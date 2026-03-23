จบดราม่า ขาสั้นงานศพ”แจ๊ส” ยิงมุกถาม “พี่เท่ง” งานพี่ผมใส่ได้มั้ย เจอคำตอบสุดซึ้งปนฮา

Aindravudh เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 11:45 น.
จบดราม่าขาสั้น “แจ๊ส” เคลียร์ชัดกลางเวที ยิงมุกถาม “พี่เท่ง” งานพี่ผมใส่ได้มั้ย เจอคำตอบสุดซึ้งปนฮา

ทำเอาโลกโซเชียลแอบเสียงแตกเบาๆ กรณีดราม่าของตลกซุปตาร์ “แจ๊ส ชวนชื่น” ที่ถูกชาวเน็ตบางส่วนตั้งคำถามถึงความเหมาะสม หลังเจ้าตัวสวมกางเกงขาสั้น ใส่หมวกไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพของตลกรุ่นพี่ “เหน่ง เหม่งจ๋าย” จนกลายเป็นประเด็นร้อนให้ชาวเน็ตหยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์

ล่าสุดหนุ่มแจ๊สก็ไม่ปล่อยให้ดราม่าค้างคานาน ออกมาชี้แจงถึงที่มาที่ไปของชุดในวันนั้นแบบแมนๆ ว่า จริงๆ แล้ววันนั้นเพิ่งออกกำลังกายเสร็จ อยู่ในช่วงที่รีบมาก หยิบจับอะไรได้ก็คว้ามาใส่ก่อน เพราะคิดว่าแค่มาร่วมงานสวดศพวันธรรมดาคงไม่เป็นไร ตั้งใจไว้แล้วว่าเดี๋ยววันเผาจะแต่งตัวให้เรียบร้อยดูดีแน่นอน

แจ๊สยังบอกอีกว่า ตัวเขาทราบเรื่องดราม่าดีเพราะติดตามโซเชียลอยู่ตลอด พร้อมยืนยันว่าตัวเองเป็นคนที่รู้กาลเทศะ ผิดก็พร้อมยอมรับผิด ส่วนเรื่องการใส่หมวกนั้น ถ้าอยู่ในบริเวณศาลาทั่วไปก็จะใส่ปกติ แต่ถ้าต้องเข้าไปกราบหรืออยู่ต่อหน้าพระสงฆ์ เจ้าตัวก็ถอดหมวกออกทุกครั้งครับ

แต่ที่ทำเอาแฟนๆ ยิ้มออก ก็คือบรรยากาศบนเวทีคอนเสิร์ตไว้อาลัยพี่เหน่ง เมื่อคืนวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ วัดกลางคลองสี่ ลาดสวาย งานนี้รวมพลศิลปินตลกมาสร้างรอยยิ้มส่งท้ายกันเพียบ

มีจังหวะหนึ่งที่หนุ่มแจ๊สขอแวะแซวประเด็นดราม่าของตัวเอง พร้อมหันไปถามตลกรุ่นพี่อย่าง “เท่ง เถิดเทิง” กลางเวทีว่า “งานพี่ ผมใส่ขาสั้นได้มั้ย?” ซึ่งพี่เท่งก็ตอบกลับมาแบบหล่อๆ และได้ใจสุดๆ ว่า “งานพี่จะใส่ขาสั้นหรือใส่หมวกก็ไม่สนหรอก มันขึ้นอยู่ที่ใจ!” กำลังซึ้งๆ กินใจอยู่ดีๆ

งานนี้ตัวช็อตฟีลอย่าง “โหน่ง ชะชะช่า” ก็โพล่งแทรกขึ้นมาทันทีว่า “แล้วสรุปเมื่อไหร่วะ จะได้เตรียมตัวกันถูก!” ทำเอาหนุ่มแจ๊สถึงกับอึ้งไปต่อไม่เป็น เรียกเสียงฮาก๊ากกันทั้งลานคอนเสิร์ตเลยทีเดียวครับ ถือเป็นการปิดจบดราม่าด้วยเสียงหัวเราะตามสไตล์ครอบครัวตลกจริงๆ

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

