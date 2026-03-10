นายกฯ อนุทิน สั่งด่วน! ราชการ WFH-งดดูงานต่างประเทศ สู้ศึกพลังงานจากสงครามตะวันออกกลาง
รัฐบาลสั่งการด่วน นายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล สั่งข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ Work From Home และงดไปดูงานต่างประเทศ หลังสงครามตะวันออกกลางกระทบพลังงานไทยรุนแรง
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยข่าวเร่งด่วนระบุว่า จากสถานการณ์การสู้รบที่ทวีความรุนแรงในภูมิภาคตะวันออกกลาง จนส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางด้านพลังงานและราคาน้ำมันในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ทางด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ตระหนักถึงวิกฤตดังกล่าวและต้องการลดการใช้พลังงานในภาคส่วนราชการเป็นลำดับแรก จึงมีคำสั่งด่วนที่สุดให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจดำเนินการดังนี้
1. เริ่มมาตรการ Work From Home (WFH) ทันที
สั่งการให้หน่วยงานรัฐจัดระบบการทำงานที่บ้านในส่วนงานที่ ไม่กระทบกับการให้บริการประชาชน เพื่อลดการเดินทางและลดปริมาณการใช้พลังงานภายในอาคารสำนักงาน โดยให้เริ่มดำเนินการในทันที
2. สั่งงดเดินทางไปศึกษาดูงานและอบรมต่างประเทศ
นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ทุกหน่วยงาน งดการเดินทางไปศึกษาดูงาน และงดการจัดอบรมในต่างประเทศ โดยให้เปลี่ยนมาดำเนินการจัดอบรมภายในประเทศไทยแทน เพื่อประหยัดงบประมาณและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจากการเดินทางข้ามประเทศ
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวถือเป็นแนวทางเชิงรุกของรัฐบาลในการรับมือกับความผันผวนของราคาพลังงานโลกที่กำลังพุ่งสูงขึ้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมและงบประมาณแผ่นดินมากจนเกินไป โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแต่ต้องไม่ให้ประสิทธิภาพการบริการประชาชนลดลง
อ้างอิง : NBT
