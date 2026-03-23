อี๊ด เชิญยิ้ม แจ้งข่าวดี “น้องแวว” หลังผ่าตัดกระดูกใบหน้าผิดรูป เตรียมศัลยกรรมเพิ่ม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 10:02 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 10:18 น.
ภาพจาก : FB/อี๊ด เชิญยิ้ม

อี๊ด เชิญยิ้ม อดีตนักแสดงตลกดัง แจ้งข่าวเด็กหญิงภิพาภรณ์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้ว พร้อมเปิดรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการผ่าตัดในระยะต่อไป

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 69 ที่ผ่านมา นายชยุต จำเนียรกุล หรือ อี๊ด เชิญยิ้ม อดีตนักแสดงตลกชื่อดัง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการช่วยเหลือ เด็กหญิงภิพาภรณ์ จันต๊ะนาเขต หรือ “น้องแวว” ซึ่งมีอาการป่วยภาวะกระดูกใบหน้าผิดรูปและครอบครัวมีฐานะยากจน

ก่อนหน้านี้ น้องแววได้รับเงินบริจาคจำนวนหนึ่งจากประชาชนที่ทราบข่าว ล่าสุดเด็กหญิงได้เข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการกระดูกใบหน้าผิดรูปแล้วที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งผลการผ่าตัดเบื้องต้นทำให้เด็กหญิงมีสุขภาพและกำลังใจในการรักษาตัวที่ดีขึ้น

ภาพจาก : FB/อี๊ด เชิญยิ้ม

อย่างไรก็ตาม น้องแววยังมีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้าเพิ่มเติมในระยะต่อไป นายชยุตจึงเป็นตัวแทนแจ้งข่าวสารไปยังประชาชน หากท่านใดประสงค์จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมให้แก่เด็กหญิง สามารถติดต่อให้ความช่วยเหลือได้โดยตรงผ่านทางนายชยุต จำเนียรกุล

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

