นายกฯ อนุทิน สั่งด่วน! ราชการ WFH-งดดูงานต่างประเทศ สู้ศึกพลังงานจากสงครามตะวันออกกลาง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 13:14 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 13:20 น.
รัฐบาลสั่งการด่วน นายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล สั่งข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ Work From Home และงดไปดูงานต่างประเทศ หลังสงครามตะวันออกกลางกระทบพลังงานไทยรุนแรง

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยข่าวเร่งด่วนระบุว่า จากสถานการณ์การสู้รบที่ทวีความรุนแรงในภูมิภาคตะวันออกกลาง จนส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางด้านพลังงานและราคาน้ำมันในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ทางด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ตระหนักถึงวิกฤตดังกล่าวและต้องการลดการใช้พลังงานในภาคส่วนราชการเป็นลำดับแรก จึงมีคำสั่งด่วนที่สุดให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจดำเนินการดังนี้

1. เริ่มมาตรการ Work From Home (WFH) ทันที

สั่งการให้หน่วยงานรัฐจัดระบบการทำงานที่บ้านในส่วนงานที่ ไม่กระทบกับการให้บริการประชาชน เพื่อลดการเดินทางและลดปริมาณการใช้พลังงานภายในอาคารสำนักงาน โดยให้เริ่มดำเนินการในทันที

2. สั่งงดเดินทางไปศึกษาดูงานและอบรมต่างประเทศ

นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ทุกหน่วยงาน งดการเดินทางไปศึกษาดูงาน และงดการจัดอบรมในต่างประเทศ โดยให้เปลี่ยนมาดำเนินการจัดอบรมภายในประเทศไทยแทน เพื่อประหยัดงบประมาณและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจากการเดินทางข้ามประเทศ

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวถือเป็นแนวทางเชิงรุกของรัฐบาลในการรับมือกับความผันผวนของราคาพลังงานโลกที่กำลังพุ่งสูงขึ้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมและงบประมาณแผ่นดินมากจนเกินไป โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแต่ต้องไม่ให้ประสิทธิภาพการบริการประชาชนลดลง

