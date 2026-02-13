สะพัด! “คิมจองอึน” เลือกลูกสาว เป็นผู้นำเกาหลีเหนือคนต่อไป
หน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ คาด คิมจองอึน เลือกลูกสาว เป็นผู้นำเกาหลีเหนือคนต่อไป หลังออกงานสำคัญมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว BBC รายงานอ้างอิงจากรายงานของสภาเกาหลีใต้ว่า นายคิมจองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือได้เลือกคิมจูแอ ลูกสาววัย 13 ปี เป็นผู้นำเกาหลีเหนือคนต่อไป
โดยลูกสาวของผู้นำคิมได้ปรากฎร่วมเดินทางไปยังประเทศจีนกับพ่อ ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งทางสำนักข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลีใต้วิเคราะห์ว่าเธอได้ปรากฎตัวในงานสำคัญมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งอาจจะเป็นการฝึกให้เธอเป็นผู้นำคนต่อไป
โดยทางสำนักข่าวกรองระบุว่าพวกเขาจะจับตามองว่าเธอจะปรากฎในการประชุมสภาของเกาหลีในเดือนนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในงานที่สุดของประเทศหรือไม่
โดยการประชุมสภาของพรรคที่จัดขึ้นทุกๆ 5 ปี ถือเป็นหนึ่งในงานทางการเมืองที่สำคัญที่สุด เนื่องจากจะเป็นการให้รายละเอียดถึงนโยบายการต่างประเทศ การวางแผนการรบ และแผนนิวเคลียร์ในอีก 5 ปีถัดจากนี้
สำหรับ คิมจูแอ เป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของนายคิมจองอึน อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวเชื่อว่าเขามีลูกชายคนโตอีกคน แต่ลูกชายคนดังกล่าวไม่เคยได้รับการพูดถึงภายในสื่อเกาหลีเหนือแต่อย่างใด
