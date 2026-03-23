จบสวย! สาวหัวร้อน โร่ขอโทษตำรวจ หลังโวยท้าตีท้าต่อย ปมโดนใบสั่งรถภาษีขาด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 11:08 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 11:08 น.
หญิงหัวร้อน เข้าพบเจ้าหน้าที่ สภ.พรหมบุรี พร้อมขอโทษ หลังโวยวายท้าต่อยปมโดนใบสั่งรถภาษีขาด อ้างเครียดเรื่องงาน ด้านตำรวจไม่ติดใจ

จากกรณีที่หญิงรายหนึ่งได้ต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังไม่พอใจที่ถูกออกใบสั่ง ทั้งที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่าขับรถที่ภาษีขาดมาตั้งแต่ปี 2566 และไม่เคยดำเนินการแก้ไข นอกจากนั้นหญิงรายดังกล่าวหาว่าตำรวจเขียนใบสั่งซ้อน ขณะที่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าปฏิบัติตามหน้าที่ โดยหญิงรายดังกล่าวพยายามเถียงกลับ ท้าตีท้าต่อยเจ้าหน้าที่และขู่จะแจ้งความกลับ

หญิงสาวหัวร้อนยืนโวยวายและชี้หน้าด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะถูกเรียกตรวจ
FB/ เพื่อนตำรวจ

ล่าสุด หญิงรายดังกล่าว เดินทางไปยัง สภ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อขอเข้าพบกับเจ้าหน้าที่พร้อมกับจับมือขอโทษ โดยเธออ้างว่ามีคนโทรมากดดัน เรื่องนัดที่ต้องรีบไปนำเสนองานซึ่งได้มีการนัดกับทางแพทย์ที่โรงพยาบาลไว้หลายท่าน โดยกลัวว่าจะเกิดความเสียหายกับบริษัท จึงพยายามขอให้เจ้าหน้าที่รีบดำเนินการ

ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ เผยว่า เบื้องต้นไม่ได้ติดใจต่อหญิงรายดังกล่าว แต่อยากให้เข้าใจด้วยว่าครอบครัวไม่เคยด่าว่าตนขนาดนี้ ส่วนเรื่องคดีให้เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

หญิงผู้ก่อเหตุเดินทางมายัง สภ.พรหมบุรี เพื่อจับมือขอโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจ
FB/ เจ๊ม้อย v+

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

