ศรีลังกา ประกาศให้ทุก “วันพุธ” เป็นวันหยุด รับมือวิกฤติพลังงาน
ศรีลังกา ประกาศให้ทุกวันพุธเป็นวันหยุด เพื่อรับมือวิกฤติพลังงาน ลดการใช้น้ำมัน โดยมาตรการดังกล่าวจะไม่มีผลกับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่จำเป็น
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่าประเทศศรีลังกาประกาศว่านับจากนี้ทุกวันพุธเป็นวันหยุดเพื่อรับมือกับวิกฤติพลังงานซึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
นาย อนุระ กุมาระ ทิสานายกะ ประธานาธิบดีศรีลังกากล่าวในที่ประชุมสภาฉุกเฉินว่าประเทศศรีลังกาต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด
โดยมาตรการดังกล่าวนั้นจะมีผลกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย แต่จะไม่มีผลกับหน่วยงานของรัฐที่มอบบริการที่จำเป็นเช่นโรงพยาบาลเป็นต้น ซึ่งสาเหตุที่รัฐบาลเลือกจะวันพุธแทนที่จะเป็นวันศุกร์นั้น เพราะรัฐบาลศรีลังกาไม่อยากให้หน่วยงานราชการหยุดสามวันติดต่อกัน
นอกจากนี้รัฐบาลศรีลังกายังออกมาตรการให้ผู้ใช้ท้องถนนต้องลงทะเบียนบัตรเติมน้ำมัน ซึ่งจำกัดจำนวนปริมาณน้ำมันที่สามารถซื้อได้ โดยกำหนดให้ผู้ใช้รถส่วนตัวได้น้ำมัน 15 ลิตร ขณะที่ใช้จักรยานยนต์ได้ 5 ลิตร อย่างไรก็ตามประชาชนมองว่าจำนวนดังกล่าวนั้นน้อยเกินไป
ติดตาม The Thaiger บน Google News: