ข่าว

"กรณ์" ตีแผ่ปั๊มใต้คิวล้น ต้องแจกบัตรรอเติมน้ำมัน จี้รัฐทำไมยังไม่ออกจากคลัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 10:21 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 10:21 น.
"กรณ์" ตีแผ่ปั๊มใต้คิวล้น ชาวบ้านโอด ต้องรอเติมน้ำมัน จี้รัฐทำไมยังไม่ออกจากคลัง

“กรณ์ จาติกวณิช” ตีแผ่ปั๊มน้ำมันภาคใต้ ได้โควตาจากคลังแค่ครึ่งเดียว ต้องแจกบัตรคิวเพราะคิวยาว จี้รัฐทำไมยังไม่ออกจากคลัง

วันที่ 23 มี.ค. 2569 นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรค และ สส.พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า

“เช้านี้เช็คกับปั๊มนํ้ามันทางใต้ รับแจ้งว่า สถานการณ์ ‘ไม่คลาย’ คิวยาว ต้องแจกบัตรคิว ส่วนหลายปั๊มปริมาณนํ้ามันที่ส่งจากคลังยังได้รับอยู่เพียงครึ่งเดียวเทียบกับช่วงปกติ (ปั๊ม ปตท.)

ตราบใดที่นํ้ามันยังไปไม่ถึงปั๊มในปริมาณที่เพียงพอ ประชาชนก็จะยังเดือดร้อน คิวก็จะไม่คลาย โจทย์ที่ยังต้องแก้คือ: ทำไมนํ้ามันยังไม่ออกจากคลัง? ช่วยคอมเม้นส่งภาพหน้าปั๊มเช้านี้มาดูกันหน่อยครับ”

โพสต์เฟซบุ๊กจาก นายกรณ์ จาติกวณิช
FB/ กรณ์ จาติกวณิช – Korn Chatikavanij

จากโพสต์ดังกล่าว ได้มีประชาชนต่างรายงานสถานการณ์ปั๊มน้ำมันในพื้นที่ของตน โดยส่วนหนึ่งระบุว่า

“อ.พิชัย จ .อุตรดิตถ์ แถวยาวเป็นกิโล แถมข่าวว่า ปั๊ม เปิด 1 วันปิด 2 วันคะ รัฐบาลควรมีการสื่อสารที่ชัดเจนและเป็นความจริงนะคะ ฝากคุณกรณ์ด้วยนะคะ ส่วนรูปที่ส่งมาคือแถว ถนนวิ่งหน้ามา ม.เกษตร คะ”

“ตอนนี้ จ.สงขลา อ.ระโนด ชาวบ้านต้องเติมน้ำมันในปั๊มลอย หรือปั๊มเล็ก ราคาสูงกว่าหน้าปั๊มใหญ่มาก วันนี้ดีเซลปั๊มลอยบ้านหัวป่าราคา 39 บาท ปั๊มลอยบ้านหัวถิ่น 37 บาท ได้เติมทันทีไม่ต้องเข้าคิว แจ้งสถานการณ์เพื่อทราบครับ”

“ตอนกระบี่นี้ปั๊มบางจากหมดทุกปั๊มได้น้ำมันอีกที 1 เม.ย. ยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ไปอีก แทนที่จะกระจายน้ำมันลดการต่อแถวยาวเป็นกิโล ลำบากชาวบ้านมากๆ ครับ”

“ทางภาคใต้มีปัญหาจริงๆ ค่ะ มาเที่ยวที่สุราษฎร์ ตอนเช้าปั๊มบางจาก ปั๊ม PT น้ำมันดีเซลไม่มีให้เติม ต้องรอช่วงบ่ายๆ ถึงจะต่อแถวยาวๆๆ เติมได้คันละ 500 บาท กลางคืนปั๊มปิด”

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

