใครล่ะที่รวย ตลาดโบ๋เบ๋เพราะหนีหนี้กันหมดแล้ว

วันนี้ (1 พ.ค.) เมื่อเวลา 11.00 น.ที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ร่วมคิกออฟจำหน่ายสินค้า “ไทยช่วยไทย” ลดภาระ ลดค่าครองชีพ ที่ตลาดบางใหญ่ซิตี้ จ.นนทบุรี โดยมี นายสุทัศน์ มีศิริ สส.นนทบุรี พรรคประชาชน มาให้การต้อนรับด้วย

ทันทีที่ลงจากรถ นายอนุทิน ได้เดินพุ่งตรงไปหานางศุภจี บอกว่า เมื่อเช้ามีผู้สื่อข่าวสอบถามประเด็นดราม่าตนได้ให้สัมภาษณ์ไป ไปดูคลิปสิเดี๋ยวตนส่งไปให้ จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้เข้าสักการะศาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่พระตำหนักบางใหญ่

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมสินค้าราคาประหยัด ที่มาจำหน่ายในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ โดยนายกรัฐมนตรีได้อุดหนุนสินค้า อาทิ ข้าวสาร ซอสปรุงรส กระดาษชำระ น้ำมันพืช น้ำยาล้างจาน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป พร้อมรับประทาน ข้าวห่อหมก เหมาเมล่อน ทุเรียน ข้าวเหนียวมะม่วง แจกประชาชนที่มาร่วมงาน ซึ่งตลอดงานจะวังเกตว่ามี สส.พรรคประชาชน มาช่วยเข็นรถเข็นช้อปปิ้งให้นายกรัฐมนตรี และเดินประกบตลอด

ขณะเดียวกันระหว่างที่นางศุภจี ยืนรอนายอนุทิน มีประชาชนและแม่ค้าภายในตลาดมาขอถ่ายรูปมากมาย ช่วงหนึ่งมีแม่ค้ารายหนึ่งได้เดินมาสะท้อนปัญหาใกล้ ๆ กับนางศุภจี โดยข้อมูลจากข่าวสดทราบชื่อสั้นๆ ว่า “ป้าติ๋ม” เป็นแม่ค้าวัย 66 ปี บุกถามศุภจีว่า ทุเรียนลูกละ 100 บาทดีไหมคะ ดีตรงไหนคะ ?

ทางรมว.พาณิชย์ ตอบกลับว่า “ไม่ทราบค่ะ” พอได้ยินดังนั้นฝั่งแม้ค้าสวนทันควันว่า ไม่ทราบอะไรอ่ะ! รวยไม่ไหวแล้วไง ดูสิแผงในตลาดโบ๋เบ๋ไปหมดแล้ว โห ! อึดอัดแบบทุกอย่าง อะไรก็เงียบ อะไรก็ขายไม่ได้ แล้วเขาก็บอกว่า รวยตลอดอย่างเนี้ย รวยๆ รวย ใครล่ะ ใครรวย ใครรวยถามหน่อย มีแต่พวกเขาที่รวย

ทั้งนี้ช่วงหนึ่งเจ้าหน้าที่เข้ามาเจรจาบอกเดี๋ยวจะรับเรื่อง ป้าติ๋มตอบกลับ “ไม่รับหรอก” (ดูคลิป).

มนต์สิทธิ์หยิบปิงปองท้าวเวสสุวรรณ งวด 2/5/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ล้วงปิงปองท้าวเวสสุวรรณ งวด 2/5/69

32 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

"ป้าวัย 66" บุกถามศุภจี ทุเรียนลูกละ 100 ดีไหมคะ แถมลั่นแรงรวยๆ รวย (คลิป)

17 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

ส่องเลขเด็ด หวยปฏิทินช่อง 3 งวด 2 พ.ค. 69 เปิดชุดตัวเลขมาแรง หลังวันแรงงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนักศึกษาชนไรเดอร์เสียชีวิต ข่าว

คลิปนาทีสลด เมียไรเดอร์รับไม่ได้ ลั่นทั้งน้ำตาหลังได้ยินคำพูดกลุ่มนักศึกษา BMW

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิดสถิติหวยออกวันเสาร์ 2 พฤษภาคม ย้อนหลัง 3 ปี คอหวยจับตาเลขเบิ้ล 2 และ 5 มาแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แจ้งข้อหาหนัก นักศึกษาเมาซิ่ง BMW ชนไรเดอร์ พร้อมเปิดตัวเลขเยียวยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

สายเชีย “จน-เครียด-กินเหล้า” เครียดจริง! หอบหลักฐานพบกองปราบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

คอหวยส่องด่วน! ฮาย อาภาพร ทำบุญบ้าน เสริมสิริมงคล ไม่พลาดแจก เลขขันน้ำมนต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุ มั่น พัธโนทัย อดีตรองนายกฯ รมต.หลายสมัย เสียชีวิตบนวัย 85 ปี ข่าวการเมือง

สาเหตุ มั่น พัธโนทัย อดีตรองนายกฯ รมต.หลายสมัย เสียชีวิตบนวัย 85 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มดดำ เผยคำพูดผจก. รับ เจเจ ไม่เหมือนเดิมจริง ขอเวลาน้องออกมาพูดเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
1 พ.ค. หวยลาวออกรางวัลไหม? หวยลาว

หวยลาว 1 พ.ค. 69 วันแรงงาน ออกรางวัลไหม? เช็กกำหนดการงวดถัดไป

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวง

ตารางสีเสื้อมงคล พฤษภาคม 2569 เสริมดวง การงาน การเงิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยออกวันเสาร์ 2 พฤษภาคม 2569 สรุป สถิติหวยวันแรงงาน ย้อนหลัง 10 ปี เลขเด็ด

หวยออกวันเสาร์ 2 พฤษภาคม 2569 สรุป สถิติหวยวันแรงงาน ย้อนหลัง 10 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
siit ธรรมศาสตร์ ภูมินท์ ข่าว

“SIIT ธรรมศาสตร์” เคลื่อนไหวแล้ว เตรียมเอาผิดยังไง เคสนศ.เมาซิ่งชนไรเดอร์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ประโยคเด็ด “สมรักษ์” ฝากถึง “รถถัง” เบื้องหลังเหตุแพ้น็อก ทาเครุ (คลิป)

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! เลขเด็ด อ.ไม้เอก เลขนาคา แจกไม่กั๊กแนวทางรวย เด่น 0 – 9 ตรงตัว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหล็กฉากเสียบอก ผู้รับเหมา ข่าว

น่ากลัว กระบะพาลูกน้องไปทำงาน จู่ๆ เสียหลัก เหล็กฉากทะลุเสียบอก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

จดด่วน! หวยเฮียนัน 2/5/69 ปล่อยเลขเด็ดหลังวันแรงงาน น้อยแต่แม่น เน้น ๆ ไม่ต้องกลับ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

ตกงานรับวันแรงงาน ส่องแถลง BYD เลิกจ้าง 5 พนง.ฉาว พร้อมโพสต์อัปเดตเจ้าของรถ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักศึกษาชนไรเดอร์เป็นลูกของใคร ข่าว

ส่งข้อมูลให้ควั่ก “อ.ตฤณห์” สงสัยแรง เคสชนไรเดอร์ลูกใคร-ทำไมข่าวเงียบ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปิงปองเพชรกล้า งวด 2 พ.ค. 69 เลขเด็ด

เลขปิงปองเพชรกล้า งวด 2 พ.ค. 69 แจกครบเลขชอบ ฟัน 07 หวยวันแรงงาน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักสึกษาชนไรเดอร์ ข่าว

เปิดเนื้อหา “ม.ดังย่านรังสิต” หลังอุบัติเหตุสลด นศ.เมาซิ่ง BMW ชนไรเดอร์ดับสลด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 2/5/69 ลุ้นรวยรางวัลใหญ่ 3 - 0 จัดเต็มทุกชุด Line News

ตามด่วน! เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 2/5/69 ลุ้นรวยรางวัลใหญ่ 3 – 0 จัดเต็มทุกชุด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไมนักลงทุนเลือก อสังหาฯ กรุงเทพ มากกว่าสิงคโปร์-ฮ่องกง ปี 2569 ข่าวธุรกิจ

ทำไมนักลงทุนเลือก อสังหาฯ กรุงเทพ มากกว่าสิงคโปร์-ฮ่องกง ปี 2569

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชาย สังหารแม่แท้ ๆ คาบ้านพัก แฉนาทีอำพรางศพในท่อ หวังทำลายหลักฐาน ข่าว

ลูกชาย สังหารแม่แท้ ๆ คาบ้านพัก แฉนาทีอำพรางศพในท่อ หวังทำลายหลักฐาน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มนต์สิทธิ์หยิบปิงปองท้าวเวสสุวรรณ งวด 2/5/69

เลขเด็ด มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ล้วงปิงปองท้าวเวสสุวรรณ งวด 2/5/69

เผยแพร่: 1 พฤษภาคม 2569

ส่องเลขเด็ด หวยปฏิทินช่อง 3 งวด 2 พ.ค. 69 เปิดชุดตัวเลขมาแรง หลังวันแรงงาน

เผยแพร่: 1 พฤษภาคม 2569
คลิปนักศึกษาชนไรเดอร์เสียชีวิต

คลิปนาทีสลด เมียไรเดอร์รับไม่ได้ ลั่นทั้งน้ำตาหลังได้ยินคำพูดกลุ่มนักศึกษา BMW

เผยแพร่: 1 พฤษภาคม 2569

เปิดสถิติหวยออกวันเสาร์ 2 พฤษภาคม ย้อนหลัง 3 ปี คอหวยจับตาเลขเบิ้ล 2 และ 5 มาแรง

เผยแพร่: 1 พฤษภาคม 2569
