“คิม จอง อึน” ควงลูกสาว ทัวร์โรงงานผลิตอาวุธ โชว์ทดสอบยิงปืนพก
คิม จอง อึน ควงลูกสาว ทัวร์โรงงานผลิตอาวุธเกาหลีเหนือ โชว์ยิงปืนพก ชมปืนรุ่นใหม่ประสิทธิภาพยอดเยี่ยม ย้ำความสำคัญของโรงงานอาวุธ
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า KCNA สื่อเกาหลีเหนือได้เผยแพร่ภาพขณะที่นาย คิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือโชว์ยิงปืนพก ขณะเยี่ยมโรงงานอาวุธพร้อมกับลูกสาว
นายคิมกล่าวว่าโรงงานอาวุธมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการสู้รบของกองทัพและมองว่าโรงงานควรจะเพิ่มศักยภาพในการผลิตแบบ “มองการณ์ไกล” มากขึ้น พร้อมยังชื่นชมด้วยว่าปืนรุ่นใหม่นี้มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม
นอกจากนี้สื่อเกาหลีเหนือยังเผยแพร่ คิมจูแอ ลูกสาววัย 13 ปี ที่ร่วมชมโรงงานผลิตอาวุธพร้อมกับพ่อเช่นกัน
อ้างอิงจากรายงานของสภาเกาหลีใต้ว่า นายคิมจองอึน ได้เลือกคิมจูแอ เป็นผู้นำเกาหลีเหนือคนต่อไป และการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นเหมือนการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต
โดย คิมจูแอ เป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของนายคิมจองอึน อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวเชื่อว่าเขามีลูกชายคนโตอีกคน แต่ลูกชายคนดังกล่าวไม่เคยได้รับการพูดถึงภายในสื่อเกาหลีเหนือแต่อย่างใด
