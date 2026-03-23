ออสเตรเลีย วอนประชาชนขับรถช้าๆ ลดการใช้น้ำมัน ประหยัดพลังงาน รวมไปถึงแนะนำให้ทำงานที่บ้าน กำลังพิจารณาปล่อยน้ำมันสำรอง
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม สำนักข่าว SBS รายงานว่านาย คริส โบเวน รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของออสเตรเลียได้ออกมาขอให้ประชาชนขับรถช้าๆหรือทำงานจากที่บ้าน ท่ามกลางวิกฤติพลังงาน ซึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางที่ยังดำเนินเข้าสู่สัปดาห์ที่ 4
โดยคำแนะนำของนายโบเวนนั้นตรงกับที่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) แนะนำ ซึ่งระบุว่าความต้องการใช้น้ำมันโลกร้อยละ 45 มาจากการคมนาคมบนท้องถนน โดยทาง IEA แนะนำให้ทำงานจากที่บ้าน รวมไปถึงใช้ขนส่งมวลชน พร้อมยังระบุอีกว่าหากลดความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยังจะช่วยลดการใช้น้ำมันได้ด้วย
นายโบเวนระบุอีกว่าตอนนี้มีปั๊มน้ำมันในอัตราส่วนที่น้อยมากที่น้ำมันหมด ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลรัฐนิวเซาธ์เวลส์ที่มีปั๊มน้ำมันราวๆ 2,500 แห่ง โดยมี 42 แห่งที่น้ำมันหมด และจำนวน 107 แห่งที่น้ำมันดีเซลหมด
ทางรัฐบาลกำลังพิจารณาปล่อยน้ำมันสำรอง โดยทางรัฐบาลระบุว่าพวกเขามีน้ำมันเพียงพอจนถึงหลังเดือนเมษายน แต่สถานการณ์ตอนนี้ยังไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าสงครามตะวันออกกลางจะไปในทิศทางไหน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นายกฯ อนุทิน สั่งด่วน! ราชการ WFH-งดดูงานต่างประเทศ สู้ศึกพลังงานจากสงครามตะวันออกกลาง
- ศรีลังกา ประกาศให้ทุก “วันพุธ” เป็นวันหยุด รับมือวิกฤติพลังงาน
- เจ้าอาวาสเครียด เผาศพก็ต้องใช้น้ำมัน วอนถ้าเห็นไปกรอกน้ำมันอย่าว่ากัน
