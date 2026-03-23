อิสราเอล เผย ประชาชนได้รับบาดเจ็บ 180 ราย หลังถูกขีปนาวุธอิหร่านถล่มสองลูก
อิสราเอล เผย ประชาชนได้รับบาดเจ็บ 180 ราย หลังถูกขีปนาวุธอิหร่านถล่มสองลูก ใกล้กับศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ทางตอนใต้ของประเทศ
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลรายงานว่ามีประชาชน 180 รายได้รับบาดเจ็บ หลายรายอาการสาหัส จากขีปนาวุธอิหร่านซึ่งตกใกล้ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์สองจุดในทางตอนใต้ของประเทศอิสราเอล เมื่อช่วงเย็นของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น
โดยทางการอิสราเอลระบุว่ามีประชาชน 116 รายได้รับบาดเจ็บในเมืองอารัด และอีก 64 รายในเมืองดิโมนา รวมแล้ว 180 ราย
ขณะที่ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ระบุว่าพวกเขาไม่รับรายงานถึงความเสียหายของศูนย์วิจัยนิวเคลียร์สองจุดจากการโจมตีครั้งนี้
ด้านทางการอิหร่านระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้หลังจากที่ศูนย์นิวเคลียร์นาทานซ์ของอิหร่าน ซึ่งเป็นจุดเสริมสมรรถนะยูเรเนียมที่ใหญ่ที่สุดในอิหร่าน ถูกโจมตีไปก่อนหน้านี้
นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้น กองทัพอากาศของอิสราเอลระบุว่าทางอิหร่านได้ยิงมิสไซล์ใส่อิสราเอลแล้วกว่า 400 ลูก โดยในจำนวนดังกล่าวทางกองทัพอิสราเอลสามารถสกัดได้ราวๆร้อยละ 92
ติดตาม The Thaiger บน Google News: