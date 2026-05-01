ข่าวการเมือง

สาเหตุ มั่น พัธโนทัย อดีตรองนายกฯ รมต.หลายสมัย เสียชีวิตบนวัย 85 ปี

เผยแพร่: 01 พ.ค. 2569 13:57 น.| อัปเดต: 01 พ.ค. 2569 13:57 น.
มั่น พัธโนทัย เสียชีวิต สิริอายุรวม 85 ปี ย้อนดูเส้นทางอดีตรองนายกฯ-รัฐมนตรีหลายสมัย มากด้วยเครือข่ายคอนเนกชั่นทางการเมือง หนึ่งใน 12 สส.ที่ผลักดันทำให้คุณชวน หลีกภัยได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2569 นายมั่น พัธโนทัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช และรัฐมนตรีหลายกระทรวง เสียชีวิตด้วยโรคชรา ถึงแก่กรรมอย่างสงบเวลา ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื่อเวลา 09.42 น. โดยญาติจะเคลื่อนศพเพื่อบำเพ็ญกุศล ที่วัดพลับพลาชัย โดยจะมีพิธีรดน้ำศพในวันพรุ่งนี้ (2 พ.ค.69)

สำหรับประวัติ ดร.มั่น พัธโนทัย เป็นบุตรของนายสังข์ พัธโนทัย (ที่ปรึกษาคนสนิทของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม) กับนาง วิไล พัธโนทัย เกิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2484 มีพี่น้องกัน 5 คน ได้แก่ นายมั่น พัธโนทัย นายวรรณไว พัธโนทัย อดีต สว. นางสิรินทร์ ฮอร์น ผู้เขียนหนังสือ เรื่องมุกมังกร นางผ่องศรี ฟอร์น วังเด็กก์ และนางวิริยะวรรณ สาทิสสะรัต

ดร.มั่น จบการศึกษาชั้นมัธยม 8 ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (ที่ 1 ของรุ่น) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2507 ระดับปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากอเมริกัน ยูนิเวอร์ซิตี้ (American University) ในปี 2512 ปริญญาโททางรัฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ (University of Maryland) ในปี 2516 และระดับปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเคนชิงตัน แคลิฟอร์เนีย ในปี 2522

อีกทั้งยังถือว่า เป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์โชกโชน เขาได้ร่วมก่อตั้งพรรคสยามประชาธิปไตย ในปี 2526 และดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคนแรก ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ 4 สมัย

สมัยแรกเมื่อครั้งการเลือกตั้ง มีนาคม 2535 และได้รับเลือกตั้งต่อมาอีกในการเลือกตั้งปี 2535 (ครั้งที่ 2) ปี 2538 และปี 2539 และเคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มหาดไทย พาณิชย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต่อมาในปี 2549 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จ.สมุทรปราการ

มั่น พัธโนทัย ได้รับแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช และรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และรมช.กระทรวงการคลัง ในสมัยรัฐบาลใน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นอกจากนี้ ดร.มั่น เป็นนักการเมืองผู้ใกล้ชิดกับ นายวัฒนา อัศวเหม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตนักการเมืองคนสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ.

