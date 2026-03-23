อี๊ด เชิญยิ้ม แจ้งข่าวดี “น้องแวว” หลังผ่าตัดกระดูกใบหน้าผิดรูป เตรียมศัลยกรรมเพิ่ม

อี๊ด เชิญยิ้ม อดีตนักแสดงตลกดัง แจ้งข่าวเด็กหญิงภิพาภรณ์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้ว พร้อมเปิดรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการผ่าตัดในระยะต่อไป
เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 69 ที่ผ่านมา นายชยุต จำเนียรกุล หรือ อี๊ด เชิญยิ้ม อดีตนักแสดงตลกชื่อดัง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการช่วยเหลือ เด็กหญิงภิพาภรณ์ จันต๊ะนาเขต หรือ “น้องแวว” ซึ่งมีอาการป่วยภาวะกระดูกใบหน้าผิดรูปและครอบครัวมีฐานะยากจน
น้องแววเข้ารับการผ่าตัดที่ รพ.รามาธิบดี เตรียมศัลยกรรมเพิ่มเติม
ก่อนหน้านี้ น้องแววได้รับเงินบริจาคจำนวนหนึ่งจากประชาชนที่ทราบข่าว ล่าสุดเด็กหญิงได้เข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการกระดูกใบหน้าผิดรูปแล้วที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งผลการผ่าตัดเบื้องต้นทำให้เด็กหญิงมีสุขภาพและกำลังใจในการรักษาตัวที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม น้องแววยังมีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้าเพิ่มเติมในระยะต่อไป นายชยุตจึงเป็นตัวแทนแจ้งข่าวสารไปยังประชาชน หากท่านใดประสงค์จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมให้แก่เด็กหญิง สามารถติดต่อให้ความช่วยเหลือได้โดยตรงผ่านทางนายชยุต จำเนียรกุล
- ภรรยาโยกเยก เชิญยิ้ม อัปเดตอาการตลกดัง หลังผ่าตัดกระดูกทับเส้นประสาท
- บอล เชิญยิ้ม เคลื่อนไหวหลังตลกรุ่นน้อง เหน่ง เหม่งจ๋าย จากไปอย่างสงบ
- เศร้าซ้ำสอง สิ้นตลกดัง เก่ง ผีน้อย เสียชีวิตอย่างสงบ วันเดียวกับ เหน่ง เหม่งจ๋าย
