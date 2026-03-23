กต.สหรัฐฯ แจ้งเตือนพลเมืองที่พำนักต่างประเทศ ให้เพิ่มความระมัดระวัง
เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้ออกแจ้งเตือนประชาชนชาวอเมริกันที่พำนักต่างประเทศทั่วโลกให้ระมัดระวัง ท่ามกลางสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางที่ยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง
โดยบนเว็บไซต์ระบุว่า “กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ขอแนะนำให้พลเมืองอเมริกันทั่วโลกเพิ่มความระมัดระวัง
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำให้พลเมืองอเมริกันทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลาง เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและการพำนักในต่างประเทศ โดยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐฯ ที่ใกล้ที่สุดอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ การปิดน่านฟ้าเป็นระยะอาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักด้านการเดินทาง นอกจากนี้ สถานที่ตั้งทางการทูตของสหรัฐฯ รวมถึงในพื้นที่นอกตะวันออกกลาง เคยตกเป็นเป้าหมายการโจมตี และมีกลุ่มที่สนับสนุนอิหร่านซึ่งอาจมุ่งเป้าไปยังผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในต่างประเทศ หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาและ/หรือพลเมืองอเมริกันทั่วโลก”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! ทรัมป์ ขีดเส้นตาย 48 ชม. ขู่ถล่มโรงไฟฟ้าอิหร่าน ถ้าไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซ
- อิสราเอล เผย ประชาชนได้รับบาดเจ็บ 180 ราย หลังถูกขีปนาวุธอิหร่านถล่มสองลูก
- “เนทันยาฮู” ยอมตกลงหยุดยิงแหล่งก๊าซอิหร่าน ตามคำขอของ “ทรัมป์”
